1 чел.
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Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«Мы знаем, какими утомительными могут быть поездки в Абхазию: пробки на границе, горные дороги, длительные переезды… Наш маршрут спланирован таким образом, чтобы вы получили максимум удовольствия от путешествия:»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Знакомство с Абхазией Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода»
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Данный тур проходит на комфортабельном джипе марки - УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Также нам откроется красивая панорама горных вершин Абхазии и Сочи, где мы сделаем перерыв»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
«И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии»
Расписание: Время выезда согласуется
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
«Смотровая площадка на высоте 2200 метров — с панорамы открываются красивейшие виды на горы Абхазии»
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами»
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Джип-сафари по горам Абхазии
Начало: Сочи и Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка
«Абхазия – страна древней, самобытной культуры»
Расписание: Ежедневно, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Сириус
«Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии»
Расписание: к 7:20 на границу или забираем с 6-7 утра с остановок
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 18001 620₽ за человека
Квест
12 часов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Гагра — это не только привлекательный солнечный курорт, но и место, окутанное тайной и мистикой»
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 100 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Что вас ожидает: Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами: увидите водопады Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
«Наш джиппинг по Абхазии начнётся с этого города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Всё понравилось! Поедем ещё!
- ООльга29 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группах, достаточно времени на разных локациях, во время экскурсии чувствуется колорит страны и гостеприимство. Спасибо нашему гид Рустаму, внимательный и с хорошим чувством юмора
- VVitalul1428 мая 2024Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
- ААндреева26 мая 2024Очень весело)
- ААлексей26 мая 2024Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
- ВВиктория23 мая 2024Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
- ТТатьяна19 мая 2024Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину
- ВВалерия19 мая 2024Экскурсия великолепна, благодарю. Это было очень круто, ни капли не пожалели, что выбрали индивидуальную экскурсию. Эти горы, море и водопады попали в самое сердечко.
- ЕЕвгений11 мая 2024У нас был просто замечательный водитель-гид. Рустам постоянно нам что-то рассказывал про местные достопримечательности и историю Абхазии. Данный тур будет
- ААнна8 мая 2024Огромное спасибо Екатерине и водителю Грачу за организацию экскурсии Авторский джип-тур "Красавица Рица и Гегский водопад". На границе всех провела за ручку, рассадила по машинам. Грач нас встретил с бутылочкой абхазского вина) От экскурсии получили массу удовольствий!!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Джиппинг в Абхазию»
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