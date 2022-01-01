Место нашего путешествия - гостеприимная Абхазия! Это край седых вершин, чистейших водопадов, горных...

Место нашего путешествия — гостеприимная Абхазия! Это край седых вершин, чистейших водопадов, горных озёр и восхитительных достопримечательностей.

А еще мандаринов, хурмы и вина.

Треккинг в Абхазию позволит увидеть настоящие сокровища этой горный страны: термальные источники, 100-метровый водопад Великан, непревзойденные озера Малая и Большая Рица и многое другое.

Помимо прочего, тур в Абхазию осенью позволит полюбоваться тропической природой и провести приятные вечера возле Черного моря.
Треккинг в Абхазии
Треккинг в Абхазии
Треккинг в Абхазии
Треккинг в Абхазии
Треккинг в Абхазии
Треккинг в Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Гагры: Колоннада, парк принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш».
  • Город-призрак Акармара, треккинг к водопадам Великан, Святой и Ирина.
  • Термальный источник в селе Кындыг.
  • Озеро Большая и Малая Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон.
  • Новый Афон: водопад, станция Псырцха, храм Симона Кананита, Новоафонский монастырь, крепость Анакопия, паровоз в горах, Новоафонская пещера, курортный парк.
  • Форелевое хозяйство, скальный монастырь Отхара.
  • Ущелье Три Котла, треккинг на Зеленый каньон и арочные мосты.
  • Лыхненский храм.
Общая информация по маршруту
Все дни ночуем в гостинице в Новом Афоне. Передвигаемся преимущественно пешком. Общий километраж треккинга за 7 дней 55, 8 км. Завтракаем и ужинаем в кафе, три обеда — сухой паёк в горах.
  • Ограничение по возрасту: от 5 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (70% маршрута), средний (30% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков и детей.
  • Мобильная связь по маршруту: постоянно. Российские операторы работают в Абхазии только в роуминге.
  • Инфраструктура: в городе Новый Афон есть продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь только наличные. В Абхазии есть банкоматы Сбербанка России.
Документы для поездки
  • Гражданам Российской Федерации для поездки в Абхазию достаточно внутреннего паспорта.
  • Документы для граждан России до 14 лет: загранпаспорт с обязательным наличием фото ребенка или свидетельство о рождении. В свидетельстве о рождении должен стоять штамп о гражданстве ребенка или должен быть вкладыш о гражданстве. В случае выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина России совместно с одним из родителей, согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.
  • Документы для граждан России от 14 до 18 лет: загранпаспорт или внутренний паспорт гражданина России. Если мама (папа) и ребенок от 14 до 18 лет выезжают из России в Абхазию, при этом у ребенка и у родителя разные фамилии, а ребенок выезжает по внутреннему паспорту, ребенку необходимо иметь при себе также свидетельство о рождении для подтверждения родства или иной документ, подтверждающий его (например, свидетельство об усыновлении).

С собой необходимо иметь:

  • Кепка / панамка.
  • Куртка / ветровка. Температура воздуха на побережье рано утром и поздно вечером +10… +15С. Температура воздуха в горах на озере Рица +7… +12С.
  • Флиска.
  • Футболка.
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
  • Ходовые брюки.
  • Шорты.
  • Нижнее белье.
  • Носки.
  • Кроссовки.
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице).
  • Купальник.
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Непромокаемая одежда или дождевик.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва).
  • Расческа.
  • Солнцезащитные очки.
  • Пластиковая бутылка 0, 5-0, 75 л (для питьевой воды на маршруте), кружка.
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте).
  • Влажные салфетки.
  • Нитка, иголка.
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д. ), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник.
  • Сушилки для обуви.
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Взрослый
28 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проживание в г. Новый Афон, в гостевом доме «MAG House».
  • Питание: завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) в кафе, обеды (день 2-4, 6) - в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Экологические сборы в ущельях, входные билеты в экскурсионные центры.
  • Услуги инструктора-проводника.
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (Российско-Абхазская граница).
  • Билеты на фото-, видеосъемку в Новоафонской пещере (50 руб).
  • Питание: обед (день 1, 5, 7). На обед заезжаем в одно из местных кафе, стоимость обеда 250-400 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 4500 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения
Адлер, на границе России и Абхазии со стороны РФ
Когда и сколько длится?
Когда: 31 октября – 06 ноября
Экскурсия длится около 7 дней 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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31 октября – 06 ноября

Восход
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