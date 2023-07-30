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особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в море, в источниках, в озере! Каждый год в Крыму я обязательно еду в Новый свет. Это одно из красивейших живописных мест. Тропа Голицына несложная, подойдёт и детям, и пожилым. Зато, какие виды! Крым во всей красе. В Зеленогорье я впервые! Горы, воздух, озеро великолепны!