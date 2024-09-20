Групповая
до 29 чел.
Всё лучшее в Крыму за один день
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
«Увидим замок Ласточкино гнездо со смотровой площадки»
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
1800 ₽ за человека
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Групповая
По дворцам Южнобережья
Погрузитесь в царскую эпоху, посетив дворцы Воронцова, Александра III и Ливадийский. Узнайте исторические факты и насладитесь потрясающими видами
Начало: Алушта, улица Горького, 7
«Вы увидите дворец и парк графа Воронцова в Алупке, дворец Александра III в Массандре и летнюю резиденцию Николая II в Ливадии»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Увлекательное путешествие по Ялте, где можно увидеть величественные дворцы и природные чудеса. Гид поможет создать незабываемые воспоминания
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 сентября 2024Дворец графа Воронцова в Алупке и замок Ласточкино гнездоДворцы- великолепны, Ай-Петри- великолепна, Крым-великолепен. Немного огорчило количество экскурсантов в группе во Дворце, но это не ваша вина. Даже шторм и невозможность прогулки на катере не омрачило настроение этого дня. Спасибо за экскурсию!
- ЭЭлла21 августа 2024Экскурсия была довольно интересной. интересный рассказ, интересные объекты. Но все-таки эта экскурсия предполагает тоже довольно много пешей прогулки. Понимаю, что
- ААнастасия14 августа 2024Дворец графа Воронцова в Алупке и замок Ласточкино гнездоЭкскурсовод Юлия очень приятный человек) И водитель отлично вел машину и никогда и нигде мы его не ждали! Впечатления отличные! Спасибо)
- ААлексей12 августа 2024Спасибо большое экскурсоводу Наталье, все было очень интересно, экскурсии по дворцам очень интересные советую всем.
- ТТатьяна21 мая 2024Приятный гид. Хорошая машина. Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 1800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Алуште на 2025 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 102 ⭐ отзыва, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май