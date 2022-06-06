Долина Лефкадия это Русская Тоскана.

Неповторимый терруар предгорья Русского Кавказа. Здесь своими глазами можно увидеть виноградники, трюфельные плантации, платаны и лаванду и руками потрогать весь терруар. И, конечно попробовать вина там, где они рождаются. Традиция и культура Боспорского царства воплощены в Долине Лефкадия. Здесь можно прогуляться по воссозданной рыночной площади Агора, пройтись по парку с фонтанами, увидеть скульптурные ансамбли, раскрывающие историю древнегреческих правителей (таких как Царь Дионисий Митридат) и древнюю историю виноградарства и виноделия. Мы посетим музей вина и виноделия, где собрана коллекция винных экспонатов со всех уголков мира: древние амфоры,старинные бутылки, причудливые штопоры и кубки. Увидим высокотехнологичное оборудование гравитационной винодельни. Сможем продегустировать вина и узнать секреты их производства. К вину подается сыр, произведенный на фермах долины Лефкадия.

За время нашего путешествия мы проедем по трем районам края: Анапскому Новороссийскому, Крымскому. Познакомимся не только с историей этих районов, но и с виноградарством и виноделием с античных времен до наших дней.