Религиозные экскурсии по святым местам Александрова

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Александрове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомьтесь, Александров
Пешая
36 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнайте о жизни московских государей в Александрове. История, культура и живописные виды ждут вас
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
Завтра в 12:00
13 фев в 12:00
от 6135 за всё до 5 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
109 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
«И, конечно, познакомлю с историей старинных храмов: величественного собора Рождества Христова, приходских церквей и первого в России храма в честь прп»
Завтра в 10:00
13 фев в 10:30
4400 за всё до 12 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Пешеходная экскурсия по Александрову познакомит с историей города, его архитектурой и знаменитыми жителями. Откройте для себя удивительные места
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии мы увидим храм Рождества Христова XVII века, стоящий на Царевой горе и памятник Александру Невскому»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
от 4000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    3 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом
  • М
    Марина
    8 января 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.
  • В
    Владислав
    5 января 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Великолепный экскурсовод Эдуард, с которым провели замечательно время. Всем советуем. Очень понравилось.
  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
  • В
    Вера
    8 декабря 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили
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    все детали. Встретила нас около электрички. Экскурсия очень понравилась: не затянутая, не загруженная всякими датами и уточнениями. Лариса Николаевна коснулась и старины, и жизни города в Советский период, и современности, показала все основные достопримечательности. Несмотря на то,что день выдался ветреный и холодный, от экскурсии осталось теплое воспоминание.

  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.
  • Н
    Нина
    2 июля 2023
    Экскурсия по Александрову с посещением Стефано-Махрищского монастыря
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Несмотря на то что мы родом из этого места, мы узнали много чего нового. Особенно
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    впечатитлил Махрищенский монастырь, очень всем рекомендуем доя посещения. Помимо экскурсии понравился магазин с молочными продуктами и сыром, которое изготавливается в этом монастыре. Спасибо гиду, все отлично! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Святые места»

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  1. Знакомьтесь, Александров
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  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Кремль
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Александрову в феврале 2025
Сейчас в Александрове в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6135. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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