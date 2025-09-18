Описание водной прогулкиРыбалка индивидуальная, только для вашей компании! Снасти, удочки, наживка и все необходимое для рыбалки предоставляется. Морская рыбалка в Анапе позволит вам провести 3 часа в море, в летнее время можно искупаться, и независимо от сезона увидеть дельфинов. Предоставляется комфортный современный катер с удобными диванами, тентом от солнца или дождя, с отличной акустической системой. Вам необходимо только одеться по погоде и отправиться за рыбой! Важная информация: Необходимо быть на месте за 10 минут до начала рыбалки. С собой в летний период не забудьте головные уборы. При желании искупаться возьмите полотенца. Цена указана за катер в целом.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Снасти
- Удочки
- Жилеты
- Музыка
Что не входит в цену
- Прогулка вдоль побережья
- Выход на отдаленные места
Место начала и завершения?
Анапа, пер. Кордонный, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Необходимо быть на месте за 10 минут до начала рыбалки
- С собой в летний период не забудьте головные уборы
- При желании искупаться возьмите полотенца
- Цена указана за катер в целом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Камиля
18 сен 2025
Отличное путешествие для всей семьи: и стар и млад остались довольны! Капитан Павел - отдельное спасибо за заботу о пожилых, помощь детям с рыбалкой, за поддержание беседы, очень воспитанный и приятный молодой человек, профессионал своего дела. Родители и дети остались довольны прогулкой, рыбалкой, спасибо еще раз!
А
Александра
6 сен 2025
Замечательно! Очень понравилась рыбалка. За дружеским общением время пролетело незаметно. Половили рыбку, поплавали, чаек покормили. Дельфинов видели!
В
Виталий
5 сен 2025
Ходили в море 1 сентября, всё очень понравилось)) Катер отличный!
Очень благодарны капитану Роману, душевный, общительный человек!!!)
Ловили рыбу, даже что то поймали)))
Большое спасибо Роману за морскую прогулку с ветерком вдоль побережьея)
Эмоции положительные, советую всем!
Очень благодарны капитану Роману, душевный, общительный человек!!!)
Ловили рыбу, даже что то поймали)))
Большое спасибо Роману за морскую прогулку с ветерком вдоль побережьея)
Эмоции положительные, советую всем!
О
Оксана
31 авг 2025
М
Марина
9 авг 2025
Была отличная поездка, интересный опыт в морской рыбалке, а также плавание в открытом море! Особенная благодарность капитану Павлу, за отличную компанию)
Т
Татьяна
5 авг 2025
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжный отдых и дегустация вин на Таманском полуострове
Таманский полуостров омывают воды трех морей. Отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина в «Поместье Голубицкое», узнайте о виноградарстве Тамани
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
14 ноя в 12:00
15 ноя в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка в Анапе
Насладитесь уникальной морской прогулкой в Анапе. Купание в открытом море, виды на побережье и возможность встретить дельфинов ждут вас
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500 ₽ за человека