Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками
Отдохнуть в окружении горных пейзажей и полюбоваться лугами у границы с Абхазией
Начало: Посёлок Эстосадок, точное время - по договорённост...
«Перед стартом проведём инструктаж — обсудим правила передвижения в горах и формат взаимодействия в группе»
15 окт в 08:00
19 800 ₽ за человека
Женская перезагрузка в Красной Поляне с телесным терапевтом: практики, арт-терапия (всё включено)
Ощутить внутреннюю силу и свободу, проработать личные границы и побыть здесь и сейчас
Начало: Аэропорт Адлера, 15:00. Возможно любое время встре...
«С собой возьмите купальные принадлежности, удобную одежда и тёплые вещи – это горы, ноябрь»
1 ноя в 15:00
88 300 ₽ за человека
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
«Доберётесь до Сухума, чтобы выпить ароматного кофе в кафе «Брехаловка», и подниметесь к главному символу местных гор — озеру Рица»
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Адлере в сентябре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 19 800 до 88 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Адлере на 2025 год по теме «Горы», 1 ⭐ отзыв, цены от 19800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь