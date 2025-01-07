1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка - «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова с помощью наушников и гида. Откройте для себя город с новой стороны, подходящей для взрослых и детей от 7 лет
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят в понедельник в 16 00, вторник в 12 00, суббота в 16 00
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
3000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка по Александровой Слободе: Иван Грозный. Истории любви
Начало: Музейный проезд, д. 20 вход в Слободу
Расписание: Прогулки проходят по понедельникам, четвергам и субботам в 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 12:00
6 мар в 12:00
3000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 13:00
6 мар в 12:00
от 3000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий7 января 2025Отличная экскурсия. Очень интересно.
- ССергей22 сентября 2024Огромное спасибо Наталии Клейменовой за прекрасно организованную экскурсию. Наталия провела большую подготовительную работу по организации этого мероприятия. Замечательно и очень грамотно составлен текст. Великолепно подобрано музыкальное сопровождение. Еще приносим свою благодарность. Желаем удачи и творческих побед. С уважением, Ирина и Сергей.
- ЛЛюдмила6 августа 2024Замечательная оказалась прогулка. У нас был очень насыщенный день и казалось что ходить уже невозможно. Но программа оказалась лёгкой, зажигательной, весёлой. Не заметили как час прошёл. Огромное спасибо Наталье за прекрасно подобранные мелодии и текст. Рекомендую!!!!!
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