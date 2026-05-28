Мы выйдем море в час, когда по небу растекается нежная акварель. Золотой, розовый, глубокий фиолетовый разукрасят облака и отразятся в бликах на воде. Этим моментом вы насладитесь вдали от мира — только вы, мерный плеск волн и бесконечный горизонт.
Описание экскурсии
Встретимся у причала и на яхте отойдём подальше от берега. Вы понаблюдаете, как постепенно удаляются олимпийские объекты, пляжи, горы. В открытом море проводите закат и сможете искупаться в свете угасающего дня. Затем вернёмся к месту старта.
Организационные детали
- На борту: зоны для загара, площадка для спуска в море, диваны со столом, музыка, пледы, душ и туалет
- Можете взять с собой закуски и напитки (кроме красного вина и красящих продуктов). На катере есть холодильник и бокалы
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по безопасности. На борту есть спасжилеты для взрослых и детей
- Из-за непогоды или ограничений береговой охраной выход в море может быть запрещён. В этом случае мы предложим перенести дату или отменить поездку
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организую морские прогулки в групповом и индивидуальном форматах. В моем распоряжении только ухоженные яхты и катера, состояние которых в точности соответствует фотографиям. Команда состоит из профессиональных капитанов, которые искренне любят свое дело и заботятся о комфорте каждого гостя. Моя главная цель — обеспечить вам безупречный отдых, поэтому я лично контролирую уровень сервиса на каждом этапе.
Входит в следующие категории Адлера
