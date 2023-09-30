Автобусная экскурсия из Анапы в Новороссийск: памятник-ансамбль Малая Земля
Новороссийск раскинулся на берегу живописной бухты крупнейшего в России порта на Черноморском побережье. Этот город имеет славную и интересную историю, и как следствие множество памятников и мемориалов.
Кроме того Новороссийск обладает тем самым очарованием, которое характерно для всех приморских южных городов: уютная набережная, бульвары и скверы. Приглашаем Вас на военно-историческую экскурсию.
Кроме того Новороссийск обладает тем самым очарованием, которое характерно для всех приморских южных городов: уютная набережная, бульвары и скверы. Приглашаем Вас на военно-историческую экскурсию.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ст. Анапская
- Хребет «Семисам»
- Панорама Анапской долины
- Ст. Натухаевская
- Баканский перевал
- Ст. Верхнебаканская
- Ущелье «Волчьи ворота»
- Панорама Цемесской долины
- П. Гайдук
- Улицы и памятники Новороссийска
- Памятник-ансамбль «Малая Земля»
- Порт и набережная
- Крейсер «Михаил Кутузов»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Новороссийск раскинулся на берегу живописной бухты крупнейшего в России порта на Черноморском побережье. Этот город имеет славную и интересную историю, множество памятников и мемориалов:
- памятник-ансамбль Малая Земля,
- Ил-2,
- Передний край Малой Земли,
- Непокоренные,
- Отцам-основателям,
- Неизвестному матросу,
- Морская слава России.
Новороссийск обладает тем самым очарованием, которое характерно для всех приморских южных городов: уютная набережная, бульвары и скверы. Город разделил во многом судьбы других городов-героев — Севастополя
и Сталинграда.
Приглашаем Вас на эту военно-историческую экскурсию.
Программа:
- Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы.
- Автобусная Экскурсия по маршруту: Анапа — Новороссийск Центр, где вы узнаете о Крымской войне, событиях войны гражданской, и конечно о Великой Отечественной поскольку маршрут экскурсии пролегает по фронтовым дорогам. По пути много памятников и мест сражений.
- Далее экскурсия проходит по центру Новороссийска: Анапское шоссе — ул. Советов — Малая Земля.
- Выход из автобуса продолжение экскурсии на территории Памятника-ансамбля «Малая Земля», где в холодную февральскую ночь 1943 года, был высажен первый десант на плацдарм получивший позже название «Малая Земля». 225 долгих дней и ночей на плацдарме продолжались тяжелые бои «… Но люди верные своей клятве — не попятились с этой земли…» Л. И. Брежнев «Малая Земля» 1978 г. Экскурсанты осмотрят Памятник — Стелу (1968 г.) Посетят Памятник «Галерея героев» (1981 г.), Выставку военной техники (1981 г.).
- Переезд в Центр города к Морскому Вокзалу — продолжение экскурсии.
- Выход из автобуса — Знакомство с Центральной Набережной города, а так же памятниками: «Основателям города» (2006 г.), «Алея истории» (2005 г.), «Морскому десанту» (1968 г.).
- Экскурсия на Крейсер «Михаил Кутузов» — бывший флагман Черноморского Флота СССР (1956 — 1986 гг.). Действующий боевой корабль ЧФ РФ. (на консервации). Одновременно выполняет роль филиала Музея Черноморского Флота».
- Свободное время или по желанию экскурсантов — морская прогулка по Цемесской бухте.
- Отправление в Анапу и дорога обратно.
Организационные моменты:
- Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия.
- Протяженность 60 км.
Что взять с собой:
- Деньги на посещение Галереи Героев, крейсера и на сувениры.
- Удобную в дороге одежду и обувь.
- Фото и видеотехнику.
по воскресеньям в 14.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Крейсер — 500 руб.
- Малая Земля — 200 руб
- Место начала и завершения?
- Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: по воскресеньям в 14.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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