Крым совсем недавно присоединили к России, и за шесть лет инфраструктура полуострова существенно изменилась.
В частности, в 2019 году построили Крымский мост, который стал ещё одной достопримечательностью полуострова. На этой экскурсии я познакомлю вас с «мостом десятилетия» и расскажу о нём самые удивительные факты. А также мы посетим город Керчь.
В частности, в 2019 году построили Крымский мост, который стал ещё одной достопримечательностью полуострова. На этой экскурсии я познакомлю вас с «мостом десятилетия» и расскажу о нём самые удивительные факты. А также мы посетим город Керчь.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы проедем 19 км. по мосту через Керченский пролив, что соединяет Черное и Азовское моря, но разделяет Европу и Азию. По ту сторону моста нас ждет старейший город страны — Керчь, мы посмотрим на него сверху с горы Митридат, а затем спустимся к подножию горы и посетим древнейший христианский храм России — церковь Иоанна Предтечи (храм которому более 1000 лет). При желании насытить программу экскурсии можно посещением крепостей Керчь и Еникале, каменоломен.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крымский мост
- Гора Митридат
- Город Керчь (обзорный вид)
- Церковь Иоанна Предтечи
- Крепости: Керчь и Еникале, каменоломни (по желанию)
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер
Что не входит в цену
- Сувениры и питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Крепостная 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Добрый День! На мой взгляд Саша -лучший гид-экскурсовод Черноморского побережья,включая Крым и Сочи,не говоря уже об Азове!!!
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D
Отлично провести время с хорошим экскурсоводом. Всем советую))
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Ю
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