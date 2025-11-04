О Ольга Наталья прекрасный человек,чуткая, тактичная,приятная женщина. Интересный формат экскурсии, тема необычная и увлекательная. Музыкальная составляющая отличная! Несмотря на серый,холодный осенний день отлично провели время. С удовольствием вернемся. Спасибо!!!

С Светлана Все прекрасно, новый для нас формат, но очень удобно, особенно с маленьким ребенком

Александра читать дальше любви Ивана Грозного захватывают. Мы ходили неспешным спокойным шагом на просторах слободы и наслаждались золотой осенью.

Единственное - такая прогулка могла бы пройти где угодно. История в наушниках про Ивана Грозного конечно связана с Александровской слободой, но на конкретные детали не отсылает. Поэтому советую это воспринимать именно как прогулку. Мы остались очень довольны Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке. Экскурсия полностью проходит в наушниках на территории Александровской слободы. Истории

Ошкина Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о

Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете

Екатерина читать дальше прошлого, ты как бы оказываешься в центре описываемых событий. Отличная подача исторического материала и профессионально подобранное музыкальное оформление. Во время прогулки мы и танцевали, и подпевали, шутили, смеялись, развивали пространственное и историческое воображение. Экскурсию настоятельно рекомендуем. Брали две прогулки. Наталье, браво!!! Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии. Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из

Д Дмитрий Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую

Л Людмила Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.

Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))

Большое спасибо!

С Сафронов Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного. Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем.

Надежда Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!

И Ирина Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.