1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка - «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова с помощью наушников и гида. Откройте для себя город с новой стороны, подходящей для взрослых и детей от 7 лет
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят в понедельник в 16 00, вторник в 12 00, суббота в 16 00
15 фев в 16:00
17 фев в 16:00
2500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Александрову
Погрузитесь в историю Александрова, посетив его древние улочки и величественный Кремль. Узнайте о жизни Ивана Грозного и насладитесь архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Пешеходная экскурсия по Александрову познакомит с историей города, его архитектурой и знаменитыми жителями. Откройте для себя удивительные места
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 января 2025Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!
- ВВасилий7 января 2025Отличная экскурсия. Очень интересно.
- ИИрина6 января 2025Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на
- ВВладислав5 января 2025Великолепный экскурсовод Эдуард, с которым провели замечательно время. Всем советуем. Очень понравилось.
- ВВера8 декабря 2024Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили
- ЕЕкатерина27 ноября 2024Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
- ССергей22 сентября 2024Огромное спасибо Наталии Клейменовой за прекрасно организованную экскурсию. Наталия провела большую подготовительную работу по организации этого мероприятия. Замечательно и очень грамотно составлен текст. Великолепно подобрано музыкальное сопровождение. Еще приносим свою благодарность. Желаем удачи и творческих побед. С уважением, Ирина и Сергей.
- ЛЛюдмила6 августа 2024Замечательная оказалась прогулка. У нас был очень насыщенный день и казалось что ходить уже невозможно. Но программа оказалась лёгкой, зажигательной, весёлой. Не заметили как час прошёл. Огромное спасибо Наталье за прекрасно подобранные мелодии и текст. Рекомендую!!!!!
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Александровская слобода»
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