1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
«Что вас ожидает: Уникальная пещера, стоянка тавров и водопад Долина Красных пещер — место, где люди жили с самых древних времён»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
«По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Никитскую расселину, • самую старую сосну Палласа, • водопад Учан-Су, • Форосскую церковь, • гору Кошка, • Ласточкино гнездо, • набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе»
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 июля 2023В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-ДжурЭкскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.
- ИИрина23 июля 2023Новый Свет - ЗеленогорьеМне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
- ДДарья27 августа 2022Новый Свет - ЗеленогорьеРекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно,
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Алуште
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 23 800.
Забронируйте экскурсию в Алуште на 2024 год по теме «Водопады», цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август