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на Водопад любви, в свадебный домик в Абрау, ну и конечно само озеро Абрау. Времени нам хватило и просто погулять, и купить подарки, и пофотографироваться. Никто нас не подгонял, но мы успели насладиться всеми красотами, предложенными в поездке. Экскурсия получилась камерная, практически индивидуальная. В следующий приезд обязательно поеду с Вахтангом на другие его экскурсии.