Что вы увидите Ливадийский дворец и парк Массандровский дворец и парк Воронцовский дворец парк в Алупке
Экскурсия посвящена царским временам. Вы увидите дворец и парк 🌳 графа Воронцова в Алупке, дворец Александра III в Массандре и летнюю резиденцию Николая II в Ливадии. Кроме того, побываете в зале, где в 1945 году проходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчиля.
Что входит Транспортно–экскурсионное обслуживание Что не входит Входные билеты на объекты показа: Ливадия — 400 руб., Массандра — 400 руб., Алупка — 400 руб. Экскурсия по парку — 50 руб. Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Выберите дату для вашей экскурсии Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
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