Олимпийский парк в Сочи - это не только современное место для прогулок и мероприятий, но и богатая история.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Имеретинской низменности
- 🏟️ Посетить знаковые спортивные объекты
- 🌉 Полюбоваться панорамой с радужных мостов
- 🏖️ Насладиться морским пейзажем на набережной
- 🎨 Оценить архитектуру и культурные объекты
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Железнодорожный вокзал «Олимпийский парк»
- Концертно-театральный комплекс
- Главную трибуну «Формулы-1»
- Памятник Панину-Коломенкину — первому олимпийскому чемпиону Российской империи
- Панораму Олимпийского парка с радужных мостов: образовательный центр «Сириус», центр художественной гимнастики «Небесная грация», «Сочи-Парк», отель «Богатырь», храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя
- Медальную площадь и стадионы «Айсберг», «Большой», «Шайба»
- Стадион «Фишт»
Вы узнаете:
- Чем уникален микроклимат Имеретинской низменности и какую работу здесь ведут орнитологи
- О достижениях первого олимпийского чемпиона Российской империи
- Как старообрядцам удалось сохранить свои святыни во время олимпийского строительства
- Станет ли Сочи считаться одним из древнейших городов России благодаря последним открытиям археологов
- Неужели по трассе «Формулы-1» теперь можно гулять пешком
В финале мы можем насладиться морским пейзажем на набережной или прогуляться к университету «Сириус», где установлен макет «Бурана».
Организационные детали
- Экскурсия завершится рядом с набережной, вы можете взять с собой купальные принадлежности
- Не забудьте воду и солнцезащитные очки. Дети могут ехать на самокатах
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с ж/д вокзалом «Олимпийский парк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василиса — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 132 туристов
Меня зовут Василиса. Аккредитованный гид-переводчик по Сочи. Живу здесь с 2015 года, за это время мне повезло работать с путешественниками из самых разных стран: от Австралии до Латинской Америки. С туристамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
4 ноя 2025
Спасибо большое Василисе, подстроилась полностью под наше время, количество человек. Было интересно, детям понравилось. 🙏
О
Ольга
28 сен 2025
Мы были на экскурсии "Олимпийский парк Сочи: история места" 20 сентября. Василиса замечательный экскурсовод, сразу видно, что человек - профессионал своего дела. Информация об истории Олимпийских игр, главных объектах Олимпиады 2014 доводится в очень интересной, познавательной и доступной форме. Спасибо за Ваш профессионализм, Василиса!!! Рекомендуем экскурсию новым путешественникам!
Б
Балясникова
7 мая 2025
Посетили 4 мая экскурсию "Олимпийский парк Сочи: история места". Экскурсия наполнена историческим фактами от зарождения Олимпийских игр до наших дней. Узнали о первом Олимпийском чемпионе Российской Империи. Как изменялись задумки строительства парка при возникающих трудностях и критериях олимпиады. Не будем раскрывать всех тайн, спасибо Василисе!
Входит в следующие категории Адлера
