2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
4400₽ за всё до 12 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погулять по старинным улицам, оценить местный кремль и посетить музей «Александровская слобода»
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
9 янв в 12:00
10 янв в 12:00
от 5835₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 декабря 2024Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
- ЕЕкатерина27 ноября 2024Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
- ВВиктория23 ноября 2024Очень качественный, интересный и понятный урок истории
- ООльга21 ноября 2024Очень понравилась экскурсия, много важной и интересной информации.
- ННаталья16 ноября 2024Спасибо огромное Ларисе Николаевне Шипищыной за проведенную экскурсию в Александрове, по городу и в Слободе! Прекрасный экскурсовод! Профессионал своего дела! Хорошая подача материала! Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Александрове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Александрову в декабре 2024
Сейчас в Александрове в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 5835. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «Популярные места», 176 ⭐ отзывов, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль