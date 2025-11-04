Василиса — ваш гид в Адлере

Провела экскурсии для 132 туристов

читать дальше из Бразилии, Перу, Испании, Португалии, Индии, ОАЭ, Лаоса, Южной Кореи и Таиланда. Работала на Кубке Конфедераций FIFA 2017, на ЧМ по футболу 2018 (FIFA WORLD CUP), на Всемирном фестивале молодёжи 2024 с почётными гостями. С 2021 года создаю свои авторские экскурсии на русском языке. Повышаю свою профессиональную квалификацию и люблю участвовать в федеральных проектах и конкурсах. Вошла в число победителей на Всероссийском конкурсе «Лига экскурсоводов» с программой для людей с ОВЗ. С радостью поделюсь с вами любовью к Большому Сочи, буду рада видеть на своих экскурсиях!

Меня зовут Василиса. Аккредитованный гид-переводчик по Сочи. Живу здесь с 2015 года, за это время мне повезло работать с путешественниками из самых разных стран: от Австралии до Латинской Америки. С туристами