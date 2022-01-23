Можно очень просто разнообразить любой горных поход, стоит лишь добавить йогу и медитацию
Индивидуально
для 5 чел.
Можно очень просто разнообразить любой горных поход, стоит лишь добавить йогу и медитацию.
В тот же момент привычные ноты начинают звучать по-другому.
Попробуйте новый формат похода в горы! Подготовка и сам путь не будут чем-то уникальным, все будет следовать друг за другом — дорога, поиск пути, горные тропы, одышка и короткий отдых, жадные глотки воды.
Самое интересное — на вершине горы!
В тот же момент привычные ноты начинают звучать по-другому.
Попробуйте новый формат похода в горы! Подготовка и сам путь не будут чем-то уникальным, все будет следовать друг за другом — дорога, поиск пути, горные тропы, одышка и короткий отдых, жадные глотки воды.
Самое интересное — на вершине горы!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Можно очень просто разнообразить любой горных поход, стоит лишь добавить йогу и медитацию. В тот же момент привычные ноты начинают звучать по-другому. Попробуйте новый формат похода в горы!
Подготовка и сам путь не будут чем-то уникальным, все будет следовать друг за другом — дорога, поиск пути, горные тропы, одышка и короткий отдых, жадные глотки воды. Самое интересное — на вершине горы!
Организационные моменты:
- поход подходит для детей старше 12 лет
- поход подходит для неподготовленных путешественников
- трекинг не сложный
Противопоказания:
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- заболевания опорно-двигательного аппарата
- боязнь высоты
Ответы на вопросы
- Что входит
- трансфер в обе стороны
- сопровождение на трекинге в обе стороны
- занятия йогой и медитация на вершине
- коврики для занятия йогой
- Что не входит
- питание
- Место начала и завершения?
- Алушта, центр города, Универмаг «Алушта»
- Когда и сколько длится
- Когда: Каждое воскресенье в 9:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Как одеться:
- удобная спортивная обувь
- удобная спортивная одежда
- Дети:
- поход подходит для детей старше 12 лет
- Сложность:
- поход подходит для неподготовленных путешественников
- трекинг не сложный
- Противопоказания:
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- заболевания опорно-двигательного аппарата
- боязнь высоты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждое воскресенье в 9:00
СашаНаташа
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