Рассекая волны Черного моряОдно из самых популярных развлечений на воде — вейкбординг и вейксерфинг. Только представьте: вы катаетесь на скоростном катере по морю в крутой компании, снимая яркие моменты своего отдыха. Мощная музыка, экстрим и драйв!

Мы подготовили два скоростных катера на выбор. Судна вместительные — места хватит для компании до 11 человек.

Для комфортного катания мы предоставляем гидрокостюмы, а чтобы обеспечить Вашу безопасность на катере — всегда наготове спасательные жилеты.

Важная информация • Цена указана за аренду всего катера.