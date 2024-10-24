Олимпийский парк Сочи предлагает уникальный Telegram-квест, который позволит увидеть все ключевые достопримечательности на площади 200 га.
Участники могут выбрать удобный способ передвижения, например, самокат, и пройти маршрут, выполняя задания и разгадывая загадки. Это отличный способ как для первого знакомства с парком, так и для более детального изучения. В конце квеста вас ждёт памятный подарок, который станет отличным завершением экскурсии
Участники могут выбрать удобный способ передвижения, например, самокат, и пройти маршрут, выполняя задания и разгадывая загадки. Это отличный способ как для первого знакомства с парком, так и для более детального изучения. В конце квеста вас ждёт памятный подарок, который станет отличным завершением экскурсии
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Интерактивный маршрут
- 🧩 Увлекательные задания
- 🎁 Памятный подарок
- 🚶♂️ Свобода передвижения
- 📱 Удобство использования Telegram
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Олимпийский парк
Описание квеста
Интерактивная экскурсия-квест в Telegram станет отличным вариантом как для первого знакомства с Олимпийским парком, так и для более внимательного его изучения. Вы сможете:
- Рассмотреть детали, которые часто не замечают
- Построить оптимальный маршрут по знаковым местам парка
- Отыскать ответы на разнообразные вопросы (каверзные и не очень)
- Сделать фотопаузу или перерыв на обед в любой момент
Каждая отгаданная загадка наведёт вас на ключ к следующему заданию. Выбирайте удобный способ передвижения (мы рекомендуем взять напрокат какой-нибудь электрический транспорт, и отправляйтесь в путь — на поиски новых впечатлений и финального приза!
Организационные детали
- Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида
- После подтверждения экскурсии мы пришлём вам ссылку на задания квеста. У вас должен быть установлен мессенджер Telegram
- Можно использовать одно устройство для нескольких участников. Если же вы с друзьями захотите устроить между собой соревнование, кто быстрее придёт к конечной точке, в этом случае потребуется регистрация на каждом персональном гаджете
- Это пешеходная экскурсия, но для удобства вы можете взять в аренду любой электротранспорт (за отдельную плату)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Имеретинский курорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Адлере
Наша компания занимаемся экскурсиями и иммерсивными квестами в Сочи с 2018 года. Есть две стационарные локации на выбор: Олимпийский парк (Сочи Автодром) или Центральный Сочи и более 10 площадок для выездных квестов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
24 окт 2024
Познавательный маршрут. Было интересно выполнять задания и переходить от локации к локации. Не хуже, чем экскурсия с гидом. Всё удобно и продумано. Проходила в форме неспешной прогулки, уложилась в 2 часа.
С лёгкостью получилось выполнить норму шагов за день, находила 10 тысяч 🤭В конце было приятно получить бонусы и подарок. Жду больше новых маршрутов😁
С лёгкостью получилось выполнить норму шагов за день, находила 10 тысяч 🤭В конце было приятно получить бонусы и подарок. Жду больше новых маршрутов😁
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