Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Александрова.
Прогулка по старинным улочкам, где каждое здание хранит свою историю, и посещение Александровского кремля с его величественными храмами и дворцовыми палатами позволят
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура кремля
- 📚 Литературное наследие Цветаевой
- 🏛 Купеческие особняки и быт
- 🕍 Исторические фрески 16 века
- 🎨 Шедевры средневековой Руси
Что можно увидеть
- Покровская церковь
- Троицкий собор
- Распятская церковь-колокольня
- Государев двор
Описание экскурсии
Вы не просто погуляете по городу, а изучите отражения разных эпох в его архитектуре. На маршруте вас ждут:
- улицы Старого города с купеческими особняками и зданиями, каждое из которых хранит уникальную историю
- символы литературного наследия Марины Цветаевой, чья судьба тесно переплетена с Александровом
- приметы купеческого быта и несколько шедевральных образцов той эпохи
Главная точка путешествия — Александровская слобода (кремль). Там вы увидите:
- Покровскую церковь с подлинными фресками 16 века
- Троицкий собор — воплощение величия и духовной силы
- Распятскую церковь-колокольню — узнаете о её роли в религиозной и городской жизни
- архитектурный ансамбль «Государев двор» — домовые храмы, дворцовые палаты и, конечно, знаменитые средневековые подвалы
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачивается: входной билет в кремль и экскурсионная путёвка для индивидуальной группы до 5 человек — 5 000 ₽ (оплата на месте в кассу Александровской слободы)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Александрове
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 ноя 2025
Александров - маленький городок, экскурсоводов очень мало. Нам, я считаю, повезло. Эдуард - наш гид, житель Александрова, с любовью рассказал нам о городе, даже больше, чем было по программе. У
А
Анна
28 сен 2025
Александров нас приятно удивил, отчасти - благодаря прекрасному рассказчику - Эдуарду. Город богат своей историей, но это был рассказ не про ‘даты и события’ (обычно скучно-монотонный), а нам предстал яркий образ города, как важной части истории России, с фактами, бытом времени, с глубоким ‘есть о чем задуматься’ и ироничным ‘ааа, вот оно почему! ’))
Большое спасибо, честно, слушали бы и слушали))
Входит в следующие категории Александрова
