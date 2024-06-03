Джиппинг в Абхазии из Адлера

Найдено 13 экскурсий в категории «Джиппинг в Абхазию» в Адлере, цены от 1 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«Мы знаем, какими утомительными могут быть поездки в Абхазию: пробки на границе, горные дороги, длительные переезды… Наш маршрут спланирован таким образом, чтобы вы получили максимум удовольствия от путешествия:»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
317 отзывов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Знакомство с Абхазией Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода»
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
131 отзыв
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Данный тур проходит на комфортабельном джипе марки - УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600 за человека
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
44 отзыва
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Также нам откроется красивая панорама горных вершин Абхазии и Сочи, где мы сделаем перерыв»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
16 отзывов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150 за человека
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
«И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии»
Расписание: Время выезда согласуется
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
16 отзывов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
«Смотровая площадка на высоте 2200 метров — с панорамы открываются красивейшие виды на горы Абхазии»
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400 за человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами»
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000 за человека
Джип-сафари по горам Абхазии
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Джип-сафари по горам Абхазии
Начало: Сочи и Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка
«Абхазия – страна древней, самобытной культуры»
Расписание: Ежедневно, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 600 за человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
92 отзыва
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Сириус
«Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии»
Расписание: к 7:20 на границу или забираем с 6-7 утра с остановок
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 18001 620 за человека
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Квест
12 часов
100 отзывов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Гагра — это не только привлекательный солнечный курорт, но и место, окутанное тайной и мистикой»
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 100 чел.
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Что вас ожидает: Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами: увидите водопады Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 200 за человека
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
«Наш джиппинг по Абхазии начнётся с этого города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Всё понравилось! Поедем ещё!
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Отличная экскурсия в мини-группах, достаточно времени на разных локациях, во время экскурсии чувствуется колорит страны и гостеприимство. Спасибо нашему гид Рустаму, внимательный и с хорошим чувством юмора
  • V
    Vitalul14
    28 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
  • А
    Андреева
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Очень весело)
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину
  • В
    Валерия
    19 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Экскурсия великолепна, благодарю. Это было очень круто, ни капли не пожалели, что выбрали индивидуальную экскурсию. Эти горы, море и водопады попали в самое сердечко.
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
    У нас был просто замечательный водитель-гид. Рустам постоянно нам что-то рассказывал про местные достопримечательности и историю Абхазии. Данный тур будет
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    интересен тем, кто был уже везде в Абхазии. Особенно классные локации будут для тех, кто любит фотографироваться. И виды, и сами заброшки просто великолепны для фотосессий. Так же советую брать собой как можно больше налички. Вино на столько вкусное, что вы захотите купить всё, что пробовали на дегустации 😂 Так же Рустам привез нас в великолепный ресторан на обед. Цены демократические, порции большие. Не первый раз в Абхазии, и смело могу сказать, что Абхазия великолепна!

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Огромное спасибо Екатерине и водителю Грачу за организацию экскурсии Авторский джип-тур "Красавица Рица и Гегский водопад". На границе всех провела за ручку, рассадила по машинам. Грач нас встретил с бутылочкой абхазского вина) От экскурсии получили массу удовольствий!!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Джиппинг в Абхазию»

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  1. Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
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Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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