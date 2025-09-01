Поездка из Анапы в Краснодар — почему бы и нет? На индивидуальной экскурсии вы отправитесь изучать этот город, посетите парк Галицкого, а по дороге гид расскажет вам об истории Кубани, Кавказа, виноделия и виноградарства.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Увлекательная экскурсия в город Краснодар с посещением парка Галицкого. По дороге в город Краснодар вы узнаете историю Кубани, Кавказа, виноградарства и виноделия. Парк Галицкого — это великолепные скверы, замысловатые архитектурные решения, многочисленные зоны отдыха, фонтаны, водопады, аллеи, амфитеатр, лабиринт. Площадь парка занимает порядка 22 гектаров. Известно, что тысячи деревьев были привезены из питомников Нидерландов, Германии и Италии. На территории парка множество кафе, баров, ресторанов.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Краснодар
- Улица Красная
- Парк Галицкого
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 сен 2025
Экскурсия в парк Галицкого очень понравилась. По дороге гид Александр рассказывал историю Краснодарского края. Историю виноделия. Всё очень интересно. В парке очень красиво. Много экзотических деревьев и цветов.
