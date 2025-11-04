Мои заказы

«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе

Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Личная жизнь Ивана Грозного всегда была окутана тайнами.

На прогулке по Александровой слободе участники увидят главные памятники архитектуры XVI века и услышат истории о женщинах великого государя. В программе: Успенская церковь, Покровская церковь, Троицкий собор и Распятская колокольня. Гости узнают о судьбах царских жён, ссылках в монастыри и царских смотринах. Рекомендуется для участников с 14 лет
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные исторические факты
  • 🏰 Архитектурные памятники XVI века
  • 💑 Истории любви и разочарований
  • 👑 Судьбы царских жён
  • 🎭 Иммерсивный формат прогулки
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе© Наталия
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе© Наталия
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе© Наталия
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Успенская церковь
  • Покровская церковь
  • Троицкий собор
  • Распятская колокольня

Описание экскурсии

  • Успенская церковь, с домовым храмом царских жён. Раскрою вам тайны, которые она хранит
  • Покровская церковь с домовым храмом Ивана Грозного, где молился царь
  • Величавый Троицкий собор, действующий в наше время, — главное архитектурное сооружение слободы
  • Распятская колоколня с шатровым куполом

По пути поговорим о самых красивых царицах времён правления Ивана Васильевича. Вас ждёт небольшой иммерсивный сериал в жанре мелодрамы о судьбе царских жён и возлюбленных — восемь женских судеб, восемь историй любви. Также расскажу о ссылках в монастыри, царских смотринах и венчаниях.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Программа рекомендована участникам с 14 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на территорию Александровой слободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Александрове
Провела экскурсии для 167 туристов
Я и сама любитель путешествий, экскурсий, прогулок. Моё музыкальное образование и любовь к городу сподвигли на создание иммерсивных музыкальных прогулок по городу и по Александровой слободе. Приезжайте в Александров. Буду рада вам его показать!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
О
Ольга
4 ноя 2025
Наталья прекрасный человек,чуткая, тактичная,приятная женщина. Интересный формат экскурсии, тема необычная и увлекательная. Музыкальная составляющая отличная! Несмотря на серый,холодный осенний день отлично провели время. С удовольствием вернемся. Спасибо!!!
С
Светлана
1 ноя 2025
Все прекрасно, новый для нас формат, но очень удобно, особенно с маленьким ребенком
Александра
Александра
12 окт 2025
Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке. Экскурсия полностью проходит в наушниках на территории Александровской слободы. Истории
читать дальше

любви Ивана Грозного захватывают. Мы ходили неспешным спокойным шагом на просторах слободы и наслаждались золотой осенью.
Единственное - такая прогулка могла бы пройти где угодно. История в наушниках про Ивана Грозного конечно связана с Александровской слободой, но на конкретные детали не отсылает. Поэтому советую это воспринимать именно как прогулку. Мы остались очень довольны

Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина,
Ошкина
Ошкина
21 сен 2025
Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете
Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать оИнтересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать оИнтересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
Екатерина
Екатерина
31 авг 2025
Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии. Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из
читать дальше

прошлого, ты как бы оказываешься в центре описываемых событий. Отличная подача исторического материала и профессионально подобранное музыкальное оформление. Во время прогулки мы и танцевали, и подпевали, шутили, смеялись, развивали пространственное и историческое воображение. Экскурсию настоятельно рекомендуем. Брали две прогулки. Наталье, браво!!!

Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так
Д
Дмитрий
19 июл 2025
Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую
Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем простоНедавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем простоНедавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто
Л
Людмила
13 июл 2025
Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
Большое спасибо!
С
Сафронов
22 мар 2025
Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного. Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем.
Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз
Надежда
Надежда
15 мар 2025
Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
И
Ирина
14 мар 2025
Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось
Н
Наталья
4 мар 2025
Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно, интересно и музыкально. На одном дыхании👍
Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно,Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно,

Входит в следующие категории Александрова

