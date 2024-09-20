Замки, дворцы и особняки Алушты

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Алуште, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Главные достопримечательности Крыма за один день
На автобусе
11 часов
70 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Всё лучшее в Крыму за один день
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
«Увидим замок Ласточкино гнездо со смотровой площадки»
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
1800 ₽ за человека
Бахчисарай - столица Крымского ханства
На автобусе
2 часа
19 отзывов
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
По дворцам Южнобережья
На автобусе
10 часов
13 отзывов
Групповая
По дворцам Южнобережья
Погрузитесь в царскую эпоху, посетив дворцы Воронцова, Александра III и Ливадийский. Узнайте исторические факты и насладитесь потрясающими видами
Начало: Алушта, улица Горького, 7
«Вы увидите дворец и парк графа Воронцова в Алупке, дворец Александра III в Массандре и летнюю резиденцию Николая II в Ливадии»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
2000 ₽ за человека
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Увлекательное путешествие по Ялте, где можно увидеть величественные дворцы и природные чудеса. Гид поможет создать незабываемые воспоминания
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    20 сентября 2024
    Дворец графа Воронцова в Алупке и замок Ласточкино гнездо
    Дворцы- великолепны, Ай-Петри- великолепна, Крым-великолепен. Немного огорчило количество экскурсантов в группе во Дворце, но это не ваша вина. Даже шторм и невозможность прогулки на катере не омрачило настроение этого дня. Спасибо за экскурсию!
  • Э
    Элла
    21 августа 2024
    По дворцам Южнобережья
    Экскурсия была довольно интересной. интересный рассказ, интересные объекты. Но все-таки эта экскурсия предполагает тоже довольно много пешей прогулки. Понимаю, что
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    есть экскурсии, где ходить приходится еще больше. Но у мен был запрос касательно пожилых родителей. и для них было очень тяжело. Дойти до Воронцовского парка, пройтись по нему и вернуться обратно. В качестве предложения - в парке передвигается транспортное средство, не знаю его название, можно его арендовать. Мои родители были не одиноки, в автобусе были еще пожилые люди, мы вместе шли обратно и всем было очень тяжело, по пути не было скамеек, где можно было бы перевести тух, жара, спрятаться негде. Ну и в Ливадийском дворце был очень плохой экскурсовод, что рассказывал - понять было невозможно. А, да, что касается экскурсовода - на улице тоже бы не мешало иметь ей микрофон, понимаю, что это стоит денег, но тем не менее, если хотите развиваться. Я видела такие гарнитуры, когда у экскурсовода маленький микрофон, а у остальных наушники. Группа все хорошо слышит, а остальным ничего не мешает.

  • А
    Анастасия
    14 августа 2024
    Дворец графа Воронцова в Алупке и замок Ласточкино гнездо
    Экскурсовод Юлия очень приятный человек) И водитель отлично вел машину и никогда и нигде мы его не ждали! Впечатления отличные! Спасибо)
  • А
    Алексей
    12 августа 2024
    По дворцам Южнобережья
    Спасибо большое экскурсоводу Наталье, все было очень интересно, экскурсии по дворцам очень интересные советую всем.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    По дворцам Южнобережья
    Приятный гид. Хорошая машина. Все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  2. Набережная
  3. Крепость Фуна
  4. Крепость Алустон
  5. Массандровский дворец
  6. Юсуповский дворец
  7. Ливадийский дворец
  8. Воронцовский дворец
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 1800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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