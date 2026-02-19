Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы проедетесь по Крымскому мосту, соединяющему Керченский и Таманский полуострова, поднимитесь на гору Митридат, которая находится практически в центре Керчи, а также заглянете в Храм Иоанна Предтечи, который относится к самым древним святыням не только в Керчи. 4.4 3 отзыва

Михаил Ваш гид в Анапе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% 20 000 ₽ выгода 1000 ₽ 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 3 отзыва 6 часов 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Керчь — древнейший город мира Самое популярное у туристов место Керчи — гора Митридат. Несмотря на довольно скромную высоту (91 м. над уровнем моря), она дает возможность полюбоваться самим городом, его рыбным и грузовым портами, а также самой популярной достопримечательностью современного Крыма — мостом через пролив. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. 19-километровый Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе! В самом центре города, у подножия горы Митридат, расположилась церковь Иоанна Предтечи — уникальный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектурной школы. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей. Конструкция укреплена колоннами, венчаемыми византийско-коринфскими капителями. В кладке стен восточной части храма использованы чередующиеся ряды белого камня и красного кирпича: такой приём характерен для Византии. К слову, этот «слоёный пирог» не просто эффектно выглядит, но ещё и выполняет антисейсмическую функцию, что помогло зданию дойти до наших дней. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крымский мост

Гора Митридат

Храм Иоанна Предтечи

Каскадная лестница

Пантикапей Что включено Трансфер

Гид Что не входит в цену Обед Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем с адреса вашего проживания Завершение: Ваш санаторий, гостиница, пансионат Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.