крепости: Керчь и Еникале, каменоломни (по желанию)
Что вас ожидает:
Мы проедем 19 км по мосту через Керченский пролив, что соединяет Черное и Азовское моря 🌊, но разделяет Европу и Азию. По ту сторону моста нас ждет старейший город 🏙️ страны — Керчь, мы посмотрим на него сверху с горы ⛰️ Митридат, а затем спустимся к подножию горы и посетим древнейший христианский храм России — церковь ⛪ Иоанна Предтечи (храм которому более 1000 лет).
При желании насытить программу экскурсии 🧭 можно посещением крепостей Керчь и Еникале, каменоломен.
Что входит
экскурсионное обслуживание
трансфер
Что не входит
сувениры и питание
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Анапа, ул. Крепостная 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.