Экскурсия посвящена царским временам. Вы увидите дворец и парк 🌳 графа Воронцова в Алупке, дворец Александра III в Массандре и летнюю резиденцию Николая II в Ливадии. Кроме того, побываете в зале, где в 1945 году проходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчиля.