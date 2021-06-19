Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Александрова

Погулять по старинным улицам, оценить местный кремль и посетить музей «Александровская слобода»

5
1 отзыв
Александровский кремль — древнейшая правительственная резиденция московских государей.

Вы узнаете, как создавался этот грандиозный дворцово-храмовый ансамбль, как с ним связан Иван Грозный и какие важные решения здесь принимались.

Погрузитесь в Средневековье, услышите о временах ремесленников, купцов и о советском периоде развития города.
Знакомьтесь, Александров!
Знакомьтесь, Александров!
Знакомьтесь, Александров!
Знакомьтесь, Александров!
Знакомьтесь, Александров!
Знакомьтесь, Александров!

Что вас ожидает

Заповедная Александровская слобода

Приглашаем в путешествие-знакомство с 500-летним кремлем и Государевым двором. Вы увидите белокаменные палаты и ценные раритеты: старинные доспехи, посуду, книги, иконы. «На сытном дворе Ивана Грозного» узнаете о правилах статусных приемов и пышных пиров: мы раскроем, как к ним готовились и рассаживали гостей, в каком порядке подавали яства, какие дворы за это отвечали.

Прогулка за пределами Слободы

Вы пройдете по набережной и подниметесь на Цареву гору с живописными видами. Узнаете, чем были знамениты слободские ремесла, какая улица в городе была главной, а какая — самой длинной. Увидите купеческие дома XIX века и услышите, почему железная дорога Москва-Ярославль внезапно удлинилась на восемь верст. А еще мы покажем интересные городские памятники и расскажем о знаменитых в советское время предприятиях.

Организационные детали

Понедельник в музее — выходной день.

🚩 Начало и место завершения: у музея-заповедника «Александровская слобода»
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Всей командой мы рады приветствовать вас в любимом Александрове. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить гостей с этим старинным городом, открывать в нем что-то новое и делать каждое путешествие особенным. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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1 реальный отзыв

И
19 июня 2021
В Александрове был хороший гид, рассказ был интересным, к сожалению в Кремле почти все в реставрации!

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