Общая информация по маршруту
Все дни ночуем в гостинице в Новом Афоне. Передвигаемся преимущественно пешком. Общий километраж треккинга за 7 дней 55, 8 км. Завтракаем и ужинаем в кафе, три обеда — сухой паёк в горах.
- Ограничение по возрасту: от 5 до 60 лет.
- Уровень сложности маршрута: умеренный (70% маршрута), средний (30% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков и детей.
- Мобильная связь по маршруту: постоянно. Российские операторы работают в Абхазии только в роуминге.
- Инфраструктура: в городе Новый Афон есть продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь только наличные. В Абхазии есть банкоматы Сбербанка России.
Документы для поездки
- Гражданам Российской Федерации для поездки в Абхазию достаточно внутреннего паспорта.
- Документы для граждан России до 14 лет: загранпаспорт с обязательным наличием фото ребенка или свидетельство о рождении. В свидетельстве о рождении должен стоять штамп о гражданстве ребенка или должен быть вкладыш о гражданстве. В случае выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина России совместно с одним из родителей, согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.
- Документы для граждан России от 14 до 18 лет: загранпаспорт или внутренний паспорт гражданина России. Если мама (папа) и ребенок от 14 до 18 лет выезжают из России в Абхазию, при этом у ребенка и у родителя разные фамилии, а ребенок выезжает по внутреннему паспорту, ребенку необходимо иметь при себе также свидетельство о рождении для подтверждения родства или иной документ, подтверждающий его (например, свидетельство об усыновлении).
С собой необходимо иметь:
- Кепка / панамка.
- Куртка / ветровка. Температура воздуха на побережье рано утром и поздно вечером +10… +15С. Температура воздуха в горах на озере Рица +7… +12С.
- Флиска.
- Футболка.
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки.
- Шорты.
- Нижнее белье.
- Носки.
- Кроссовки.
- Шлепки (для ходьбы в гостинице).
- Купальник.
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва).
- Расческа.
- Солнцезащитные очки.
- Пластиковая бутылка 0, 5-0, 75 л (для питьевой воды на маршруте), кружка.
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте).
- Влажные салфетки.
- Нитка, иголка.
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д. ), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник.
- Сушилки для обуви.
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.