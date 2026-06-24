Хотите испытать по-настоящему яркие впечатления? Устали от размеренных прогулок по окрестностям курорта? Попробуйте популярное развлечение для отдыха в море — вейкбординг. Вас ждет час, полный адреналина, мощных эмоций и скользящих под доской волн. Держитесь крепче и отправляйтесь навстречу настоящим приключениям!
Описание экскурсии
Рассекая волны Черного моряОдно из самых популярных развлечений на воде — вейкбординг и вейксерфинг. Только представьте: вы катаетесь на скоростном катере по морю в крутой компании, снимая яркие моменты своего отдыха. Мощная музыка, экстрим и драйв! Мы подготовили два скоростных катера на выбор. Судна вместительные — места хватит для компании до 11 человек. Для комфортного катания мы предоставляем гидрокостюмы, а чтобы обеспечить Вашу безопасность на катере — всегда наготове спасательные жилеты. Важная информация • Цена указана за аренду всего катера.
- По времени за час успеют покататься 2-3 человека максимум. Поэтому если компания большая и все хотят покататься, то следует рассчитывать время.
- Возможна отмена экскурсии по погодным условиям.
- Выход в море ежедневно, каждый час.
- Необходимо прибыть за 10 минут до начала фрахта.
- С собой иметь головные уборы, напитки и одеться в соответствии с погодой.
Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Анапа и окрестности
- Черное море
Что включено
- Прогулка вдоль побережья
- Жилеты
- Музыка
- При катании на вейкборде / вейксерфе - гидрокостюмы
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Анапа, пер. Кордонный, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Час на воде с ветерком — это именно то, что мне было нужно после нескольких дней размеренного пляжного отдыха. Мы взяли вейксёрф, потому что он для меня казался проще, и
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Р
Понравилось то, что всё оборудование на катере было в исправном состоянии, никаких сюрпризов. У нас был свой гидрокостюм, но организатор предлагал и свои — чистые, без дефектов. Час катания пролетел
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Ю
Впервые попробовала кататься на вейкборде и сразу поняла, почему многие называют это лучшим развлечением на море. Катер достаточно мощный, чтобы создавать хорошую волну для катания, но при этом скорость регулируют
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К
Вода была спокойная, погода великолепная, музыка звучала на всю мощь. Организатор заранее честно предупредил, сколько человек в час сможет покататься, так что мы сразу понимали, чего ожидать. Если у вас большая группа, рекомендую брать 2–3 часа — тогда точно все останутся довольны. В целом, сервис и впечатления на высоком уровне.
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Н
Приехали с детьми-подростками, им 14 и 16 лет. Они сразу загорелись идеей попробовать вейксёрф. Для первого раза всё прошло на ура — капитан уделил каждому достаточно времени, объяснял спокойно и
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И
Сразу скажу — это не просто развлечение, а настоящая физическая нагрузка. Если вы в хорошей форме, то встать на доску будет легче, но даже если не в лучшей — это
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