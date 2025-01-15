Александровская слобода – экскурсии в Александрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровская слобода» в Александрове, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Пешая
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка - «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова с помощью наушников и гида. Откройте для себя город с новой стороны, подходящей для взрослых и детей от 7 лет
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят в понедельник в 16 00, вторник в 12 00, суббота в 16 00
15 фев в 16:00
17 фев в 16:00
2500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Пешая
36 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Александрову
Погрузитесь в историю Александрова, посетив его древние улочки и величественный Кремль. Узнайте о жизни Ивана Грозного и насладитесь архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Пешеходная экскурсия по Александрову познакомит с историей города, его архитектурой и знаменитыми жителями. Откройте для себя удивительные места
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 января 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!
  • В
    Василий
    7 января 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
    Отличная экскурсия. Очень интересно.
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на
    читать дальше

    электричке. В кафе Минута на вокзале встретила нас Лариса Николаевна и началось наше путешествие по Александрову. Очень понравился Кремль, Лариса Николаевна поведала много историй и былин о Иоане Грозном, об истории Александровской Слободы, об Александрове. Все в восторге от её знаний, грамотно речи и о начитанности. Всем рекомендуем, не пожалеете. Сам же город Александров выглядит удручающе, много запущенных зданий.

  • В
    Владислав
    5 января 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Великолепный экскурсовод Эдуард, с которым провели замечательно время. Всем советуем. Очень понравилось.
  • В
    Вера
    8 декабря 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили
    читать дальше

    все детали. Встретила нас около электрички. Экскурсия очень понравилась: не затянутая, не загруженная всякими датами и уточнениями. Лариса Николаевна коснулась и старины, и жизни города в Советский период, и современности, показала все основные достопримечательности. Несмотря на то,что день выдался ветреный и холодный, от экскурсии осталось теплое воспоминание.

  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
    читать дальше

    удовлетворить все потребности для того, чтобы оставить позитивные впечатления об Александрове. Мы не пошли в Слободу(так как ранее там были) и гид посоветовал посетить музей Цветаевых (полный восторг!!!)

  • С
    Сергей
    22 сентября 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
    Огромное спасибо Наталии Клейменовой за прекрасно организованную экскурсию. Наталия провела большую подготовительную работу по организации этого мероприятия. Замечательно и очень грамотно составлен текст. Великолепно подобрано музыкальное сопровождение. Еще приносим свою благодарность. Желаем удачи и творческих побед. С уважением, Ирина и Сергей.
  • Л
    Людмила
    6 августа 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
    Замечательная оказалась прогулка. У нас был очень насыщенный день и казалось что ходить уже невозможно. Но программа оказалась лёгкой, зажигательной, весёлой. Не заметили как час прошёл. Огромное спасибо Наталье за прекрасно подобранные мелодии и текст. Рекомендую!!!!!
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Александровская слобода»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
  2. Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Какие места ещё посмотреть в Александрове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Кремль
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Александрову в феврале 2025
Сейчас в Александрове в категории "Александровская слобода" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «Александровская слобода», 61 ⭐ отзыв, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель