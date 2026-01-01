Индивидуальная
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
22 янв в 12:00
23 янв в 12:00
от 3200 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Экскурсия проводится по четвергам, пятницам и субботам в 16 00
3300 ₽ за всё до 9 чел.
Иммерсивная прогулка по Александровой Слободе: Иван Грозный. Истории любви
Начало: Музейный проезд, д. 20 вход в Слободу
Расписание: Прогулки проходят по четвергам, пятницам и субботам в 12 00, 13:00 и 14:00
3200 ₽ за всё до 6 чел.
