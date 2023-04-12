Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны

Начало: Адлер, место и время по договорённости

«Экспресс-путешествие для тех, кто никогда не был в Абхазии и хочет познакомиться с горно-морским государством в комфортном темпе и без массовых скоплений»