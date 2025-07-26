Мои заказы

Экскурсии Александрова об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
21 авг в 14:30
22 авг в 14:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
21 авг в 13:00
23 авг в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи
Увлекательное путешествие по Александрову: от эпохи Ивана Грозного до поэтического мира сестёр Цветаевых
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    7 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
    С удовольствием рекомендую.
  • Д
    Даниил
    6 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Все было отлично
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!
  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое
    читать дальше

    погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую

  • м
    марина
    17 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману
  • Л
    Людмила
    13 июля 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
    Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
    Большое спасибо!
  • Н
    Николай
    2 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!
  • Т
    Тамара
    21 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.
  • И
    Ирина
    16 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Было интересно!
  • А
    Ансимова
    14 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Были с Романом на экскурсии 13 июня. Очень довольны: замечательные знания, интересный рассказ, всестороннее погружение (история, достопримечательности). Всем рекомендуем, будет познавательно.
  • н
    наталья
    11 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Спасибо. Экскурсия была очень познавательная и интересная.
  • А
    Андрей
    10 мая 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Посещали Александров во второй раз (первая попытка с непрофессиональным ГИДом была неудачной). Роман сделал всё, чтобы посещение города в этот
    читать дальше

    раз оставила только позитив. Связался накануне экскурсии, оговорил время и место встречи. Природа своим майским снегопадом попыталась испортить экскурсию, но Роман несмотря на неработающие электрички добрался и провёл замечательную экскурсию. Импонируют глубокие знания материала, доступная подача, готовность ответить на любые вопросы. Спасибо! Рекомендую!

  • А
    Анна
    8 мая 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Спасибо за познавательную экскурсию по Алесандрову. Увы, нам не повезло с погодой. Надеюсь, что в хорошую погоду Роман водит туристов
    читать дальше

    через Кремль. А если нет, то стоит через него проложить маршрут. Роман детально рассказал о периоде жизни Ивана Грозного в Александрове. Очень понравилась книжка со справочным материалом. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень понравилось. Много истории легко и непринуждённо. На одном дыхании.
  • О
    Ольга
    20 апреля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман отличный экскурсовод. Много рассказывал, интересно, по книге показывал иллюстрации. 2 часа пролетели незаметно.
  • С
    Сафронов
    22 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.
    читать дальше

    Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем.

  • Н
    Надежда
    15 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
  • И
    Ирина
    14 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
    Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось

Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «История и архитектура», 132 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь