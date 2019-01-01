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Крымский мост и город Керчь

5
2 отзыва
Александр С.
Александр С. – Гид из Анапы
Крым совсем недавно присоединили к России, и за шесть лет инфраструктура полуострова существенно изменилась.

В частности, в 2019 году построили Крымский мост, который стал ещё одной достопримечательностью 🏛️ полуострова.

На этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас с «мостом десятилетия» и расскажу о нём самые удивительные факты.

А также мы посетим город 🏙️ Керчь.
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Крымский мост и город Керчь
Крымский мост и город Керчь

Что вы увидите

  • Крымский мост
  • гора Митридат
  • город Керчь (обзорный вид)
  • церковь Иоанна Предтечи
  • крепости: Керчь и Еникале, каменоломни (по желанию)

Что вас ожидает:

  • Мы проедем 19 км по мосту через Керченский пролив, что соединяет Черное и Азовское моря 🌊, но разделяет Европу и Азию. По ту сторону моста нас ждет старейший город 🏙️ страны — Керчь, мы посмотрим на него сверху с горы ⛰️ Митридат, а затем спустимся к подножию горы и посетим древнейший христианский храм России — церковь ⛪ Иоанна Предтечи (храм которому более 1000 лет).
  • При желании насытить программу экскурсии 🧭 можно посещением крепостей Керчь и Еникале, каменоломен.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • трансфер
Что не входит
  • сувениры и питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Анапа, ул. Крепостная 2
Крымский мост и город Керчь
Крымский мост и город Керчь
Крымский мост и город Керчь
Крымский мост и город Керчь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр С.
Александр С.
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2 отзыва оставили туристы

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