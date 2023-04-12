Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Рецепт зажигательного весеннего трипа простой: возьмём высокопроходимую машину и местного гида, знающего 1000 и 1 тост, запасёмся местным вином — и вперёд к шумящим водопадам, отвесным скалам и неприступным вершинам.
Вас ждут прогулки по атмосферным заброшкам, треккинг к озеру Малая Рица, свежий горный воздух и купание в диком горячем источнике под звёздами.
Мы погрузимся в культуру гостеприимных абхазцев и продегустируем сыры, чай, мёд и чачу — будет вкусно и очень душевно!
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Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Абхазию
Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 15:00 и отправляемся в Гагру. Заселимся в отель и поужинаем в ресторане, а затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляемся по крупнейшему городу Абхазии, спуститься к морю и насладимся шумом волн.
Анакопийская крепость и секретные локации Нового Афона
После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.
Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству.
Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита — самого почитаемого в Абхазии святого мученика Дальше, через густые заросли, проберёмся к заброшенной ГЭС, построенной в 1909 году усилиями монахов Новоафонского монастыря.
На обед отправимся есть хачапури по-аджарски в лучшую хачапурную в Новом Афоне, а вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты. К ночи вернёмся в отель.
Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.
На обед заедем в придорожное кафе, где вас ждут хачапури и пицца, лимонад и мандарины.
Остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.
Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки.
На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся SPA-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.
Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд
После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.
Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, способного менять цвет от изумрудного до сине-голубого, в зависимости от положения солнца. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.
Затем вас ждёт треккинг к озеру Малая Рица у подножия горы Пшагишха. По тропе через сосновый лес и мимо покрытых мхом камням поднимемся на высоту 1235 метров. В атмосфере тишины и покоя полюбуемся живописным озером и пофотографируемся. В ноябре невероятный пейзаж дополнят яркие краски осени!
По желанию, вы сможете не подниматься к озеру, а остаться отдыхать внизу.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вы увидите, как бурные потоки проходят сквозь недра пещеры и обрушиваются через узкую расщелину в скале. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать. На берегу пообедаем: мясо, абхазский сыр, лаваш, мандарины, лимонад, вино.
Вечером вернёмся в Гагру, заберём вещи и поедем на границу. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:00 или продлить отдых ещё на день и переночевать в Адлере.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской стороны, 15:00Завершение: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 19:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Это было сказочное приключение-путешествие!
Много, несомненно, зависит от подбора группы. Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и для нас двоих был индивидуальный тур. Так получилось))). Когда в группе есть согласие можно больше увидеть и узнать. Тур очень насыщен по информации и местам посещения.
Нас забирали в 9 утра из гостиницы и в 9 вечера возвращали. Под ритмичную абхазскую музыку, с восхитительным абхазским вином и вкуснейшими хачапури наши водители Бата и Астан показали нам красивейшие уголки своей родины.
Мы просто влюбились в Абхазию. Гостеприимный, богатый традициями и красивой природой край.
Спасибо всем организаторам и исполнителям. Всех благ!
С уважением и благодарностью
Елена и Ася