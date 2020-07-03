Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Крым совсем недавно присоединили к России, и за шесть лет инфраструктура полуострова существенно изменилась.



В частности, в 2019 году построили Крымский мост, который стал ещё одной достопримечательностью полуострова. На этой экскурсии я познакомлю вас с «мостом десятилетия» и расскажу о нём самые удивительные факты. А также мы посетим город Керчь. 5 3 отзыва

Александр Ваш гид в Анапе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 7 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мы проедем 19 км. по мосту через Керченский пролив, что соединяет Черное и Азовское моря, но разделяет Европу и Азию. По ту сторону моста нас ждет старейший город страны — Керчь, мы посмотрим на него сверху с горы Митридат, а затем спустимся к подножию горы и посетим древнейший христианский храм России — церковь Иоанна Предтечи (храм которому более 1000 лет). При желании насытить программу экскурсии можно посещением крепостей Керчь и Еникале, каменоломен.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крымский мост

Гора Митридат

Город Керчь (обзорный вид)

Церковь Иоанна Предтечи

Крепости: Керчь и Еникале, каменоломни (по желанию) Что включено Экскурсионное обслуживание

Трансфер Что не входит в цену Сувениры и питание

Личные расходы Место начала и завершения? Анапа, ул. Крепостная 2 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.