Александр С. – Гид из Анапы

Крым совсем недавно присоединили к России, и за шесть лет инфраструктура полуострова существенно изменилась.



В частности, в 2019 году построили Крымский мост, который стал ещё одной достопримечательностью 🏛️ полуострова.



На этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас с «мостом десятилетия» и расскажу о нём самые удивительные факты.



А также мы посетим город 🏙️ Керчь.