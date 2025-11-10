Мои заказы

Александровский кремль и прогулка по Старому городу

Увлекательное путешествие по Александрову, где история и архитектура переплетаются в уникальной атмосфере старинного города
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Александрова.

Прогулка по старинным улочкам, где каждое здание хранит свою историю, и посещение Александровского кремля с его величественными храмами и дворцовыми палатами позволят
ощутить дух средневековой Руси. Участники узнают о литературном наследии Марины Цветаевой и увидят шедевры купеческой эпохи. Это идеальный выбор для тех, кто ценит культурное наследие и стремится глубже понять прошлое города

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура кремля
  • 📚 Литературное наследие Цветаевой
  • 🏛 Купеческие особняки и быт
  • 🕍 Исторические фрески 16 века
  • 🎨 Шедевры средневековой Руси
Александровский кремль и прогулка по Старому городу© Оксана
Александровский кремль и прогулка по Старому городу© Оксана
Александровский кремль и прогулка по Старому городу© Оксана

Что можно увидеть

  • Покровская церковь
  • Троицкий собор
  • Распятская церковь-колокольня
  • Государев двор

Описание экскурсии

Вы не просто погуляете по городу, а изучите отражения разных эпох в его архитектуре. На маршруте вас ждут:

  • улицы Старого города с купеческими особняками и зданиями, каждое из которых хранит уникальную историю
  • символы литературного наследия Марины Цветаевой, чья судьба тесно переплетена с Александровом
  • приметы купеческого быта и несколько шедевральных образцов той эпохи

Главная точка путешествия — Александровская слобода (кремль). Там вы увидите:

  • Покровскую церковь с подлинными фресками 16 века
  • Троицкий собор — воплощение величия и духовной силы
  • Распятскую церковь-колокольню — узнаете о её роли в религиозной и городской жизни
  • архитектурный ансамбль «Государев двор» — домовые храмы, дворцовые палаты и, конечно, знаменитые средневековые подвалы

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается: входной билет в кремль и экскурсионная путёвка для индивидуальной группы до 5 человек — 5 000 ₽ (оплата на месте в кассу Александровской слободы)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Александрове
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
10 ноя 2025
Александров - маленький городок, экскурсоводов очень мало. Нам, я считаю, повезло. Эдуард - наш гид, житель Александрова, с любовью рассказал нам о городе, даже больше, чем было по программе. У
него очень глубокие знания истории, много интересных деталей и «фишек» нам рассказал. Было не скучно, не постно провести с ним три часа. В нашей группе было три подростка - они не скучали. Считаю, что это хороший показатель. Очень советую именно его.

А
Анна
28 сен 2025
Александров нас приятно удивил, отчасти - благодаря прекрасному рассказчику - Эдуарду. Город богат своей историей, но это был рассказ не про ‘даты и события’ (обычно скучно-монотонный), а нам предстал яркий образ города, как важной части истории России, с фактами, бытом времени, с глубоким ‘есть о чем задуматься’ и ироничным ‘ааа, вот оно почему! ’))
Большое спасибо, честно, слушали бы и слушали))
