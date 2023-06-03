М Максим Дворцы и парки Южного берега Крыма с индивидуальным гидом Замечательная экскурсия с очень хорошим специалистом, настоящим энтузиастом и знатоком своего дела. После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.

К Козлова Алушты древний лик читать дальше к нам. Рассказ был увлекательный, не заметили, как прошло время и остались с самыми лучшими впечатлениями. Искренний отзывчивый человек с горящими глазами, влюблённый в Крым. Рекомендуем! Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось, как Юлия была вовлечена в процесс, с интересом рассказывала, была внимательна

В Валентина Знакомство с Алуштой Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!

И Илья Алушты древний лик Отлично, все просто замечательно. Юлия отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую только её. Может кратко но очень много слов и эмоций от экскурсии.