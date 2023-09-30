Что вас ждет

Новороссийск раскинулся на берегу живописной бухты крупнейшего в России порта на Черноморском побережье. Этот город имеет славную и интересную историю, множество памятников и мемориалов:

памятник-ансамбль Малая Земля,

Ил-2,

Передний край Малой Земли,

Непокоренные,

Отцам-основателям,

Неизвестному матросу,

Морская слава России.

Новороссийск обладает тем самым очарованием, которое характерно для всех приморских южных городов: уютная набережная, бульвары и скверы. Город разделил во многом судьбы других городов-героев — Севастополя

и Сталинграда.

Приглашаем Вас на эту военно-историческую экскурсию.

Программа:

Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы.

Автобусная Экскурсия по маршруту: Анапа — Новороссийск Центр, где вы узнаете о Крымской войне, событиях войны гражданской, и конечно о Великой Отечественной поскольку маршрут экскурсии пролегает по фронтовым дорогам. По пути много памятников и мест сражений.

Далее экскурсия проходит по центру Новороссийска: Анапское шоссе — ул. Советов — Малая Земля.

Выход из автобуса продолжение экскурсии на территории Памятника-ансамбля «Малая Земля», где в холодную февральскую ночь 1943 года, был высажен первый десант на плацдарм получивший позже название «Малая Земля». 225 долгих дней и ночей на плацдарме продолжались тяжелые бои «… Но люди верные своей клятве — не попятились с этой земли…» Л. И. Брежнев «Малая Земля» 1978 г. Экскурсанты осмотрят Памятник — Стелу (1968 г.) Посетят Памятник «Галерея героев» (1981 г.), Выставку военной техники (1981 г.).

Переезд в Центр города к Морскому Вокзалу — продолжение экскурсии.

Выход из автобуса — Знакомство с Центральной Набережной города, а так же памятниками: «Основателям города» (2006 г.), «Алея истории» (2005 г.), «Морскому десанту» (1968 г.).

Экскурсия на Крейсер «Михаил Кутузов» — бывший флагман Черноморского Флота СССР (1956 — 1986 гг.). Действующий боевой корабль ЧФ РФ. (на консервации). Одновременно выполняет роль филиала Музея Черноморского Флота».

Свободное время или по желанию экскурсантов — морская прогулка по Цемесской бухте.

Отправление в Анапу и дорога обратно.

Организационные моменты:

Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия.

Протяженность 60 км.

Что взять с собой: