Ресторан «Гагрипш», порт принца Ольдепбургского, Новоафонская пещера.
(Новоафонские пещеры открыты: среда, четверг, суббота, воскресенье), бесплатная дегустация вина, меда, сыра. Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица. Дача Сталина на холодной речке и Золотые пески Пицунды с купанием.
Золотое кольцо Абхазии одна из наиболее распространенных, а также увлекательных экскурсий по поразительной республике Абхазии, в случае если вы ни разу не посещали Абхазию - данная экскурсия ⛳ именно для вас, здесь вы посетите наиболее поразительные, а также известные достопримечательности 🏛️ этой гостеприимной страны.
Маршрут постоянно обновляется разными достопримечательностями и всегда очень востребован. Здесь интересно как молодёжи, так и людям старшего поколения.
🚩 Начало и место завершения: Центральный Сочи / Адлер
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Завтрак.
Что не входит
Входные билеты на дачу Сталина (купить можно по желанию)
Обед за свой счёт
Покупка сыров, вина, мёда и прочее.
Важная информация
По любым вопросам обращайтесь по номеру 8-999-655-20-05
Обязательно иметь при себе паспорт.
Время проведения: Ежедневно в 6:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.