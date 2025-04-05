Автомобильная поездка в два старинных города Владимирской области — Александров и Юрьев-Польский, включая посещение Александровской слободы в Александрове, Михайло-Архангельский монастырь и собор св. Георгия в Юрьев-Польском и других известных духовных центров Древней Руси.
Описание экскурсии
АлександровВ XVI в. г. Александров выполнял роль фактической столицы России при царе Иване Грозном, который переехал сюда из Москвы в 1564 г. опасаясь заговора бояр. Продолжая путешествие вглубь Владимирской области, мы попадаем в небольшой провинциальный городок Юрьев-Польский, построенный великим князем Юрием Долгоруким (основателем Москвы), в 1152 г. Один из его потомков, князь Святослав (+1252), который правил в Юрьев-Польском, украсил город храмами, выстроил Михайло- Архангельский монастырь и Георгиевский собор (1234), уникальный памятник Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества. До наших дней сохранилась его изысканная резьба, сочетающая древнерусские изображения святых с языческими сюжетами.
По субботам в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровская слобода
- Михайло-Архангельский монастырь
- Георгиевский собор
Что включено
- Транспортные расходы, сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные траты
Место начала и завершения?
М. Кунцевская
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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