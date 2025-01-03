Экскурсии в Витязево, Анапа

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии в Витязево, Анапа» в Анапе, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По Анапе с гидом в шляпе
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По Анапе с гидом в шляпе
Начало: Анапа, памятник Ленину или по согласованию с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 за всё до 5 чел.
Джиппинг по лучшим местам Анапы. Кипарисовое озеро, Ласточкины гнезда
Джиппинг
1 отзыв
4.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг по лучшим местам Анапы. Кипарисовое озеро, Ласточкины гнезда
Начало: Анапа
Расписание: Выезд каждый день в 8.00 и 14.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500 за человека
Турецкая дорога - путешествие сквозь века
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Турецкая дорога - путешествие сквозь века
Начало: Анапа, памятник Ленину
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5500 за всё до 5 чел.
Опа, Анапа! Лучший тур
4.5 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Опа, Анапа! Лучший тур
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200 за человека
Топовые локации города Анапа
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые локации города Анапа
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии в Витязево, Анапа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Анапе с гидом в шляпе
  2. Джиппинг по лучшим местам Анапы. Кипарисовое озеро, Ласточкины гнезда
  3. Турецкая дорога - путешествие сквозь века
  4. Опа, Анапа! Лучший тур
  5. Топовые локации города Анапа
Какие места ещё посмотреть в Анапе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Озеро Абрау
  6. Долина Лефкадия
  7. Анапский маяк
  8. Музей-заповедник
  9. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в феврале 2025
Сейчас в Анапе в категории "Экскурсии в Витязево, Анапа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 7000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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