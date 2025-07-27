Маленький сериал на 45 минут в жанре мелодрамы о судьбе восьми царских жён и возлюбленных.
Описание экскурсииНа нашей прогулке мы не станем говорить о политике и о войнах времён правления Ивана Грозного. Мы будем бродить с вами Слободскими тропами, наслаждаться архитектурными видами 16 века и слушать истории любви. Истории всех женщин Ивана Грозного, истории царских жён и любовниц, реальные истории и легенды. Прогулка проходит в специальных, регулируемых наушниках с шумоподавлением, в сопровождении гида. Жанр прогулки развлекательно-познавательный.
Прогулки проходят по понедельникам, четвергам и субботам в 13:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Успенскую церковь
- 2. Покровскую церковь
- 3. Троицкий собор
- 4. Распятскую колокольню
Что включено
- Наушники и экскурсия в записи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музейный проезд, д. 20 вход в Слободу
Завершение: Вход в Александрову Слободу
Когда и сколько длится?
Когда: Прогулки проходят по понедельникам, четвергам и субботам в 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
27 июл 2025
Все было замечательно, спасибо!
С
Светлана
20 июл 2025
Одним днём отправились мини компанией в мини-путешествие в городок Александров.
Г
Галина
29 июн 2025
Экскурсия в таком формате была для нас нова, но в этом своя прелесть- можно углубиться в свои мысли, фантазии и представления о далеко назад тому происходящем в предложенных «интерьерах». Многие эпизоды из жизни Ивана Васильевича были представлены живо и захватывающе…
И, конечно, это было бы невозможным без четких инструкций по использованию гаджета «экскурсоводом» Натальей.
Остались самые положительные эмоции.
Благодарим!
С
Светлана
23 мар 2025
Большое спасибо Наталье за прекрасную прогулку, за отличное настроение. С помощью Натальи открыли для себя новый вид экскурсий- иммерсивный. . Обязательно будем рекомендовать ННаталью.
А
Анна
9 мар 2025
Были на экскурсии у Наталии. Все прошло замечательно. Нас вовремя встретили,рассказали как будет проходить экскурсия, знакомство оставило положительные эмоции. Далее началась экскурсия-прогулка. Это новый формат экскурсии, который дал возможность погулять
