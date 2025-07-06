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был запрос касательно пожилых родителей. и для них было очень тяжело. Дойти до Воронцовского парка, пройтись по нему и вернуться обратно. В качестве предложения - в парке передвигается транспортное средство, не знаю его название, можно его арендовать. Мои родители были не одиноки, в автобусе были еще пожилые люди, мы вместе шли обратно и всем было очень тяжело, по пути не было скамеек, где можно было бы перевести тух, жара, спрятаться негде. Ну и в Ливадийском дворце был очень плохой экскурсовод, что рассказывал - понять было невозможно. А, да, что касается экскурсовода - на улице тоже бы не мешало иметь ей микрофон, понимаю, что это стоит денег, но тем не менее, если хотите развиваться. Я видела такие гарнитуры, когда у экскурсовода маленький микрофон, а у остальных наушники. Группа все хорошо слышит, а остальным ничего не мешает.