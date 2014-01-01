Спортивные сооружения и шоу светомузыкальных фонтановОлимпийский парк 🌳 — один из самых главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Он расположен в Адлере, в районе Имеретинской низменности. Здесь находятся спортивные сооружения, на которых проходили соревнования по фигурному катанию, скоростному бегу на коньках, хоккею, шорттреку, керлингу.

Здесь же состоялись грандиозные церемонии открытия и закрытия Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, и Российский этап «королевских гонок» Формула-1 за которыми наблюдал весь мир.

В процессе экскурсии 🧭 вы увидите все спортивные объекты Олимпийского парка, а после заката солнца вас ждет шоу светомузыкальных фонтанов. Это незабываемое зрелище, который должен увидеть каждый. Струи воды вырываются из-под воды и поднимаются на высоту более 70 метров! Именно здесь во время Олимпиады горел олимпийский огонь. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.