Мы прогуляемся по улочкам города, осмотрим старинные здания и памятники архитектуры, увидим дом-музей сестер Цветаевых, усадьбу купца Первушина и многие другие достопримечательности 🏛️ пройдем к Александровской слободе, древнерусской крепости, обители Ивана Грозного. Осмотрим Покровскую церковь ⛪ с подлинными фресками XVI века, грандиозную Троицкую церковь и стоящую рядом с ней Распятскую церковь-колокольню. Познакомимся с архитектурным ансамблем и экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами, побываем в средневековых подвалах. Погрузимся в историю 📖 грозных лет опричнины и узнаем много малоизвестных подробностей о правлении Ивана IV.

В летнее время возможен подъем на смотровую площадку Распятской церкви-колокольни.