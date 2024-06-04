1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Начало: На КПП Псоу со стороны Абхазии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 330₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
2600023 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Два озера Рица за одно путешествие
Проехать на авто по ущелью, прогуляться по лесной тропе и увидеть два горных водоёма
Начало: в Сириусе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ДДенис3 июня 2024Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ААлла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
- ТТатьяна21 мая 2024Чудесный экскурсовод Мамука безмерно любящий свою страну и свое дело! Юмор, комфорт, прекрасная природа! От души благодарим!
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ущелья»
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