Мосты Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Анапе, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Крымский мост и старинная Керчь
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
«над уровнем моря), она дает возможность полюбоваться самим городом, его рыбным и грузовым портами, а также самой популярной достопримечательностью современного Крыма — мостом через пролив»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
Начало: Начало экскурсии - заеду за вами
«Мы проедем по Крымскому мосту, который является самым длинным из когда-либо построенных Россией и нередко называется самым длинным в Европе»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Крымский мост и город Керчь
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Крымский мост и город Керчь
Начало: Анапа, ул. Крепостная 2
«по мосту через Керченский пролив, что соединяет Черное и Азовское моря, но разделяет Европу и Азию»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    26 апреля 2024
    В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
    Ездили с гидом Александром в Керчь по крымскому мосту. Очень понравилось! Для нас, жителей другого конца страны (Владивосток) было интересно
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    все! Даже сама процедура досмотра для проезда. Керчь очень понравилась, хочеться вернуться и побыть подольше… Огромное спасибо Александру, все подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы. Даже если не по теме экскурсии, нам ведь было все любопытно:) Видно, что человек патриот своего края, знает его и любит. Однозначно рекомендую!

  • Л
    Людмила
    3 апреля 2024
    Крымский Мост и Керчь
    Экскурсия хорошо организована, забрали из отеля, очень удобно, водитель аккуратный. Сама Керчь очень красивая,особенно лестница понравилась. Далековато то конечно, но того стоит
  • А
    Алевтина
    3 апреля 2024
    Крымский Мост и Керчь
    Мы не первый год с этими гидами ездим, всем рекомендуем. Уже много где были,а в Керчь каждый год обязательно!!!
  • В
    Василий
    3 апреля 2024
    Крымский Мост и Керчь
    Нам понравилось, и мост и город, гид даже больше времени дал на прогулку.
  • В
    Василий
    15 января 2024
    В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
    Наш гид Александр очень хорошо грамотно рассказал историю города-героя Керчь нам очень понравилось. Машина хорошая удобная никаких лишних звуков. Спасибо Александру.
  • С
    Сергей
    23 декабря 2023
    В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
    Это была прекрасная поездка в плане организации, оперативного ответа при позднем заказе, в части широкой информативности экскурсии:от скифов и хазар до кубанцев и кубаноидов, от первых поселений, истории виноградарства до современных событий. Большое спасибо Александру.
  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив
    Великолепная экскурсия! Николай показал невероятно красивые места. Зарядились впечатлениями!
  • В
    Виктория
    9 июля 2023
    Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив
    Генеральский пляж в бухте в окружении огромных камней оставил незабываемые впечатления. Маленький кусочек рая. Чистое прозрачное теплое море и ракушки.
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    Интересно было побывать на горе Тримидат, смотровые площадки, красивая длинная лестница. Также остатки древних домов и замка. А ещё вкусное мороженое! Рекомендую!

  • D
    Dim
    6 июля 2020
    Крымский мост и город Керчь
    Отлично провести время с хорошим экскурсоводом. Всем советую))
  • К
    Константин
    3 июля 2020
    Крымский мост и город Керчь
    Добрый День! На мой взгляд Саша -лучший гид-экскурсовод Черноморского побережья,включая Крым и Сочи,не говоря уже об Азове!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Мосты»

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  2. Самое главное
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  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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