Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех

Рубеж Ю.
Рубеж Ю. – Гид из Адлера
Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех
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Экскурсия

1 400 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех
Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех

Что вы увидите 🤩

  • Ресторан «Гагрипш», порт принца Ольдепбургского, Новоафонская пещера.
  • (Новоафонские пещеры открыты: среда, четверг, суббота, воскресенье), бесплатная дегустация вина, меда, сыра. Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица. Дача Сталина на холодной речке и Золотые пески Пицунды с купанием.
Золотое кольцо Абхазии одна из наиболее распространенных, а также увлекательных экскурсий по поразительной республике Абхазии, в случае если вы ни разу не посещали Абхазию - данная экскурсия ⛳ именно для вас, здесь вы посетите наиболее поразительные, а также известные достопримечательности 🏛️ этой гостеприимной страны.
Маршрут постоянно обновляется разными достопримечательностями и всегда очень востребован. Здесь интересно как молодёжи, так и людям старшего поколения.
🚩 Начало и место завершения: Центральный Сочи / Адлер
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Завтрак.
Что не входит
  • Входные билеты на дачу Сталина (купить можно по желанию)
  • Обед за свой счёт
  • Покупка сыров, вина, мёда и прочее.
Важная информация
  • По любым вопросам обращайтесь по номеру 8-999-655-20-05
  • Обязательно иметь при себе паспорт.
Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех
Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех
Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех
Знакомство с Абхазией — классический маршрут для всех
Время проведения: Ежедневно в 6:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Рубеж Ю.
Рубеж Ю.
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