Экскурсии на водопады из Алушты

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Алуште, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Красных пещер
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
«Что вас ожидает: Уникальная пещера, стоянка тавров и водопад Долина Красных пещер — место, где люди жили с самых древних времён»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
«По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Семь чудес Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Никитскую расселину, • самую старую сосну Палласа, • водопад Учан-Су, • Форосскую церковь, • гору Кошка, • Ласточкино гнездо, • набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе»
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 июля 2023
    В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
    Экскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.
  • И
    Ирина
    23 июля 2023
    Новый Свет - Зеленогорье
    Мне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
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    озеро впечатлило, освежающее купание. Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность. По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости. Насыщенная и интересная экскурсии. Рекомендую.

  • Д
    Дарья
    27 августа 2022
    Новый Свет - Зеленогорье
    Рекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно,
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    особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в море, в источниках, в озере! Каждый год в Крыму я обязательно еду в Новый свет. Это одно из красивейших живописных мест. Тропа Голицына несложная, подойдёт и детям, и пожилым. Зато, какие виды! Крым во всей красе. В Зеленогорье я впервые! Горы, воздух, озеро великолепны!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
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  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 23 800.
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