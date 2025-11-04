Личная жизнь Ивана Грозного всегда была окутана тайнами.
На прогулке по Александровой слободе участники увидят главные памятники архитектуры XVI века и услышат истории о женщинах великого государя. В программе: Успенская церковь, Покровская церковь, Троицкий собор и Распятская колокольня. Гости узнают о судьбах царских жён, ссылках в монастыри и царских смотринах. Рекомендуется для участников с 14 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные исторические факты
- 🏰 Архитектурные памятники XVI века
- 💑 Истории любви и разочарований
- 👑 Судьбы царских жён
- 🎭 Иммерсивный формат прогулки
Что можно увидеть
- Успенская церковь
- Покровская церковь
- Троицкий собор
- Распятская колокольня
Описание экскурсии
- Успенская церковь, с домовым храмом царских жён. Раскрою вам тайны, которые она хранит
- Покровская церковь с домовым храмом Ивана Грозного, где молился царь
- Величавый Троицкий собор, действующий в наше время, — главное архитектурное сооружение слободы
- Распятская колоколня с шатровым куполом
По пути поговорим о самых красивых царицах времён правления Ивана Васильевича. Вас ждёт небольшой иммерсивный сериал в жанре мелодрамы о судьбе царских жён и возлюбленных — восемь женских судеб, восемь историй любви. Также расскажу о ссылках в монастыри, царских смотринах и венчаниях.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Программа рекомендована участникам с 14 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на территорию Александровой слободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Александрове
Провела экскурсии для 167 туристов
Я и сама любитель путешествий, экскурсий, прогулок. Моё музыкальное образование и любовь к городу сподвигли на создание иммерсивных музыкальных прогулок по городу и по Александровой слободе. Приезжайте в Александров. Буду рада вам его показать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 ноя 2025
Наталья прекрасный человек,чуткая, тактичная,приятная женщина. Интересный формат экскурсии, тема необычная и увлекательная. Музыкальная составляющая отличная! Несмотря на серый,холодный осенний день отлично провели время. С удовольствием вернемся. Спасибо!!!
С
Светлана
1 ноя 2025
Все прекрасно, новый для нас формат, но очень удобно, особенно с маленьким ребенком
Александра
12 окт 2025
Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке. Экскурсия полностью проходит в наушниках на территории Александровской слободы. Истории
Ошкина
21 сен 2025
Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
Екатерина
31 авг 2025
Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии. Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из
Д
Дмитрий
19 июл 2025
Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую
Л
Людмила
13 июл 2025
Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
Большое спасибо!
С
Сафронов
22 мар 2025
Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного. Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем.
Надежда
15 мар 2025
Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
И
Ирина
14 мар 2025
Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
Н
Наталья
4 мар 2025
Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно, интересно и музыкально. На одном дыхании👍
