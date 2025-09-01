Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Поездка из Анапы в Краснодар — почему бы и нет? На индивидуальной экскурсии вы отправитесь изучать этот город, посетите парк Галицкого, а по дороге гид расскажет вам об истории Кубани, Кавказа, виноделия и виноградарства. 5 1 отзыв

Александр Ваш гид в Анапе Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-5 человек Когда По договорённости с гидом. 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? Увлекательная экскурсия в город Краснодар с посещением парка Галицкого. По дороге в город Краснодар вы узнаете историю Кубани, Кавказа, виноградарства и виноделия. Парк Галицкого — это великолепные скверы, замысловатые архитектурные решения, многочисленные зоны отдыха, фонтаны, водопады, аллеи, амфитеатр, лабиринт. Площадь парка занимает порядка 22 гектаров. Известно, что тысячи деревьев были привезены из питомников Нидерландов, Германии и Италии. На территории парка множество кафе, баров, ресторанов.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Краснодар

Улица Красная

Парк Галицкого Что включено Услуги гида

Что включено Услуги гида Трансфер Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Место проживания туриста Когда и сколько длится? Когда: По договорённости с гидом. Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.