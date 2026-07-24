Отправьтесь на морскую прогулку на парусной яхте! За 1,5 часа вы насладитесь красотой олимпийских объектов и Кавказских гор, полюбуетесь закатом и, возможно, увидите дельфинов в естественной среде обитания. На борту можно устроить пикник, а в летний период — искупаться в открытом море.
Описание экскурсии
Прогулка на яхте по Чёрному морю с живописными панорамами Кавказских гор и олимпийских объектов.
Встреча с дельфинами: наблюдение за дружелюбными и игривыми морскими обитателями в их естественной среде.
Купание в чистой прохладной воде (в летний сезон).
Закат на море: атмосфера уходящего дня, лазурная вода и бескрайний горизонт.
Организационные детали
- В стоимость входит: водный инвентарь (жилеты, круги, матрасы), одноразовая посуда, питьевая вода (в летний сезон)
- С собой можете взять свои напитки и еду (кроме красного вина и красных ягод)
- По запросу можем организовать трансфер до Имеретинского порта и обратно — подробности в переписке
- Услуги фотографа — от 6000 ₽ за час
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионный (ветераны, участники СВО)
|1980 ₽
|Взрослый
|2250 ₽
|Аренда парусной яхты (цена за 1 час аренды)
|12 600 ₽
|Единая на закат (18:00-19:30)
|3600 ₽
|Детский (от 6 до 10 л.)
|1620 ₽
|Единая утренние встречи с дельфинами (08:30-10:00)
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 321 туриста
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Наша поездка окупилась на все 100%. Ребятам огромное спасибо за организацию такого досуга, потому как не у каждого есть возможность выйти в море на яхте и понаблюдать за закатом.
В какой-то момент, каждый из нас поймал себя на мысли, что теперь в списке желаний появилась яхта, чтобы так же отдыхать 😆😆 Спасибо большое!
В какой-то момент, каждый из нас поймал себя на мысли, что теперь в списке желаний появилась яхта, чтобы так же отдыхать 😆😆 Спасибо большое!
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классная прогулка! Море, дельфины и солнце. спасибо организаторам за волшебный день 💕
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день Анна‼️🏝 Спасибо что смогли найти время и отправиться вместе с нами в морское приключение на парусной яхте. Будем
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Впечатление очень хорошее,увидели дельфинов,всё было очень красиво и комфортно!
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день Надежда! Очень рады что начало весны прошло у Вас в нашей компании. Будем рады видеть Вас в числе
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И
Всё прошло хорошо
Владимир
Ответ организатора:
Доброе утро Иван! Благодарим что воспользовались наши услугами. Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов и дарим на
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