2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
4400₽ за всё до 12 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Александрову
Погрузитесь в историю Александрова, посетив его древние улочки и величественный Кремль. Узнайте о жизни Ивана Грозного и насладитесь архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка по Александровой Слободе: Иван Грозный. Истории любви
Начало: Музейный проезд, д. 20 вход в Слободу
Расписание: Прогулки проходят по понедельникам, четвергам и субботам в 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 12:00
15 фев в 12:00
2500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 января 2025Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!
- ЕЕлена8 января 20257 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
- ММарина8 января 2025Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.
- ИИрина6 января 2025Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на
- ЕЕлена8 декабря 2024Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
- ЕЕкатерина27 ноября 2024Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Распятская церковь-колокольня»
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