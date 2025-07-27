Одним днём отправились мини компанией в мини-путешествие в городок Александров.И как же без основной достопримечательности - Александровской слободы! Нас ожидала нестандартная подача экскурсии-прогулки в Кремле. Встретила нас гид Наталья -

стильная, модная и от души приятная дама. Это был великолепный иммерсивный экскурс по витальной территории слободы. Тур проходил в наушниках. В течение 45 минут мы окунулись во времена Иоанна Грозного. Главной темой были реальные истории и легенды о женщинах его. На одном дыхании! Полное погружение в те времена! Такая иммерсивная подача экскурсии это огонь, пожар! Здорово! Креативно и очень интересно! Огромная благодарность! Всем рекомендую! Если экскурсионный тур - то только в таком формате!

Г Галина

Экскурсия в таком формате была для нас нова, но в этом своя прелесть- можно углубиться в свои мысли, фантазии и представления о далеко назад тому происходящем в предложенных «интерьерах». Многие эпизоды из жизни Ивана Васильевича были представлены живо и захватывающе…

И, конечно, это было бы невозможным без четких инструкций по использованию гаджета «экскурсоводом» Натальей.

Остались самые положительные эмоции.

Благодарим!