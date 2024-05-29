1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы поедем на внедорожниках УАЗ Патриот с открытым верхом»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
«Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в путешествие по заповедным местам Анапы»
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Если Вам надоел «пассивный отдых», то приглашаем всех желающих на Джиппинг»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
«Этот надежный внедорожник, оснащённый каркасом безопасности, доставит вас с ветерком к удивительным местам»
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На джиппах в африканскую деревню: уникальное приключение в Анапе
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию из Анапы, где вас ждут красоты Кавказа и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена29 мая 2024Классная экскурсия, море эмоций, прекрасные виды. Общительный водитель, весёлая компания собралась.
- ЕЕлена29 мая 2024Увидели все что было заявлено в туре. Очень понравилось!
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- ЛЛариса22 мая 2024Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
- РРаиса21 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
- ВВладислав19 мая 2024Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
- ППугачёва14 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
- ААнгелина9 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришБезумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻
- ЯЯна27 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!
- ЛЛилиана15 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Джиппинг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 490 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Джиппинг», 184 ⭐ отзыва, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август