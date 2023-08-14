Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе

Прокат катера для вейкбординга и вейксерфинга в Анапе: яркие впечатления и драйв

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Хотите испытать по-настоящему яркие впечатления? Устали от размеренных прогулок по окрестностям курорта? Попробуйте популярное развлечение для отдыха в море — вейкбординг. Вас ждет час, полный адреналина, мощных эмоций и скользящих под доской волн. Держитесь крепче и отправляйтесь навстречу настоящим приключениям!
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Ближайшие даты:
14
авг
15
авг
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авг
18
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Что вас ожидает:

  • Анапа и окрестности
  • Черное море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рассекая волны Черного моряОдно из самых популярных развлечений на воде — вейкбординг и вейксерфинг. Только представьте: вы катаетесь на скоростном катере по морю в крутой компании, снимая яркие моменты своего отдыха. Мощная музыка, экстрим и драйв!
Мы подготовили два скоростных катера на выбор. Судна вместительные — места хватит для компании до 11 человек.
Для комфортного катания мы предоставляем гидрокостюмы, а чтобы обеспечить Вашу безопасность на катере — всегда наготове спасательные жилеты.
Важная информация • Цена указана за аренду всего катера.
  • По времени за час успеют покататься 2-3 человека максимум. Поэтому если компания большая и все хотят покататься, то следует рассчитывать время.
  • Возможна отмена экскурсии по погодным условиям.
  • Выход в море ежедневно, каждый час.
  • Необходимо прибыть за 10 минут до начала фрахта.
  • С собой иметь головные уборы, напитки и одеться в соответствии с погодой.

Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка вдоль побережья
  • Жилеты
  • Музыка
  • При катании на вейкборде / вейксерфе — гидрокостюмы
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Анапа, пер. Кордонный, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Необходимо прибыть за 10 минут до начала фрахта. С собой иметь головные уборы
  • Напитки и одеться в соответствии с погодой. После бронирования мы свяжемся с вами
  • Чтобы уточнить местоположение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Необычные
Активный отдых
Экстрим
Прокат и аренда

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