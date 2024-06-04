за всё до 12 чел.

4 270 ₽ за всё до 12 чел.

Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка

за всё до 5 чел.

4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Начало: По согласованию с гидом

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Начало: По согласованию с гидом

Индивидуальная

1 час

Расписание: Прогулки проходят по пятницам в 18 00 и субботам в 16 00 и в 18 00