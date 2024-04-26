Экскурсии в Крым из Анапы

Найдено 4 экскурсии в категории «Крым» в Анапе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Крымский мост и старинная Керчь
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
24 отзыва
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Начало: Анапа
Расписание: по набору группы в 9.00. Если Вас 5 человек и более- в любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 200 за человека
В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
Начало: Начало экскурсии - заеду за вами
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Крымский мост и город Керчь
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Крымский мост и город Керчь
Начало: Анапа, ул. Крепостная 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    26 апреля 2024
    В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
    Ездили с гидом Александром в Керчь по крымскому мосту. Очень понравилось! Для нас, жителей другого конца страны (Владивосток) было интересно
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    все! Даже сама процедура досмотра для проезда. Керчь очень понравилась, хочеться вернуться и побыть подольше… Огромное спасибо Александру, все подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы. Даже если не по теме экскурсии, нам ведь было все любопытно:) Видно, что человек патриот своего края, знает его и любит. Однозначно рекомендую!

  • Л
    Людмила
    3 апреля 2024
    Крымский Мост и Керчь
    Экскурсия хорошо организована, забрали из отеля, очень удобно, водитель аккуратный. Сама Керчь очень красивая,особенно лестница понравилась. Далековато то конечно, но того стоит
  • А
    Алевтина
    3 апреля 2024
    Крымский Мост и Керчь
    Мы не первый год с этими гидами ездим, всем рекомендуем. Уже много где были,а в Керчь каждый год обязательно!!!
  • В
    Василий
    3 апреля 2024
    Крымский Мост и Керчь
    Нам понравилось, и мост и город, гид даже больше времени дал на прогулку.
  • В
    Василий
    15 января 2024
    В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
    Наш гид Александр очень хорошо грамотно рассказал историю города-героя Керчь нам очень понравилось. Машина хорошая удобная никаких лишних звуков. Спасибо Александру.
  • С
    Сергей
    23 декабря 2023
    В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
    Это была прекрасная поездка в плане организации, оперативного ответа при позднем заказе, в части широкой информативности экскурсии:от скифов и хазар до кубанцев и кубаноидов, от первых поселений, истории виноградарства до современных событий. Большое спасибо Александру.
  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив
    Великолепная экскурсия! Николай показал невероятно красивые места. Зарядились впечатлениями!
  • В
    Виктория
    9 июля 2023
    Крымский Мост, Керчь, Генеральские Пляжи, Казантипский залив
    Генеральский пляж в бухте в окружении огромных камней оставил незабываемые впечатления. Маленький кусочек рая. Чистое прозрачное теплое море и ракушки.
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    Интересно было побывать на горе Тримидат, смотровые площадки, красивая длинная лестница. Также остатки древних домов и замка. А ещё вкусное мороженое! Рекомендую!

  • А
    Андрей
    31 мая 2023
    Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
    Прекрасный гид, и хороший рассказчик всех красот.
  • В
    Вера
    26 мая 2023
    Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
    Гид Антон- лучший. Очень понравилось как он всё подробно рассказал, с иллюстрациями. Видно, что человек ответственно подошёл к делу.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Крым»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Крымский мост и старинная Керчь
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  3. В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
  4. Крымский мост и город Керчь
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Крым" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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