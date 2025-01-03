2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По Анапе с гидом в шляпе
Начало: Анапа, памятник Ленину или по согласованию с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Расписание: Выезд каждый день в 8.00 и 14.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Турецкая дорога - путешествие сквозь века
Начало: Анапа, памятник Ленину
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5500₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Опа, Анапа! Лучший тур
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые локации города Анапа
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- WWlada3 января 2025Спасибо🙏💕
- ДДарина30 декабря 2024Вчера ездили на экскурсию с Константином. Приятный, интересный человек, заинтересованный в комфортном времяпрепровождении. Удобная машина. Поедем еще. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии в Джемете, Анапа»
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