Экскурсия в Долину Лефкадия: знакомство с высокотехнологичной винодельней
Где производят самое лучшее вино в России? По отзывам многих любителей вина самое лучшее вино можно найти в долине Лефкадия. За пять часов мы посетим три района долины — Анапский, Новороссийский и Крымский.
Вы познакомитесь с историей этих мест, раскройте секреты производства вина и попробуете местное вино с сыром!
Вы познакомитесь с историей этих мест, раскройте секреты производства вина и попробуете местное вино с сыром!
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Долина Лефкадия это Русская Тоскана.
Неповторимый терруар предгорья Русского Кавказа. Здесь своими глазами можно увидеть виноградники, трюфельные плантации, платаны и лаванду и руками потрогать весь терруар. И, конечно попробовать вина там, где они рождаются. Традиция и культура Боспорского царства воплощены в Долине Лефкадия. Здесь можно прогуляться по воссозданной рыночной площади Агора, пройтись по парку с фонтанами, увидеть скульптурные ансамбли, раскрывающие историю древнегреческих правителей (таких как Царь Дионисий Митридат) и древнюю историю виноградарства и виноделия. Мы посетим музей вина и виноделия, где собрана коллекция винных экспонатов со всех уголков мира: древние амфоры,старинные бутылки, причудливые штопоры и кубки. Увидим высокотехнологичное оборудование гравитационной винодельни. Сможем продегустировать вина и узнать секреты их производства. К вину подается сыр, произведенный на фермах долины Лефкадия.
За время нашего путешествия мы проедем по трем районам края: Анапскому Новороссийскому, Крымскому. Познакомимся не только с историей этих районов, но и с виноградарством и виноделием с античных времен до наших дней.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается завод с дегустацией 750 руб
- Экскурсия по "Терруар" 500 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анапа. ул. Ленина 22Завершение: г. Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Бронь желательно делать за 2 дня Индивидуально место встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 июня 2022
Г
Геннадий
7 мая 2022
Прекрасная экскурсия. Открыли для себя много нового. Гид владеет вопросом и любит свою работу.
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