3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнайте о жизни московских государей в Александрове. История, культура и живописные виды ждут вас
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
Завтра в 12:00
13 фев в 12:00
от 6135₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
«И, конечно, познакомлю с историей старинных храмов: величественного собора Рождества Христова, приходских церквей и первого в России храма в честь прп»
Завтра в 10:00
13 фев в 10:30
4400₽ за всё до 12 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Пешеходная экскурсия по Александрову познакомит с историей города, его архитектурой и знаменитыми жителями. Откройте для себя удивительные места
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии мы увидим храм Рождества Христова XVII века, стоящий на Царевой горе и памятник Александру Невскому»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
от 4000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна3 февраля 2025Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
- ЕЕлена8 января 20257 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
- ММарина8 января 2025Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.
- ВВладислав5 января 2025Великолепный экскурсовод Эдуард, с которым провели замечательно время. Всем советуем. Очень понравилось.
- ЕЕлена8 декабря 2024Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
- ВВера8 декабря 2024Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили
- ИИрина30 августа 2024Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
- ЕЕлена12 мая 2024Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.
- ННина2 июля 2023Экскурсия по Александрову с посещением Стефано-Махрищского монастыряЭкскурсия очень интересная и познавательная. Несмотря на то что мы родом из этого места, мы узнали много чего нового. Особенно
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