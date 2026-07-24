К Климкова

Наша поездка окупилась на все 100%. Ребятам огромное спасибо за организацию такого досуга, потому как не у каждого есть возможность выйти в море на яхте и понаблюдать за закатом.

В какой-то момент, каждый из нас поймал себя на мысли, что теперь в списке желаний появилась яхта, чтобы так же отдыхать 😆😆 Спасибо большое!