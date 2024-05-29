Покататься на джипах в Анапе

Найдено 5 экскурсий в категории «Джиппинг» в Анапе, цены от 1 490 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы поедем на внедорожниках УАЗ Патриот с открытым верхом»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
Джип-тур по окрестностям Анапы
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
140 отзывов
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
«Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в путешествие по заповедным местам Анапы»
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
1 600 за человека
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Если Вам надоел «пассивный отдых», то приглашаем всех желающих на Джиппинг»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140 за человека
Другая Анапа на внедорожнике
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
«Этот надежный внедорожник, оснащённый каркасом безопасности, доставит вас с ветерком к удивительным местам»
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600 за человека
Джипинг индивидуальный
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
На джиппах в африканскую деревню: уникальное приключение в Анапе
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию из Анапы, где вас ждут красоты Кавказа и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    29 мая 2024
    Джип-тур по окрестностям Анапы
    Классная экскурсия, море эмоций, прекрасные виды. Общительный водитель, весёлая компания собралась.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Джип-тур по окрестностям Анапы
    Увидели все что было заявлено в туре. Очень понравилось!
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
  • Р
    Раиса
    21 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
  • В
    Владислав
    19 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
  • П
    Пугачёва
    14 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Спасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
  • А
    Ангелина
    9 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Безумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻
  • Я
    Яна
    27 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!
  • Л
    Лилиана
    15 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,
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    на Водопад любви, в свадебный домик в Абрау, ну и конечно само озеро Абрау. Времени нам хватило и просто погулять, и купить подарки, и пофотографироваться. Никто нас не подгонял, но мы успели насладиться всеми красотами, предложенными в поездке. Экскурсия получилась камерная, практически индивидуальная. В следующий приезд обязательно поеду с Вахтангом на другие его экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
  2. Джип-тур по окрестностям Анапы
  3. Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
  4. Другая Анапа на внедорожнике
  5. Джипинг индивидуальный
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Джиппинг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 490 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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