Можно очень просто разнообразить любой горных поход, стоит лишь добавить йогу и медитацию. В тот же момент привычные ноты начинают звучать по-другому. Попробуйте новый формат похода в горы!

Подготовка и сам путь не будут чем-то уникальным, все будет следовать друг за другом — дорога, поиск пути, горные тропы, одышка и короткий отдых, жадные глотки воды. Самое интересное — на вершине горы!

Организационные моменты:

поход подходит для детей старше 12 лет

поход подходит для неподготовленных путешественников

трекинг не сложный

Противопоказания: