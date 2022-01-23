Йога-поход на гору Парагильмен

Можно очень просто разнообразить любой горных поход, стоит лишь добавить йогу и медитацию

Индивидуально
для 5 чел.
Можно очень просто разнообразить любой горных поход, стоит лишь добавить йогу и медитацию.

В тот же момент привычные ноты начинают звучать по-другому.

Попробуйте новый формат похода в горы! Подготовка и сам путь не будут чем-то уникальным, все будет следовать друг за другом — дорога, поиск пути, горные тропы, одышка и короткий отдых, жадные глотки воды.

Самое интересное — на вершине горы!
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Можно очень просто разнообразить любой горных поход, стоит лишь добавить йогу и медитацию. В тот же момент привычные ноты начинают звучать по-другому. Попробуйте новый формат похода в горы!
Подготовка и сам путь не будут чем-то уникальным, все будет следовать друг за другом — дорога, поиск пути, горные тропы, одышка и короткий отдых, жадные глотки воды. Самое интересное — на вершине горы!

Организационные моменты:

  • поход подходит для детей старше 12 лет
  • поход подходит для неподготовленных путешественников
  • трекинг не сложный

Противопоказания:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • заболевания опорно-двигательного аппарата
  • боязнь высоты

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер в обе стороны
  • сопровождение на трекинге в обе стороны
  • занятия йогой и медитация на вершине
  • коврики для занятия йогой
Что не входит
  • питание
Место начала и завершения?
Алушта, центр города, Универмаг «Алушта»
Когда и сколько длится
Когда: Каждое воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Как одеться:
  • удобная спортивная обувь
  • удобная спортивная одежда
  • Дети:
  • поход подходит для детей старше 12 лет
  • Сложность:
  • поход подходит для неподготовленных путешественников
  • трекинг не сложный
  • Противопоказания:
  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • заболевания опорно-двигательного аппарата
  • боязнь высоты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждое воскресенье в 9:00

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