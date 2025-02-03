А Алёна Знакомьтесь, Александров Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников 7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую

М Марина Александров: город правителей, город изгнанников Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.

В Владислав Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову Великолепный экскурсовод Эдуард, с которым провели замечательно время. Всем советуем. Очень понравилось.

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!

В Вера Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову читать дальше все детали. Встретила нас около электрички. Экскурсия очень понравилась: не затянутая, не загруженная всякими датами и уточнениями. Лариса Николаевна коснулась и старины, и жизни города в Советский период, и современности, показала все основные достопримечательности. Несмотря на то,что день выдался ветреный и холодный, от экскурсии осталось теплое воспоминание. Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили

И Ирина Знакомьтесь, Александров Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!

Е Елена Знакомьтесь, Александров Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.

И Ирина Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.