1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Ул. 15 Апреля, д. 21 в сквере у Генуэзской башни
«Алушта – курорт на южном берегу Крыма, здесь снимали «Бриллиантовую руку», сюда приезжают сотни туристов со всей России и других стран»
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
9 часов
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Прогуляетесь по набережной Ялты и совершите увлекательное морское путешествие»
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
«Раскроете историю появления ротонды на городской набережной и осмотрите дачу, которую посещал Черчилль по пути на Ялтинскую конференцию»
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
«Прогуляемся по набережной Ялты — жемчужины Крыма»
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Никитскую расселину, • самую старую сосну Палласа, • водопад Учан-Су, • Форосскую церковь, • гору Кошка, • Ласточкино гнездо, • набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе»
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим3 июня 2023Дворцы и парки Южного берега Крыма с индивидуальным гидомЗамечательная экскурсия с очень хорошим специалистом, настоящим энтузиастом и знатоком своего дела. После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.
- ККозлова10 августа 2022Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось, как Юлия была вовлечена в процесс, с интересом рассказывала, была внимательна
- ВВалентина9 мая 2022Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!
- ИИлья21 февраля 2022Отлично, все просто замечательно. Юлия отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую только её. Может кратко но очень много слов и эмоций от экскурсии.
- ООльга16 сентября 2021Очень понравилась экскурсия - интересно, разнообразная информация, не утомительно, с юмором! Юлия прекрасный гид - эрудированный и приятный в общении!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Набережная»
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Сейчас в Алуште в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Алуште, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Алушты. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024