Прокат катера для вейкбординга и вейксерфинга в Анапе: яркие впечатления и драйв
Хотите испытать по-настоящему яркие впечатления? Устали от размеренных прогулок по окрестностям курорта? Попробуйте популярное развлечение для отдыха в море — вейкбординг. Вас ждет час, полный адреналина, мощных эмоций и скользящих под доской волн. Держитесь крепче и отправляйтесь навстречу настоящим приключениям!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Анапа и окрестности
- Черное море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рассекая волны Черного моряОдно из самых популярных развлечений на воде — вейкбординг и вейксерфинг. Только представьте: вы катаетесь на скоростном катере по морю в крутой компании, снимая яркие моменты своего отдыха. Мощная музыка, экстрим и драйв!
Мы подготовили два скоростных катера на выбор. Судна вместительные — места хватит для компании до 11 человек.
Для комфортного катания мы предоставляем гидрокостюмы, а чтобы обеспечить Вашу безопасность на катере — всегда наготове спасательные жилеты.
Важная информация • Цена указана за аренду всего катера.
- По времени за час успеют покататься 2-3 человека максимум. Поэтому если компания большая и все хотят покататься, то следует рассчитывать время.
- Возможна отмена экскурсии по погодным условиям.
- Выход в море ежедневно, каждый час.
- Необходимо прибыть за 10 минут до начала фрахта.
- С собой иметь головные уборы, напитки и одеться в соответствии с погодой.
Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка вдоль побережья
- Жилеты
- Музыка
- При катании на вейкборде / вейксерфе — гидрокостюмы
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Анапа, пер. Кордонный, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- Необходимо прибыть за 10 минут до начала фрахта. С собой иметь головные уборы
- Напитки и одеться в соответствии с погодой. После бронирования мы свяжемся с вами
- Чтобы уточнить местоположение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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