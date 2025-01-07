Огромное спасибо Наталии Клейменовой за прекрасно организованную экскурсию. Наталия провела большую подготовительную работу по организации этого мероприятия. Замечательно и очень грамотно составлен текст. Великолепно подобрано музыкальное сопровождение. Еще приносим свою благодарность. Желаем удачи и творческих побед. С уважением, Ирина и Сергей.

Л Людмила

Замечательная оказалась прогулка. У нас был очень насыщенный день и казалось что ходить уже невозможно. Но программа оказалась лёгкой, зажигательной, весёлой. Не заметили как час прошёл. Огромное спасибо Наталье за прекрасно подобранные мелодии и текст. Рекомендую!!!!!