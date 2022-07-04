Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи

4.7
12 отзывов
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
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Что вас ожидает 🤩

  • Село
  • Женский монастырь
  • Самшитовая роща
  • Реликтовый лес
  • Ущелье
  • Каньоны
  • Водопад
  • Голубая глина
  • Мост
  • Переправа через горную реку
  • Природный джакузи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать невероятные фотографии для «Инстаграм». Так вот, в Сочи есть такие места и они славятся, прежде всего, своей необычной природой, а именно скалами, водопадами, самшитом, природными бассейнами, проливами и, конечно же, целебной глиной.

Подробнее об экскурсии и маршруте

Мы начнем джип-тур там где большие известняковые скалы интересной формы, между которыми течет горная река. Благодаря разломам в этом природном джакузи образуется натуральный изумрудный цвет. Там же вы увидите сказочный самшитовый лес, украшенный мхом, папоротником, плющом и свисающими лозами.
Вы сможете увидеть дикую природу, потрясающей красоты каньоны и настоящую целебную глину. Мы проедем через чарующие пейзажи. Также нам откроется красивая панорама горных вершин Абхазии и Сочи, где мы сделаем перерыв.

Что еще нужно знать

Этот тур идеально подходит для семей с детьми, молодых пар и даже для людей в возрасте. Выезды в каньоны совершаются только на внедорожниках. Обычно это автомобили УАЗ, УАЗ Патриот и УАЗ Hunter. Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter. В джипе в сезон посадка до 8 человек, в не сезон обычно 6.
Оставляйте заявку и бронируйте места заранее. Будьте уверены, наш джип-тур подарит вам те самые крутые эмоции, о которых вы мечтали всё последнее время, находясь у себя дома. Отдохните по-настоящему, с драйвом!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит
  • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из центрального Сочи - приезжать в Адлер
  • Трансфер из Красной Поляны - приезжать на Хуторок, все геоточки вам отправляем
  • Государственный экологический сбор (200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, забираем от остановок
Завершение: У вашего отеля в Адлере или ближайшей остановки к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Спасибо, скоро с вами свяжется наш менеджер, обычно это делается накануне тура, если же у вас тур сегодня то мы уже вам скоро наберем)
  • Внимание - в целях безопасности маршрут может быть скорректирован и немного изменен из-за сложный погодных условий, если такие будут в день тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
4
3
2
1
Н
4 июля 2022
Ущелье Псахо удивительно красивое. Оно завершало поездку, что, с одной стороны, хорошо: завершили маршрут на высокой ноте, а с другой - были уже несколько уставшими. Совершенно лишними, на мой взгляд, были поездки в монастырь и экодеревню. Понятно, что бизнес есть бизнес, но уж очень навязчиво все это…
Н
27 мая 2021
Всё было Супер!!! Спасибо вам огромное!!! Прекрасно провели время!
Т
15 мая 2021
Добрый день! Экскурсия очень понравилось! Евгений очень старался для гостей. Всех встретил и довез. Шутил и рассказывал много интересного, очень красивые места. Особенно каньон! Водопад не впечатлил, а также смутило там отсутствие санитарных зон, но это вопрос не экскурсии)) Все очень хорошо, спасибо!
Н
11 мая 2021
Восхитительно! Евгений знаток своего дела. Вам спасибо за организацию. Всё супер!
О
3 мая 2021
Всё замечательно! Спасибо за организацию. Нашим туристам всё понравилось
Е
1 мая 2021
Отлично! Всё очень понравилось! Водитель огонь!
Е
28 мар 2021
Мне понравилось. Спасибо. Только на каньоне как будто еще хотелось побыть
С
27 мар 2021
Хорошо. Все понравилось
М
26 мар 2021
Очень понравилось. Спасибо вам большое
А
24 мар 2021
Хорошо. Если бы не дождь, то вообще отлично.
А
24 мар 2021
Хорошо. Если бы не дождь, то вообще отлично.
А
24 фев 2021
Отлично съездили, спасибо)

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