Олимпийский парк Сочи предлагает уникальный Telegram-квест, который позволит увидеть все ключевые достопримечательности на площади 200 га. Участники могут выбрать удобный способ передвижения, например, самокат, и пройти маршрут, выполняя задания и разгадывая загадки. Это отличный способ как для первого знакомства с парком, так и для более детального изучения. В конце квеста вас ждёт памятный подарок, который станет отличным завершением экскурсии

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Описание квеста

Интерактивная экскурсия-квест в Telegram станет отличным вариантом как для первого знакомства с Олимпийским парком, так и для более внимательного его изучения. Вы сможете:

Рассмотреть детали, которые часто не замечают

Построить оптимальный маршрут по знаковым местам парка

Отыскать ответы на разнообразные вопросы (каверзные и не очень)

Сделать фотопаузу или перерыв на обед в любой момент

Каждая отгаданная загадка наведёт вас на ключ к следующему заданию. Выбирайте удобный способ передвижения (мы рекомендуем взять напрокат какой-нибудь электрический транспорт, и отправляйтесь в путь — на поиски новых впечатлений и финального приза!

Организационные детали