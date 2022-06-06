Из Анапы в Долину Лефкадия

Экскурсия в Долину Лефкадия: знакомство с высокотехнологичной винодельней

5
2 отзыва
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Где производят самое лучшее вино в России? По отзывам многих любителей вина самое лучшее вино можно найти в долине Лефкадия. За пять часов мы посетим три района долины — Анапский, Новороссийский и Крымский.

Вы познакомитесь с историей этих мест, раскройте секреты производства вина и попробуете местное вино с сыром!
Из Анапы в Долину Лефкадия
Из Анапы в Долину Лефкадия
Из Анапы в Долину Лефкадия
Из Анапы в Долину Лефкадия
Из Анапы в Долину Лефкадия
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Описание

Долина Лефкадия это Русская Тоскана.
Неповторимый терруар предгорья Русского Кавказа. Здесь своими глазами можно увидеть виноградники, трюфельные плантации, платаны и лаванду и руками потрогать весь терруар. И, конечно попробовать вина там, где они рождаются. Традиция и культура Боспорского царства воплощены в Долине Лефкадия. Здесь можно прогуляться по воссозданной рыночной площади Агора, пройтись по парку с фонтанами, увидеть скульптурные ансамбли, раскрывающие историю древнегреческих правителей (таких как Царь Дионисий Митридат) и древнюю историю виноградарства и виноделия. Мы посетим музей вина и виноделия, где собрана коллекция винных экспонатов со всех уголков мира: древние амфоры,старинные бутылки, причудливые штопоры и кубки. Увидим высокотехнологичное оборудование гравитационной винодельни. Сможем продегустировать вина и узнать секреты их производства. К вину подается сыр, произведенный на фермах долины Лефкадия.
За время нашего путешествия мы проедем по трем районам края: Анапскому Новороссийскому, Крымскому. Познакомимся не только с историей этих районов, но и с виноградарством и виноделием с античных времен до наших дней.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается завод с дегустацией 750 руб
  • Экскурсия по "Терруар" 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа. ул. Ленина 22
Завершение: г. Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Бронь желательно делать за 2 дня Индивидуально место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
6 июня 2022
Г
7 мая 2022
Прекрасная экскурсия. Открыли для себя много нового. Гид владеет вопросом и любит свою работу.

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