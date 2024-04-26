Я Яна В Керчь по Крымскому мосту из Анапы читать дальше все! Даже сама процедура досмотра для проезда. Керчь очень понравилась, хочеться вернуться и побыть подольше… Огромное спасибо Александру, все подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы. Даже если не по теме экскурсии, нам ведь было все любопытно:) Видно, что человек патриот своего края, знает его и любит. Однозначно рекомендую! Ездили с гидом Александром в Керчь по крымскому мосту. Очень понравилось! Для нас, жителей другого конца страны (Владивосток) было интересно

Л Людмила Крымский Мост и Керчь Экскурсия хорошо организована, забрали из отеля, очень удобно, водитель аккуратный. Сама Керчь очень красивая,особенно лестница понравилась. Далековато то конечно, но того стоит

А Алевтина Крымский Мост и Керчь Мы не первый год с этими гидами ездим, всем рекомендуем. Уже много где были,а в Керчь каждый год обязательно!!!

В Василий Крымский Мост и Керчь Нам понравилось, и мост и город, гид даже больше времени дал на прогулку.

В Василий В Керчь по Крымскому мосту из Анапы Наш гид Александр очень хорошо грамотно рассказал историю города-героя Керчь нам очень понравилось. Машина хорошая удобная никаких лишних звуков. Спасибо Александру.

С Сергей В Керчь по Крымскому мосту из Анапы Это была прекрасная поездка в плане организации, оперативного ответа при позднем заказе, в части широкой информативности экскурсии:от скифов и хазар до кубанцев и кубаноидов, от первых поселений, истории виноградарства до современных событий. Большое спасибо Александру.

Е Елена Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив Великолепная экскурсия! Николай показал невероятно красивые места. Зарядились впечатлениями!

В Виктория Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив читать дальше Интересно было побывать на горе Тримидат, смотровые площадки, красивая длинная лестница. Также остатки древних домов и замка. А ещё вкусное мороженое! Рекомендую! Генеральский пляж в бухте в окружении огромных камней оставил незабываемые впечатления. Маленький кусочек рая. Чистое прозрачное теплое море и ракушки.

D Dim Крымский мост и город Керчь Отлично провести время с хорошим экскурсоводом. Всем советую))