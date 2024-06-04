Ущелья

Найдено 44 экскурсии в категории «Ущелья» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400 за всё до 6 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Красная поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000 за всё до 7 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Малое кольцо Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
13 отзывов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000 за всё до 6 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100 за человека
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700 за всё до 3 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700 за человека
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Начало: На КПП Псоу со стороны Абхазии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 330 за всё до 6 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Солнечная Абхазия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500 за человека
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000 за всё до 6 чел.
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.
Конная прогулка в окрестностях Адлера
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Авторское путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
2600023 400 за всё до 3 чел.
Два озера Рица за одно путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Два озера Рица за одно путешествие
Проехать на авто по ущелью, прогуляться по лесной тропе и увидеть два горных водоёма
Начало: в Сириусе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 990 за всё до 6 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
    читать дальше

    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
    читать дальше

    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
    Чудесный экскурсовод Мамука безмерно любящий свою страну и свое дело! Юмор, комфорт, прекрасная природа! От души благодарим!
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
    читать дальше

    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  2. 3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
  3. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
  4. Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
  5. Абхазия круглый год! (Из Адлера)
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Ущелья" можно забронировать 44 экскурсии от 450 до 23 400 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 1059 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 44 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Ущелья», 1059 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам