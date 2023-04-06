Уникальная возможность увидеть Крымский мост и Гору Митридат в одной экскурсии
Вы проедитесь по Крымскому мосту, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Гору Митридат, которая находится практически в центре города. Она видна из любого уголка города и является основной достопримечательностью Керчи. Пантикапей — древнегреческий город на полуострове Крым, сегодня он известен как Керчь.
Заглянем в Храм Иоанна Предтечи в Керчи, который относится к самым древним святыням не только в Керчи.
Заглянем в Храм Иоанна Предтечи в Керчи, который относится к самым древним святыням не только в Керчи.
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Что вас ожидает:
- Крымский мост
- Гора Митридат
- Храм Иоанна Предтечи
- Каскадная лестница
- Пантикапей
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Керчь — древнейший город мира.
- Самое популярное у туристов место Керчи — гора Митридат. Несмотря на довольно скромную высоту (91 м. над уровнем моря), она дает возможность полюбоваться самим городом, его рыбным и грузовым портами, а также самой популярной достопримечательностью современного Крыма — мостом через пролив.
Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. 19-километровый Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе!
В самом центре города, у подножия горы Митридат, расположилась церковь Иоанна Предтечи — уникальный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектурной школы. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей.
Конструкция укреплена колоннами, венчаемыми византийско-коринфскими капителями. В кладке стен восточной части храма использованы чередующиеся ряды белого камня и красного кирпича: такой приём характерен для Византии. К слову, этот «слоёный пирог» не просто эффектно выглядит, но ещё и выполняет антисейсмическую функцию, что помогло зданию дойти до наших дней.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса вашего проживанияЗавершение: Ваш санаторий, гостиница, пансионат
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Гид Михаил 89383588992
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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