После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.

Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству.

Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита — самого почитаемого в Абхазии святого мученика Дальше, через густые заросли, проберёмся к заброшенной ГЭС, построенной в 1909 году усилиями монахов Новоафонского монастыря.

На обед отправимся есть хачапури по-аджарски в лучшую хачапурную в Новом Афоне, а вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты. К ночи вернёмся в отель.