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По дворцам Южнобережья

5
3 отзыва
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по дворцам Южнобережья.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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По дворцам Южнобережья
По дворцам Южнобережья

Что вы увидите

  • Ливадийский дворец и парк
  • Массандровский дворец и парк
  • Воронцовский дворец
  • парк в Алупке
Экскурсия посвящена царским временам. Вы увидите дворец и парк 🌳 графа Воронцова в Алупке, дворец Александра III в Массандре и летнюю резиденцию Николая II в Ливадии. Кроме того, побываете в зале, где в 1945 году проходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчиля.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты на объекты показа:
  • Ливадия — 400 руб., Массандра — 400 руб., Алупка — 400 руб.
  • Экскурсия по парку — 50 руб.
  • Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
По дворцам Южнобережья
По дворцам Южнобережья
По дворцам Южнобережья
По дворцам Южнобережья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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3 отзыва оставили туристы

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