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Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля

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1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Александрова
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
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Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля

Что вы увидите

  • храм Рождества Христова
  • памятник Александру Невскому
  • вид на Александровскую слободу
  • Александровский небоскреб 1914 года постройки
  • храм Серафима Саровского
  • музей сестер Цветаевых
  • усадьба купца Алексея Михайловича Первушина
  • Александровская Слобода
Мы прогуляемся по улочкам города, осмотрим старинные здания и памятники архитектуры, увидим дом-музей сестер Цветаевых, усадьбу купца Первушина и многие другие достопримечательности 🏛️ пройдем к Александровской слободе, древнерусской крепости, обители Ивана Грозного. Осмотрим Покровскую церковь ⛪ с подлинными фресками XVI века, грандиозную Троицкую церковь и стоящую рядом с ней Распятскую церковь-колокольню. Познакомимся с архитектурным ансамблем и экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами, побываем в средневековых подвалах. Погрузимся в историю 📖 грозных лет опричнины и узнаем много малоизвестных подробностей о правлении Ивана IV.
В летнее время возможен подъем на смотровую площадку Распятской церкви-колокольни.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты:
  • от 1 до 5 человек - 1775 руб.
  • свыше 5 человек - 355 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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