Морские прогулки на парусной яхте

Отправляйтесь в морское приключение из порта Адлера! Насладитесь романтикой моря, встретите дельфинов и получите уроки управления яхтой от капитана
Поднимите паруса и отправляйтесь в настоящее морское приключение из порта Адлера! Насладитесь романтикой открытого моря, а если повезёт, встретите дельфинов. В летнее время сможете искупаться в идеально прозрачной воде и
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даже поплавать на сапе. Или останьтесь на борту, слушая морские байки и беря уроки «вождения» от нашего капитана.

Комфортабельная яхта оснащена всем необходимым для вашего удобства: спасательные жилеты, тент от солнца, пледы и подушки. Проплывите вдоль побережья, любуясь природой Кавказа и панорамами Олимпийских объектов Сочи.

Опытный капитан в формате дружеского диалога расскажет всё об Адлере и его окрестностях и проведёт мастер-класс по управлению яхтой

4.53
15 отзывов

7 причин купить этот мастер-класс

  • 🚤 Комфортабельная яхта
  • 🐬 Возможность встретить дельфинов
  • 🌊 Прозрачная вода для купания
  • 🏄‍♂️ Сапборд для катания
  • 🛥 Мастер-класс по управлению яхтой
  • 🏞 Панорамы Олимпийских объектов
  • 🗣 Дружеский диалог с капитаном
    • Морские прогулки на парусной яхте
    Морские прогулки на парусной яхте
    Морские прогулки на парусной яхте
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Побережье Кавказа
  • Олимпийские объекты Сочи

    • Описание мастер-класса

    Садимся на комфортабельную парусную яхту и выходим в открытое море. На борту есть спасательные жилеты, тент от яркого солнца, а также пледы и подушки, чтобы удобно расположиться на палубе. А ещё — сапборд с веслом (вдруг захотите прокатиться!) и бокалы для напитков — можете взять их с собой.

    Проплывём вдоль побережья, любуясь природой Кавказа и панорамами Олимпийских объектов Сочи.

    Есть большая вероятность, что встретим дельфинов в естественной среде обитания и понаблюдаем за их прыжками в волнах.

    Опытный и общительный капитан в формате дружеского диалога расскажет всё, что вам захочется узнать об Адлере и его окрестностях. И, если вам будет интересно, проведёт мастер-класс по управлению яхтой.

    Организационные детали

    • При желании заранее можем заказать кальян — 3000 ₽ за несколько забивок
    • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов-капитанов нашей команды
    • В начале экскурсии гид-капитан проведёт инструктаж по правилам безопасности на борту

    в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00 и 13:30, в среду в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00

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    Стоимость мастер-класса

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 400 ₽
    Дети до 14 лет1 300 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Имеретинском порту
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00 и 13:30, в среду в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.6
    Основано на 15 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

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    л
    12 сен 2024
    Отличная прогулка море солнце. Всё понравилось отличный капитан, яхта и конечно отношение к отдыхающим. Спасибо хочется вернуться снова.
    Отличная прогулка море солнце. Всё понравилось отличный капитан, яхта и конечно отношение к отдыхающим. Спасибо хочется вернуться снова.
    Б
    8 сен 2024
    Всё было отлично спасибо
    К
    7 сен 2024
    Было просто потрясающе! Идеальное чистое море, без волн и очень комфортной температуры, безумно красивая и аккуратная яхта! Главное достоинство всей поездки — капитан Константин. Образованный, воспитанный, заботливый и крайне профессиональный. Я редко остаюсь в таком восторге от человека, но Константин впечатлил даже больше лазурной воды 🤣❤️
    Было просто потрясающе! Идеальное чистое море, без волн и очень комфортной температуры, безумно красивая и аккуратнаяБыло просто потрясающе! Идеальное чистое море, без волн и очень комфортной температуры, безумно красивая и аккуратная
    Н
    4 сен 2024
    Спасибо огромное. Все было очень хорошо. Получили море эмоций и впечатлений.
    В
    3 сен 2024
    На парусной яхте я понимаю, что идти она должна только под парусами за исключением захода в порт, а получается, что это обычный катер с одним парусом для вида.
    Олеся
    Олеся
    Ответ организатора:
    Владимир, спасибо за приятный отзыв где парусно- моторные яхты стали катером) Ваши замечания учли, но к сожалению в безветренную погоду
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    парус действительно не используется. Парусное снаряжение работает только в присутствии хорошего ветра. Надеюсь даже негативные отзывы помогут туристам делать правильный выбор)

    Дмитрий
    2 сен 2024
    Экскурсия великолепна. Капитан Константин очень добродушный и располагает к себе. Дельфинов трудно застать, но это никак не испортило нам настроение. Так же в честь дня рождения мужа, нас всех угостили шампанским.
    Экскурсия великолепна. Капитан Константин очень добродушный и располагает к себе. Дельфинов трудно застать, но это никакЭкскурсия великолепна. Капитан Константин очень добродушный и располагает к себе. Дельфинов трудно застать, но это никакЭкскурсия великолепна. Капитан Константин очень добродушный и располагает к себе. Дельфинов трудно застать, но это никакЭкскурсия великолепна. Капитан Константин очень добродушный и располагает к себе. Дельфинов трудно застать, но это никак
    А
    1 сен 2024
    День добрый. Впечатления ужасные. Могли ведь отменить прогулку из за не спокойного моря,но куда там,заработать важнее. В итоге всех укочало через 15 мин,вернулись через 50 -зелёные. Дельфины на "авось повезет". Купание -" ну если прям сильно хотите,волна же".
    Олеся
    Олеся
    Ответ организатора:
    Александр, спасибо за ваш отзыв, мне очень важно, что вы пишите и конечно, грустно, что мои труды и работа команды
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    не оправдала ожидания. В случаях штормовой погоды контролирующий орган запрещает выходы и мы переносим или отменяем отправления. Яхтенная погода - крепкий ветер, поэтому прогулка состоялась, и простите что без купания, но в абсолютной безопасности. Администратор и капитан на брифинге провели инструктаж и выдали спасательные жилеты для безопасного пребывания в морской стихии. Пожалуйста не забывайте, что морская прогулка зависит всецело от природных условий. А мы вам всегда очень рады, и это не относится к деньгам, а больше к морскому образу жизни.

    Светлана
    28 авг 2024
    Вчера у нас была прогулка на яхте, ожидали большего за 1,5 часа, а в итоге 50 мин.
    Сбор был в 10.15
    нас встречал Давид отправление должно было быть 10.30 а в итоге
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    только в 10.50 пошли на посадк,т. к. у организаторов была разборка с клиентом, 35 минут на жаре🤦‍♀️, когда все присели капитан начал говорить правила, что все движения прохождения на посадку, инструктаж входят в эти 1,5час,так что считайте уже 15 мин минус и в итоге от порта мы отплыли мин на 10 притом, что была волна 🌊 это получилось совсем недалеко, ни кого движения в доль кавказских гор и олимпийских объектов с рассказом капитана не было. Дальше инструкции как плавать в открытом море, на само плавание было выделено 15 мин, после как все поплавали а это было только 3 ребёнка из 10человек, мы пошли обратно на чём наша экскурсия закончилась 🤷 в общей сложности вся экскурсия составила 50 минут. А про дельфинов так вообще, капитан сказал что увидеть их нереально потому что очень жарко и на поверхность они подымаются только подышать. Так что если соберётесь на прогулку подумайте стоит ли она этого

    Олеся
    Олеся
    Ответ организатора:
    Спасибо большое за ваш подробный развернутый отзыв нам действительно очень важно знать мнение наших гостей. По погодным условиям действительно программа
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    прогулки отличилась от описания в программе мероприятия, о чем предупреждал капитан на борту за что приносим свои извинения и будем всегда вам рады у нас на борту, а погоду выберем идеальную, чтобы полноценно могли насладиться красотой нашего путешествия)

    И
    27 авг 2024
    Отличный капитан Константин 👌🏼
    Поездка весела и комфортная!
    Советую ✅
    Отличный капитан Константин 👌🏼
    Максим
    27 авг 2024
    Очень понравилась прогулка в море, были один раз, а потом через несколько дней еще. Оба раза ходили с капитаном Константином, это очень приятный и интересный человек. Все очень подробно и
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    с улыбкой объяснял и рассказывал. На яхте очень чисто, очень красиво, много места. Можно расположиться как на носу, чтобы позагорать, так и под крышей рядом с капитаном. Сама прогулка получилась спокойной, удалось насладиться видами гор с моря, пофотографироваться, удалось поплавать в море вдалеке от берега.
    Всем советуем данную экскурсию, были дважды и ни разу не пожалели.

    Очень понравилась прогулка в море, были один раз, а потом через несколько дней еще. Оба раза
    О
    26 авг 2024
    Отличная прогулка получилась! Из-за непогоды пришлось несколько раз переносить прогулку, организаторы шли на встречу. В итоге все равно прогулка получилась по волнам, и хоть не получилось искупаться в открытом море, впечатлений от волн оказалось я думаю больше!!!
    Хочу уточнить, это все же прогулка, а не экскурсия, под приятную музыку, с красивыми видами, дельфинов тоже посчастливилось увидеть😍
    Ю
    24 авг 2024
    Классно съездили.. Напрыгались с парусника в море и даже повезло увидеть дельфина.. Капитан Олег не надоедлив, от слова «совсем»..😁 за что ему отдельное спасибо!
    И
    23 авг 2024
    Чудесно провели время! Константин рассказал про яхту, беседа лёгкая, интересная! Очень всё вежливо и с добром! Управление профи!
    Мы получили приятные эмоции! Организация чёткая, всегда на связи!
    Чудесно провели время! Константин рассказал про яхту, беседа лёгкая, интересная! Очень всё вежливо и с добром! Управление профи!Чудесно провели время! Константин рассказал про яхту, беседа лёгкая, интересная! Очень всё вежливо и с добром! Управление профи!Чудесно провели время! Константин рассказал про яхту, беседа лёгкая, интересная! Очень всё вежливо и с добром! Управление профи!Чудесно провели время! Константин рассказал про яхту, беседа лёгкая, интересная! Очень всё вежливо и с добром! Управление профи!
    Екатерина
    16 авг 2024
    Отлично покатались с мужем и поплавали в открытом море) Погода сегодня конечно покачала, но было весело)
    От мужа отдельное спасибо капитану Климу за интересную беседу)
    Дельфинов к сожалению не встретили, но это ничуть не омрачило наш путь)
    Однозначно рекомендую))
    Отлично покатались с мужем и поплавали в открытом море) Погода сегодня конечно покачала, но было весело)Отлично покатались с мужем и поплавали в открытом море) Погода сегодня конечно покачала, но было весело)Отлично покатались с мужем и поплавали в открытом море) Погода сегодня конечно покачала, но было весело)
    В
    13 авг 2024
    Заметил, что новое предложение, что вызывало сомнение, но приятная цена и решил рискнуть) не пожалел! Ребята занимаются семейным бизнесом сам судовладелец встречал все рассказал и проводил нас на яхту, людей
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    немного человек десять было и повезло что все на одной волне. Можно сказать это лучшее что случилось за весь отпуск! Крутой общительный капитан, накупал нас всех подальше в море, я даже у штурвала стоял крутые ощущения. Одним словом рискнул и получилось очень круто. Могу смело рекомендовать! Капитану Егору привет

    Входит в следующие категории Адлера

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