Telegram-квест по Олимпийскому парку Сочи

Олимпийский парк Сочи - это более 15 сооружений на 200 га. Пройдите квест, выполняя задания, и получите памятный подарок! Пешком или на самокате
Олимпийский парк Сочи предлагает уникальный Telegram-квест, который позволит увидеть все ключевые достопримечательности на площади 200 га.

Участники могут выбрать удобный способ передвижения, например, самокат, и пройти маршрут, выполняя задания и разгадывая загадки. Это отличный способ как для первого знакомства с парком, так и для более детального изучения. В конце квеста вас ждёт памятный подарок, который станет отличным завершением экскурсии
5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Интерактивный маршрут
  • 🧩 Увлекательные задания
  • 🎁 Памятный подарок
  • 🚶‍♂️ Свобода передвижения
  • 📱 Удобство использования Telegram
Telegram-квест по Олимпийскому парку Сочи
Telegram-квест по Олимпийскому парку Сочи
Telegram-квест по Олимпийскому парку Сочи
Ближайшие даты:
26
дек27
дек28
дек29
дек30
дек31
дек1
янв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Олимпийский парк

Описание квеста

Интерактивная экскурсия-квест в Telegram станет отличным вариантом как для первого знакомства с Олимпийским парком, так и для более внимательного его изучения. Вы сможете:

  • Рассмотреть детали, которые часто не замечают
  • Построить оптимальный маршрут по знаковым местам парка
  • Отыскать ответы на разнообразные вопросы (каверзные и не очень)
  • Сделать фотопаузу или перерыв на обед в любой момент

Каждая отгаданная загадка наведёт вас на ключ к следующему заданию. Выбирайте удобный способ передвижения (мы рекомендуем взять напрокат какой-нибудь электрический транспорт, и отправляйтесь в путь — на поиски новых впечатлений и финального приза!

Организационные детали

  • Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида
  • После подтверждения экскурсии мы пришлём вам ссылку на задания квеста. У вас должен быть установлен мессенджер Telegram
  • Можно использовать одно устройство для нескольких участников. Если же вы с друзьями захотите устроить между собой соревнование, кто быстрее придёт к конечной точке, в этом случае потребуется регистрация на каждом персональном гаджете
  • Это пешеходная экскурсия, но для удобства вы можете взять в аренду любой электротранспорт (за отдельную плату)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д станции Имеретинский курорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Евгения
24 окт 2024
Познавательный маршрут. Было интересно выполнять задания и переходить от локации к локации. Не хуже, чем экскурсия с гидом. Всё удобно и продумано. Проходила в форме неспешной прогулки, уложилась в 2 часа.
С лёгкостью получилось выполнить норму шагов за день, находила 10 тысяч 🤭В конце было приятно получить бонусы и подарок. Жду больше новых маршрутов😁
Познавательный маршрут. Было интересно выполнять задания и переходить от локации к локации. Не хуже, чем экскурсияПознавательный маршрут. Было интересно выполнять задания и переходить от локации к локации. Не хуже, чем экскурсия

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