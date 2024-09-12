Поднимите паруса и отправляйтесь в настоящее морское приключение из порта Адлера! Насладитесь романтикой открытого моря, а если повезёт, встретите дельфинов. В летнее время сможете искупаться в идеально прозрачной воде и
7 причин купить этот мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание мастер-класса
Садимся на комфортабельную парусную яхту и выходим в открытое море. На борту есть спасательные жилеты, тент от яркого солнца, а также пледы и подушки, чтобы удобно расположиться на палубе. А ещё — сапборд с веслом (вдруг захотите прокатиться!) и бокалы для напитков — можете взять их с собой.
Проплывём вдоль побережья, любуясь природой Кавказа и панорамами Олимпийских объектов Сочи.
Есть большая вероятность, что встретим дельфинов в естественной среде обитания и понаблюдаем за их прыжками в волнах.
Опытный и общительный капитан в формате дружеского диалога расскажет всё, что вам захочется узнать об Адлере и его окрестностях. И, если вам будет интересно, проведёт мастер-класс по управлению яхтой.
Организационные детали
- При желании заранее можем заказать кальян — 3000 ₽ за несколько забивок
- Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов-капитанов нашей команды
- В начале экскурсии гид-капитан проведёт инструктаж по правилам безопасности на борту
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00 и 13:30, в среду в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
|Дети до 14 лет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00 и 13:30, в среду в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 165 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Отец, основатель нашего бизнеса, военный морской, поэтому с морем и яхтенной терминологией мы знакомы с детства, а наше семейное дело — закономерное совмещение хобби и привычной яхтенной жизни. Безопасность и профессионализм на борту — то, что мы гарантируем в первую очередь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
л
любовь
12 сен 2024
Отличная прогулка море солнце. Всё понравилось отличный капитан, яхта и конечно отношение к отдыхающим. Спасибо хочется вернуться снова.
Б
Бактыбек
8 сен 2024
Всё было отлично спасибо
К
Кобякова
7 сен 2024
Было просто потрясающе! Идеальное чистое море, без волн и очень комфортной температуры, безумно красивая и аккуратная яхта! Главное достоинство всей поездки — капитан Константин. Образованный, воспитанный, заботливый и крайне профессиональный. Я редко остаюсь в таком восторге от человека, но Константин впечатлил даже больше лазурной воды 🤣❤️
Н
Наталья
4 сен 2024
Спасибо огромное. Все было очень хорошо. Получили море эмоций и впечатлений.
В
Владимир
3 сен 2024
На парусной яхте я понимаю, что идти она должна только под парусами за исключением захода в порт, а получается, что это обычный катер с одним парусом для вида.
Олеся
Ответ организатора:
Владимир, спасибо за приятный отзыв где парусно- моторные яхты стали катером) Ваши замечания учли, но к сожалению в безветренную погоду
Дмитрий
2 сен 2024
Экскурсия великолепна. Капитан Константин очень добродушный и располагает к себе. Дельфинов трудно застать, но это никак не испортило нам настроение. Так же в честь дня рождения мужа, нас всех угостили шампанским.
А
Александр
1 сен 2024
День добрый. Впечатления ужасные. Могли ведь отменить прогулку из за не спокойного моря,но куда там,заработать важнее. В итоге всех укочало через 15 мин,вернулись через 50 -зелёные. Дельфины на "авось повезет". Купание -" ну если прям сильно хотите,волна же".
Олеся
Ответ организатора:
Александр, спасибо за ваш отзыв, мне очень важно, что вы пишите и конечно, грустно, что мои труды и работа команды
Светлана
28 авг 2024
Вчера у нас была прогулка на яхте, ожидали большего за 1,5 часа, а в итоге 50 мин.
Сбор был в 10.15
нас встречал Давид отправление должно было быть 10.30 а в итоге
Сбор был в 10.15
нас встречал Давид отправление должно было быть 10.30 а в итоге
Олеся
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш подробный развернутый отзыв нам действительно очень важно знать мнение наших гостей. По погодным условиям действительно программа
И
Инна
27 авг 2024
Отличный капитан Константин 👌🏼
Поездка весела и комфортная!
Советую ✅
Поездка весела и комфортная!
Советую ✅
Максим
27 авг 2024
Очень понравилась прогулка в море, были один раз, а потом через несколько дней еще. Оба раза ходили с капитаном Константином, это очень приятный и интересный человек. Все очень подробно и
О
Ольга
26 авг 2024
Отличная прогулка получилась! Из-за непогоды пришлось несколько раз переносить прогулку, организаторы шли на встречу. В итоге все равно прогулка получилась по волнам, и хоть не получилось искупаться в открытом море, впечатлений от волн оказалось я думаю больше!!!
Хочу уточнить, это все же прогулка, а не экскурсия, под приятную музыку, с красивыми видами, дельфинов тоже посчастливилось увидеть😍
Хочу уточнить, это все же прогулка, а не экскурсия, под приятную музыку, с красивыми видами, дельфинов тоже посчастливилось увидеть😍
Ю
Юлия
24 авг 2024
Классно съездили.. Напрыгались с парусника в море и даже повезло увидеть дельфина.. Капитан Олег не надоедлив, от слова «совсем»..😁 за что ему отдельное спасибо!
И
Ирина
23 авг 2024
Чудесно провели время! Константин рассказал про яхту, беседа лёгкая, интересная! Очень всё вежливо и с добром! Управление профи!
Мы получили приятные эмоции! Организация чёткая, всегда на связи!
Мы получили приятные эмоции! Организация чёткая, всегда на связи!
Екатерина
16 авг 2024
Отлично покатались с мужем и поплавали в открытом море) Погода сегодня конечно покачала, но было весело)
От мужа отдельное спасибо капитану Климу за интересную беседу)
Дельфинов к сожалению не встретили, но это ничуть не омрачило наш путь)
Однозначно рекомендую))
От мужа отдельное спасибо капитану Климу за интересную беседу)
Дельфинов к сожалению не встретили, но это ничуть не омрачило наш путь)
Однозначно рекомендую))
В
Виктор
13 авг 2024
Заметил, что новое предложение, что вызывало сомнение, но приятная цена и решил рискнуть) не пожалел! Ребята занимаются семейным бизнесом сам судовладелец встречал все рассказал и проводил нас на яхту, людей
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