Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»

Автобусная экскурсия из Анапы в Новороссийск: памятник-ансамбль Малая Земля

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Новороссийск раскинулся на берегу живописной бухты крупнейшего в России порта на Черноморском побережье. Этот город имеет славную и интересную историю, и как следствие множество памятников и мемориалов.

Кроме того Новороссийск обладает тем самым очарованием, которое характерно для всех приморских южных городов: уютная набережная, бульвары и скверы. Приглашаем Вас на военно-историческую экскурсию.
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
Экскурсия в Новороссийск с посещением памятника-ансамбля «Малая земля»
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Что вас ожидает:

  • Ст. Анапская
  • Хребет «Семисам»
  • Панорама Анапской долины
  • Ст. Натухаевская
  • Баканский перевал
  • Ст. Верхнебаканская
  • Ущелье «Волчьи ворота»
  • Панорама Цемесской долины
  • П. Гайдук
  • Улицы и памятники Новороссийска
  • Памятник-ансамбль «Малая Земля»
  • Порт и набережная
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Новороссийск раскинулся на берегу живописной бухты крупнейшего в России порта на Черноморском побережье. Этот город имеет славную и интересную историю, множество памятников и мемориалов:

  • памятник-ансамбль Малая Земля,
  • Ил-2,
  • Передний край Малой Земли,
  • Непокоренные,
  • Отцам-основателям,
  • Неизвестному матросу,
  • Морская слава России.
Новороссийск обладает тем самым очарованием, которое характерно для всех приморских южных городов: уютная набережная, бульвары и скверы. Город разделил во многом судьбы других городов-героев — Севастополя
и Сталинграда.
Приглашаем Вас на эту военно-историческую экскурсию.

Программа:

  • Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы.
  • Автобусная Экскурсия по маршруту: Анапа — Новороссийск Центр, где вы узнаете о Крымской войне, событиях войны гражданской, и конечно о Великой Отечественной поскольку маршрут экскурсии пролегает по фронтовым дорогам. По пути много памятников и мест сражений.
  • Далее экскурсия проходит по центру Новороссийска: Анапское шоссе — ул. Советов — Малая Земля.
  • Выход из автобуса продолжение экскурсии на территории Памятника-ансамбля «Малая Земля», где в холодную февральскую ночь 1943 года, был высажен первый десант на плацдарм получивший позже название «Малая Земля». 225 долгих дней и ночей на плацдарме продолжались тяжелые бои «… Но люди верные своей клятве — не попятились с этой земли…» Л. И. Брежнев «Малая Земля» 1978 г. Экскурсанты осмотрят Памятник — Стелу (1968 г.) Посетят Памятник «Галерея героев» (1981 г.), Выставку военной техники (1981 г.).
  • Переезд в Центр города к Морскому Вокзалу — продолжение экскурсии.
  • Выход из автобуса — Знакомство с Центральной Набережной города, а так же памятниками: «Основателям города» (2006 г.), «Алея истории» (2005 г.), «Морскому десанту» (1968 г.).
  • Экскурсия на Крейсер «Михаил Кутузов» — бывший флагман Черноморского Флота СССР (1956 — 1986 гг.). Действующий боевой корабль ЧФ РФ. (на консервации). Одновременно выполняет роль филиала Музея Черноморского Флота».
  • Свободное время или по желанию экскурсантов — морская прогулка по Цемесской бухте.
  • Отправление в Анапу и дорога обратно.

Организационные моменты:

  • Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия.
  • Протяженность 60 км.

Что взять с собой:

  • Деньги на посещение Галереи Героев, крейсера и на сувениры.
  • Удобную в дороге одежду и обувь.
  • Фото и видеотехнику.

по воскресеньям в 14.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Крейсер — 500 руб.
  • Малая Земля — 200 руб
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 14.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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