Иммерсивные экскурсии в Александрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Пешая
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка - «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова с помощью наушников и гида. Откройте для себя город с новой стороны, подходящей для взрослых и детей от 7 лет
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят в понедельник в 16 00, вторник в 12 00, суббота в 16 00
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
3000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка по Александровой Слободе: Иван Грозный. Истории любви
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка по Александровой Слободе: Иван Грозный. Истории любви
Начало: Музейный проезд, д. 20 вход в Слободу
Расписание: Прогулки проходят по понедельникам, четвергам и субботам в 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 12:00
6 мар в 12:00
3000 за всё до 5 чел.
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 13:00
6 мар в 12:00
от 3000 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Иммерсивные»

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  3. «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
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Сколько стоит экскурсия по Александрову в марте 2025
Сейчас в Александрове в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 3000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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