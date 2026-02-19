Вы проедетесь по Крымскому мосту, соединяющему Керченский и Таманский полуострова, поднимитесь на гору Митридат, которая находится практически в центре Керчи, а также заглянете в Храм Иоанна Предтечи, который относится к самым древним святыням не только в Керчи.
Описание экскурсии
Керчь — древнейший город мираСамое популярное у туристов место Керчи — гора Митридат. Несмотря на довольно скромную высоту (91 м. над уровнем моря), она дает возможность полюбоваться самим городом, его рыбным и грузовым портами, а также самой популярной достопримечательностью современного Крыма — мостом через пролив. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. 19-километровый Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе! В самом центре города, у подножия горы Митридат, расположилась церковь Иоанна Предтечи — уникальный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектурной школы. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей. Конструкция укреплена колоннами, венчаемыми византийско-коринфскими капителями. В кладке стен восточной части храма использованы чередующиеся ряды белого камня и красного кирпича: такой приём характерен для Византии. К слову, этот «слоёный пирог» не просто эффектно выглядит, но ещё и выполняет антисейсмическую функцию, что помогло зданию дойти до наших дней. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крымский мост
- Гора Митридат
- Храм Иоанна Предтечи
- Каскадная лестница
- Пантикапей
Что включено
- Трансфер
- Гид
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завершение: Ваш санаторий, гостиница, пансионат
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень интересная поездка. Давно мечтал проехать по Крымскому мосту и побывать в Крыму. И проехал по мосту и побывал в Керчи на горе Митридат, Пантикапее, на Черноморском и Азовском побережье.
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