Мы прогуляемся по улочкам города, осмотрим старинные здания и памятники архитектуры, увидим дом-музей сестер Цветаевых, усадьбу купца Первушина и многие другие достопримечательности 🏛️ пройдем к Александровской слободе, древнерусской крепости, обители Ивана Грозного. Осмотрим Покровскую церковь ⛪ с подлинными фресками XVI века, грандиозную Троицкую церковь и стоящую рядом с ней Распятскую церковь-колокольню. Познакомимся с архитектурным ансамблем и экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами, побываем в средневековых подвалах. Погрузимся в историю 📖 грозных лет опричнины и узнаем много малоизвестных подробностей о правлении Ивана IV.
В летнее время возможен подъем на смотровую площадку Распятской церкви-колокольни.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты:
от 1 до 5 человек - 1775 руб.
свыше 5 человек - 355 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.