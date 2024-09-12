Поднимите паруса и отправляйтесь в настоящее морское приключение из порта Адлера! Насладитесь романтикой открытого моря, а если повезёт, встретите дельфинов. В летнее время сможете искупаться в идеально прозрачной воде и

даже поплавать на сапе. Или останьтесь на борту, слушая морские байки и беря уроки «вождения» от нашего капитана. Комфортабельная яхта оснащена всем необходимым для вашего удобства: спасательные жилеты, тент от солнца, пледы и подушки. Проплывите вдоль побережья, любуясь природой Кавказа и панорамами Олимпийских объектов Сочи. Опытный капитан в формате дружеского диалога расскажет всё об Адлере и его окрестностях и проведёт мастер-класс по управлению яхтой

Описание мастер-класса

Садимся на комфортабельную парусную яхту и выходим в открытое море. На борту есть спасательные жилеты, тент от яркого солнца, а также пледы и подушки, чтобы удобно расположиться на палубе. А ещё — сапборд с веслом (вдруг захотите прокатиться!) и бокалы для напитков — можете взять их с собой.

Проплывём вдоль побережья, любуясь природой Кавказа и панорамами Олимпийских объектов Сочи.

Есть большая вероятность, что встретим дельфинов в естественной среде обитания и понаблюдаем за их прыжками в волнах.

Опытный и общительный капитан в формате дружеского диалога расскажет всё, что вам захочется узнать об Адлере и его окрестностях. И, если вам будет интересно, проведёт мастер-класс по управлению яхтой.

Организационные детали