Иммерсивная прогулка по Александровой Слободе: Иван Грозный. Истории любви

Иммерсивная прогулка по Александровой Слободе
Маленький сериал на 45 минут в жанре мелодрамы о судьбе восьми царских жён и возлюбленных.

Во время прогулки по Александровой Слободе вы увидите главные архитектурные памятники 16 века, услышите общую информацию
о них. А главной темой будут реальные истории и легенды о женщинах Ивана Грозного.

О его жёнах, законных и не законных, о его возлюбленных, о его радостях и разочарованиях в личной жизни, о конкурсах красоты тех времён.

5
5 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 13:00, 14:00

Описание экскурсии

На нашей прогулке мы не станем говорить о политике и о войнах времён правления Ивана Грозного. Мы будем бродить с вами Слободскими тропами, наслаждаться архитектурными видами 16 века и слушать истории любви. Истории всех женщин Ивана Грозного, истории царских жён и любовниц, реальные истории и легенды. Прогулка проходит в специальных, регулируемых наушниках с шумоподавлением, в сопровождении гида. Жанр прогулки развлекательно-познавательный.

Прогулки проходят по понедельникам, четвергам и субботам в 13:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Успенскую церковь
  • 2. Покровскую церковь
  • 3. Троицкий собор
  • 4. Распятскую колокольню
Что включено
  • Наушники и экскурсия в записи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музейный проезд, д. 20 вход в Слободу
Завершение: Вход в Александрову Слободу
Когда и сколько длится?
Когда: Прогулки проходят по понедельникам, четвергам и субботам в 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
27 июл 2025
Все было замечательно, спасибо!
С
Светлана
20 июл 2025
Одним днём отправились мини компанией в мини-путешествие в городок Александров.
И как же без основной достопримечательности - Александровской слободы! Нас ожидала нестандартная подача экскурсии-прогулки в Кремле. Встретила нас гид Наталья -
стильная, модная и от души приятная дама. Это был великолепный иммерсивный экскурс по витальной территории слободы. Тур проходил в наушниках. В течение 45 минут мы окунулись во времена Иоанна Грозного. Главной темой были реальные истории и легенды о женщинах его.
На одном дыхании! Полное погружение в те времена!
Такая иммерсивная подача экскурсии это огонь, пожар! Здорово! Креативно и очень интересно! Огромная благодарность!
Всем рекомендую! Если экскурсионный тур - то только в таком формате!

Г
Галина
29 июн 2025
Экскурсия в таком формате была для нас нова, но в этом своя прелесть- можно углубиться в свои мысли, фантазии и представления о далеко назад тому происходящем в предложенных «интерьерах». Многие эпизоды из жизни Ивана Васильевича были представлены живо и захватывающе…
И, конечно, это было бы невозможным без четких инструкций по использованию гаджета «экскурсоводом» Натальей.
Остались самые положительные эмоции.
Благодарим!
С
Светлана
23 мар 2025
Большое спасибо Наталье за прекрасную прогулку, за отличное настроение. С помощью Натальи открыли для себя новый вид экскурсий- иммерсивный. . Обязательно будем рекомендовать ННаталью.
А
Анна
9 мар 2025
Были на экскурсии у Наталии. Все прошло замечательно. Нас вовремя встретили,рассказали как будет проходить экскурсия, знакомство оставило положительные эмоции. Далее началась экскурсия-прогулка. Это новый формат экскурсии, который дал возможность погулять
в историческом месте, насладиться самой прогулкой (в нашем случае и погодой, и солнышком) и одновременно узнать что-то новое. Тема экскурсии довольно интересная, мы прослушали истории о ВСЕХ женах великого царя Ивана Грозного. Это не было похоже на скучный урок истории, скорее как будто слушаешь интересный роман, для творческих людей с хорошей фантазией подобный формат подойдет. Мы остались довольны, так что благодарны организатором.

