Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Автомобильная поездка в два старинных города Владимирской области — Александров и Юрьев-Польский, включая посещение Александровской слободы в Александрове, Михайло-Архангельский монастырь и собор св. Георгия в Юрьев-Польском и других известных духовных центров Древней Руси.

Владислав Ваш гид в Александрове Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1 человек Когда По субботам в 09:00 17 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Александров В XVI в. г. Александров выполнял роль фактической столицы России при царе Иване Грозном, который переехал сюда из Москвы в 1564 г. опасаясь заговора бояр. Продолжая путешествие вглубь Владимирской области, мы попадаем в небольшой провинциальный городок Юрьев-Польский, построенный великим князем Юрием Долгоруким (основателем Москвы), в 1152 г. Один из его потомков, князь Святослав (+1252), который правил в Юрьев-Польском, украсил город храмами, выстроил Михайло- Архангельский монастырь и Георгиевский собор (1234), уникальный памятник Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества. До наших дней сохранилась его изысканная резьба, сочетающая древнерусские изображения святых с языческими сюжетами.

По субботам в 09:00 Выбрать дату