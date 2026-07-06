Такое стоит испытать: настоящее захватывающее приключение! Вас ждут реликтовый самшитовый лес, изумрудный ковер мха и величественные скалы, которые подарят незабываемые эмоции.
В рамках насыщенного джиппинг-маршрута перед вами предстанут три изумительных каньона: каньон у села Красная Воля — «Чёртовы врата», каньоны у реки Псахо — «Волчья Пасть» и «Волчий хвост».
В рамках насыщенного джиппинг-маршрута перед вами предстанут три изумительных каньона: каньон у села Красная Воля — «Чёртовы врата», каньоны у реки Псахо — «Волчья Пасть» и «Волчий хвост».
Описание экскурсииХотите отправиться в самый драйвовый джип-тур? Такое стоит испытать: настоящее захватывающее приключение! Тотальная перезагрузка, чтобы добавить капельку адреналина в ваш отдых. Будьте готовы к захватывающему джип-туру с быстрой ездой, резкими спусками и подъемами прямо по грязи. Благодаря подготовленным внедорожникам производства УАЗ и нашим профессиональным водителям вы поймёте мощь и силу «железного коня» отечественного производства, почувствуете гордость за Россию и поймёте, что с нами ничего не страшно! В рамках насыщенного природными красотами джиппинг-маршрута перед вами предстанут три изумительных каньона: каньон у села Красная Воля — «Чёртовы врата», каньоны у реки Псахо — «Волчья Пасть» и «Волчий хвост». Вас ждут реликтовый самшитовый лес, изумрудный ковер мха и величественные скалы, которые подарят незабываемые эмоции! Маршрут тура:
- Река Кудепста берет начало на южных склонах хребта Алек у горы Ефрем, недалеко от поселка Воронцовка, и впадает в Чёрное море в черте поселка Кудепста, Хостинского района. Длина реки Кудепста составляет 23 километра. Здесь вы получите незабываемые эмоции от пребывания на лоне первозданной природы, а красота Белых скал и таинственность самшитовой рощи не оставят вас равнодушными. Вы найдёте изумрудные заводи и скальные чаши, глубина которых местами достигает 5 метров. Там вы можете искупаться.
- Каньон «Чертовы ворота» — это 150-метровое ущелье, его можно пройти вплавь. Каньон находится на реке Хоста и образован скальными стенами высотой до 50 метров, сужающимися в самых узких местах до ширины нескольких метров. Вдоль него оборудована пешеходная тропа с лестницами и перилами, а берега украшает густой зеленый лес, в том числе реликтовый самшит и увешанные гроздьями мха деревья.
• Во время нашего маршрута предусмотрена остановка в кафе, где вы перекусите, наберетесь сил и получите удовольствие от дружеского общения. Важная информация:
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Захватите с собой легкий перекус и воду в дорогу.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон «Волчий хвост»
- Самшитовая роща
- Каньон «Чидым»
- Белые Скалы
- Самое ядовитое дерево Кавказа
- Буковый лес
- Каньон «Волчья пасть» - двойной каньон
- Ахштырский каньон
- Каньон «Чертовы ворота»
- Висячий мост
Что включено
- Услуги гида
- Страховка
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 300 руб.
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Захватите с собой легкий перекус и воду в дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
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