Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Александрова

Что вас ожидает

Заповедная Александровская слобода

Приглашаем в путешествие-знакомство с 500-летним кремлем и Государевым двором. Вы увидите белокаменные палаты и ценные раритеты: старинные доспехи, посуду, книги, иконы. «На сытном дворе Ивана Грозного» узнаете о правилах статусных приемов и пышных пиров: мы раскроем, как к ним готовились и рассаживали гостей, в каком порядке подавали яства, какие дворы за это отвечали.

Прогулка за пределами Слободы

Вы пройдете по набережной и подниметесь на Цареву гору с живописными видами. Узнаете, чем были знамениты слободские ремесла, какая улица в городе была главной, а какая — самой длинной. Увидите купеческие дома XIX века и услышите, почему железная дорога Москва-Ярославль внезапно удлинилась на восемь верст. А еще мы покажем интересные городские памятники и расскажем о знаменитых в советское время предприятиях.

Организационные детали

Понедельник в музее — выходной день.