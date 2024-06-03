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интересен тем, кто был уже везде в Абхазии. Особенно классные локации будут для тех, кто любит фотографироваться. И виды, и сами заброшки просто великолепны для фотосессий. Так же советую брать собой как можно больше налички. Вино на столько вкусное, что вы захотите купить всё, что пробовали на дегустации 😂 Так же Рустам привез нас в великолепный ресторан на обед. Цены демократические, порции большие. Не первый раз в Абхазии, и смело могу сказать, что Абхазия великолепна!