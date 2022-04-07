Тур на джипах 3 в 1: каньоны, водопад и Троице-Георгиевский монастырь

Каньон реки Псахо - место, где легко представить себя на другой планете

4.5
4 отзыва
Мини-группа
Каньон реки Псахо — место, где легко представить себя на другой планете.

Мы отправимся в край самшитовых рощ, отвесных скал и бурных горных рек.

Кроме того, мы побываем в женском монастыре, где хранятся частицы мощей святых Киево-Печерской лавры.
Тур на джипах 3 в 1: каньоны, водопад и Троице-Георгиевский монастырь
Тур на джипах 3 в 1: каньоны, водопад и Троице-Георгиевский монастырь
Тур на джипах 3 в 1: каньоны, водопад и Троице-Георгиевский монастырь
Тур на джипах 3 в 1: каньоны, водопад и Троице-Георгиевский монастырь
Тур на джипах 3 в 1: каньоны, водопад и Троице-Георгиевский монастырь
Тур на джипах 3 в 1: каньоны, водопад и Троице-Георгиевский монастырь

Что вас ожидает 🤩

  • Ущелье Ахцу
  • Ивановский водопад, «Царство Нимф»
  • Каньон Псахо
  • Женский монастырь Троице-Георгиевский в п. Лесное
  • Обзорные площадки

Каньон реки Псахо

Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет побывать в каньоне реки Псахо. Он просто невероятен! Раньше был доступен лишь для скалолазов. Зато сейчас часть его оборудовали для туристов: дорожки, ступеньки, беседки. Гуляя по нему, вы ощутите себя на другой планете, где растут совершенно необычные деревья. Они будто одеты в зеленую форму и куда-то спешат. Каждое по-своему: одно полностью облачилось, второе надело только верх, а третье успело лишь натянуть обувь. Всю эту сказочную атмосферу создает самшитовый лес. Удивительное зрелище!

Ущелье Ахцу и женский монастырь

Ущелье Ахцу — живописное место. Там горы взмывают в небо, а внизу звучит Мзымта — крупнейшая река Сочи. Именно в нем была построена самая первая дорога на Красную Поляну.
Женский монастырь расположился на реке берегу реки Псахо. На территории возвышаются несколько храмов, в которых хранятся частицы святых Киево-Печерской лавры, святых мощей Николая Чудотворца и Пантелеимона Целителя.
Важная информация
  • Забираем туристов только в пределах Адлерского района;
  • старт джип-тура в 13:00, окончание в районе 18:00;
  • авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот);
  • с собой взять воду, тепло одеться и одеть удобную обувь;
  • можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно
  • Водитель-гид
  • Все локации по маршруту
  • Дегустации вина
  • Страховка
Что не входит
  • Экологический сбор на каньон (200 руб. /чел.)
  • Обед по желанию в кафе
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Забираем туристов только в пределах Адлерского района
  • Старт джип-тура в 13:00, окончание в районе 18:00
  • Авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот)
  • С собой взять воду, тепло одеться и одеть удобную обувь
  • Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые🛣Джиппинг⚙️НеобычныеГоры💧Водопады⛪️Монастыри, церкви, храмыКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Джип-тур к каньону Псахо
6 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Алина
Нет отзывов
Джип-тур к каньону Псахо
Все самое интересное находится за пределами Сочи! Приглашаем вас на прогулку на джипах по каньону реки Псахо
1 700 за 1 человека
Джип-тур в Каньон Псахо
6 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Мини-группа
Дмитрий
5
1 отзыв
Джип-тур в Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом
2 000 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
6 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом
13 000 за 1-7 чел.
Джип-тур в каньон реки Псахо
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
Александр
4
2 отзыва
Джип-тур в каньон реки Псахо
Впечатляющие пейзажи, пещера Ахштырь и обитель, окруженная лесами - в насыщенной поездке на 1 день
1 500 за 1 человека
Джип-тур на каньоны реки Псахо
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
Альбина
4.8
13 отзывов
Джип-тур на каньоны реки Псахо
Отправиться из Адлера навстречу первозданной природе и зарядиться духом приключений
23001 840 за 1 человека
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
3 часа
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Юлия
4.7
13 отзывов
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
В Сочи приезжают не только за пляжным отдыхом
от 1 700 за 1 человека
Оптимальный тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
5 часов
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
Юлия
5
2 отзыва
Оптимальный тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
Этот тур в отличие от Ивановского водопада требует хоть какой-то минимальный опыт вождения квадроцикла
19 000 за 1 человека
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
8 часов
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Юлия
Нет отзывов
Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
Этот тур в отличие от Ивановского водопада и каньона Псахо требует продвинутый опыт вождения квадроциклом
30 000 за 1 человека
Джип-тур в Абхазию на озеро Рица и Гегский водопад
11 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
Александр
Нет отзывов
Джип-тур в Абхазию на озеро Рица и Гегский водопад
Настоящий Абхазский драйв! Дружелюбные Абхазы ждут вас! Данный тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот
1 550 за 1 человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Юлия
4.8
64 отзыва
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
Давайте отправимся в джип-тур, в котором вы увидите места, не доступные на любом другом виде транспорта! Мы побываем
от 1 900 за 1 человека
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Евгения
5
1 отзыв
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца
2 000 за 1 человека
Джип-тур к сочинским водопадам
6 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Сочный
Нет отзывов
Джип-тур к сочинским водопадам
Всего за полдня мы посетим самые живописные уголки долины реки Сочи
2 750 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ