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электричке. В кафе Минута на вокзале встретила нас Лариса Николаевна и началось наше путешествие по Александрову. Очень понравился Кремль, Лариса Николаевна поведала много историй и былин о Иоане Грозном, об истории Александровской Слободы, об Александрове. Все в восторге от её знаний, грамотно речи и о начитанности. Всем рекомендуем, не пожалеете. Сам же город Александров выглядит удручающе, много запущенных зданий.