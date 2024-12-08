Главные экскурсионные места в Александрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Александрове, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
107 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
4400 за всё до 12 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Александров
Пешая
35 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погулять по старинным улицам, оценить местный кремль и посетить музей «Александровская слобода»
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
9 янв в 12:00
10 янв в 12:00
от 5835 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
    читать дальше

    удовлетворить все потребности для того, чтобы оставить позитивные впечатления об Александрове. Мы не пошли в Слободу(так как ранее там были) и гид посоветовал посетить музей Цветаевых (полный восторг!!!)

  • В
    Виктория
    23 ноября 2024
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень качественный, интересный и понятный урок истории
  • О
    Ольга
    21 ноября 2024
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень понравилась экскурсия, много важной и интересной информации.
  • Н
    Наталья
    16 ноября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Спасибо огромное Ларисе Николаевне Шипищыной за проведенную экскурсию в Александрове, по городу и в Слободе! Прекрасный экскурсовод! Профессионал своего дела! Хорошая подача материала! Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Александров: город правителей, город изгнанников
  2. Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
  3. Знакомьтесь, Александров
Какие места ещё посмотреть в Александрове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Кремль
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Александрову в декабре 2024
Сейчас в Александрове в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 5835. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «Популярные места», 176 ⭐ отзывов, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль