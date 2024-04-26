1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
«над уровнем моря), она дает возможность полюбоваться самим городом, его рыбным и грузовым портами, а также самой популярной достопримечательностью современного Крыма — мостом через пролив»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
Начало: Начало экскурсии - заеду за вами
«Мы проедем по Крымскому мосту, который является самым длинным из когда-либо построенных Россией и нередко называется самым длинным в Европе»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крымский мост и город Керчь
Начало: Анапа, ул. Крепостная 2
«по мосту через Керченский пролив, что соединяет Черное и Азовское моря, но разделяет Европу и Азию»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна26 апреля 2024Ездили с гидом Александром в Керчь по крымскому мосту. Очень понравилось! Для нас, жителей другого конца страны (Владивосток) было интересно
- ЛЛюдмила3 апреля 2024Крымский Мост и КерчьЭкскурсия хорошо организована, забрали из отеля, очень удобно, водитель аккуратный. Сама Керчь очень красивая,особенно лестница понравилась. Далековато то конечно, но того стоит
- ААлевтина3 апреля 2024Крымский Мост и КерчьМы не первый год с этими гидами ездим, всем рекомендуем. Уже много где были,а в Керчь каждый год обязательно!!!
- ВВасилий3 апреля 2024Крымский Мост и КерчьНам понравилось, и мост и город, гид даже больше времени дал на прогулку.
- ВВасилий15 января 2024Наш гид Александр очень хорошо грамотно рассказал историю города-героя Керчь нам очень понравилось. Машина хорошая удобная никаких лишних звуков. Спасибо Александру.
- ССергей23 декабря 2023Это была прекрасная поездка в плане организации, оперативного ответа при позднем заказе, в части широкой информативности экскурсии:от скифов и хазар до кубанцев и кубаноидов, от первых поселений, истории виноградарства до современных событий. Большое спасибо Александру.
- ЕЕлена14 июля 2023Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский заливВеликолепная экскурсия! Николай показал невероятно красивые места. Зарядились впечатлениями!
- ВВиктория9 июля 2023Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский заливГенеральский пляж в бухте в окружении огромных камней оставил незабываемые впечатления. Маленький кусочек рая. Чистое прозрачное теплое море и ракушки.
- DDim6 июля 2020Отлично провести время с хорошим экскурсоводом. Всем советую))
- ККонстантин3 июля 2020Добрый День! На мой взгляд Саша -лучший гид-экскурсовод Черноморского побережья,включая Крым и Сочи,не говоря уже об Азове!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Мосты»
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