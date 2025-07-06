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По дворцам Южнобережья

Автобусно-пешеходная экскурсия по дворцам Южнобережья из Алушты
Однодневная экскурсия по знаменитым дворцам Южнобережья не оставит вас равнодушными.

Удивительные архитектурные ансамбли, дивные виды на окрестности и Черное море, а также любопытные исторические факты — в программе!
4.9
23 отзыва
По дворцам Южнобережья
По дворцам Южнобережья
По дворцам Южнобережья

Описание экскурсии

Экскурсия посвящена царским временам. Вы увидите дворец Александра III в Массандре, Воронцовский дворец и парк в Алупке, летнюю резиденцию Николая II в Ливадии. А еще побываете в зале, где в 1945 году проходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчиля. Вас ждут интересные факты о местах по маршруту, незабываемые панорамные виды и возможность сделать эффектные фотографии в лучших локациях Южного берега. Важная информация:
  • Экскурсия проводится при наличии мест, необходимо согласовать дату с гидом при бронировании;
  • Вам понадобятся: удобная обувь, головной убор, деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты.

согласно расписанию в календаре

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ливадийский дворец и парк
  • Массандровский дворец и парк
  • Воронцовский дворец и парк в Алупке
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты показа: Ливадия - 700 руб. /чел., Массандра - 500 руб. /чел., Алупка - 500 руб., экскурсия по парку 100 руб
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближайшее место посадки)
Завершение: Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится при наличии мест, необходимо согласовать дату с гидом при бронировании
  • Вам понадобятся: удобная обувь, головной убор, деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
3
2
1
Е
Шикарная, масштабная, познавательная, объемная экскурсия. Очень повезло с сопровождающим нас экскурсоводом Натальей. Много знает, замечательно, доступно рассказывает, отвечает на вопросы. Рассказ сопровождает стихотворными строками. В каждом дворце экскурсию проводили местные
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экскурсоводы из дворцов. Но наша Наталья лучше всех. Особенно поразила девушка из Воронцовского дворца Лиза. Просто ужас. Монотонно, большие паузы между рассказами в залах. Тянула время. Мало знает. Но вид,как из советского Союза. Как будто прошла курса, как оттолкнуть туриста. Жесть. Но наш экскурсовод спала впечатление о дворце. Также она проводила нам небольшие экскурсии по паркам. Замечатно. Спасибо огромное за этот день.

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С
Великолепная работа экскурсовода Людмилы, много информации, но все преподнесено настолько ненавязчево, что хотелось продолжать слушать даже после окончания экскурсии. За один день побывали в трех великолепных дворцах, было много пеших прогулок, и куча впечатлений. Спасибо за отлично проведенное время. P.S. Отдельное спасибо водителю Сергею!
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Н
Экскурсия по дворцам Южнобережья понравилась. Очень насыщенная, за один день показывают три дворца, а также достаточно продолжительно парк Воронцовского дворца и у кого остаются силы - Ласточкино гнездо (близко), а для всех обессиленных - со смотровой площадки, что тоже весьма неплохо!
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Н
Экскурсия по дворцам Южнобережья понравилась. Очень насыщенная, за один день показывают три дворца, а также достаточно продолжительно парк Воронцовского дворца и у кого остаются силы - Ласточкино гнездо (близко), а для всех обессиленных - со смотровой площадки, что тоже весьма неплохо!
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Э
Экскурсия была довольно интересной. интересный рассказ, интересные объекты. Но все-таки эта экскурсия предполагает тоже довольно много пешей прогулки. Понимаю, что есть экскурсии, где ходить приходится еще больше. Но у мен
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был запрос касательно пожилых родителей. и для них было очень тяжело. Дойти до Воронцовского парка, пройтись по нему и вернуться обратно. В качестве предложения - в парке передвигается транспортное средство, не знаю его название, можно его арендовать. Мои родители были не одиноки, в автобусе были еще пожилые люди, мы вместе шли обратно и всем было очень тяжело, по пути не было скамеек, где можно было бы перевести тух, жара, спрятаться негде. Ну и в Ливадийском дворце был очень плохой экскурсовод, что рассказывал - понять было невозможно. А, да, что касается экскурсовода - на улице тоже бы не мешало иметь ей микрофон, понимаю, что это стоит денег, но тем не менее, если хотите развиваться. Я видела такие гарнитуры, когда у экскурсовода маленький микрофон, а у остальных наушники. Группа все хорошо слышит, а остальным ничего не мешает.

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Г
Очень интересная экскурсия,необыкновенная природа и архитектура. Организаторы просто молодцы,под'ехали,забрали в точке максимально близко к отелю.
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Входит в следующие категории Алушты

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