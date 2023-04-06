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Керчь — древнейший город мира.

Самое популярное у туристов место Керчи — гора Митридат. Несмотря на довольно скромную высоту (91 м. над уровнем моря), она дает возможность полюбоваться самим городом, его рыбным и грузовым портами, а также самой популярной достопримечательностью современного Крыма — мостом через пролив.

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. 19-километровый Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе!

В самом центре города, у подножия горы Митридат, расположилась церковь Иоанна Предтечи — уникальный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектурной школы. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей.

Конструкция укреплена колоннами, венчаемыми византийско-коринфскими капителями. В кладке стен восточной части храма использованы чередующиеся ряды белого камня и красного кирпича: такой приём характерен для Византии. К слову, этот «слоёный пирог» не просто эффектно выглядит, но ещё и выполняет антисейсмическую функцию, что помогло зданию дойти до наших дней.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.