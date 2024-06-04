Индивидуальная
2 часа
Александров: город правителей, город изгнанников
Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка
Завтра в 14:30
12 июня в 12:30
4 270₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят по пятницам в 18 00 и субботам в 16 00 и в 18 00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Удивительное открытие непростого города с Романом. Содержательный и лёгкий рассказ! Узнали много нового о казалось бы известных фактах. Наша благодарность Роману.
- ГГалина3 июня 2024Всем, кому интересна история России через историю малых городов - рекомендую Александров с Романом Пермяковым. Приятная, познавательная экскурсия.
- ООльга13 мая 2024Приезжали в Александров с семиклассниками. Тема -по истории, Иван Грозный. Роман понятно, четко рассказал нам про этот период в истории. Так же понравилась информация про историю Александрова после Ивана Грозного. И маршрут по городу. Спасибо!
- ТТатьяна29 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия! Людмила замечательная рассказчица, знает и любит свой город. Если собираетесь посетить Александров, заказывайте экскурсию с Людмилой, узнаете много интересного и даже нового. Спасибо, Людмила!
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.
- ММаксим4 января 2024Отличная экскурсия, не смотря на сильный мороз!
- ЮЮрий19 ноября 2023Все прошло отлично! Впечатления самые хорошие, спасибо за экскурсию!
- ООльга14 ноября 2023Благодарны экскурсоводу Ларисе. Мы попросили сделать экскурсию с использованием автомобиля, и экскурсовод смог показать город с разных сторон. Познакомились с историей города в ретроспективе, увидели жилые кварталы. Хорошее повествование и добрая атмосфера. Спасибо)
- ММария6 ноября 2023Замечательный, грамотной, интересный, тактичный экскурсовод Эдуард! Дети и взрослые очень довольны! Спасибо.
- ННина2 июля 2023Экскурсия по Александрову с посещением Стефано-Махрищского монастыряЭкскурсия очень интересная и познавательная. Несмотря на то что мы родом из этого места, мы узнали много чего нового. Особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Александрову в июне 2024
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