Описание водной прогулки Рыбалка индивидуальная, только для вашей компании! Снасти, удочки, наживка и все необходимое для рыбалки предоставляется. Морская рыбалка в Анапе позволит вам провести 3 часа в море, в летнее время можно искупаться, и независимо от сезона увидеть дельфинов. Предоставляется комфортный современный катер с удобными диванами, тентом от солнца или дождя, с отличной акустической системой. Вам необходимо только одеться по погоде и отправиться за рыбой! Важная информация: Необходимо быть на месте за 10 минут до начала рыбалки. С собой в летний период не забудьте головные уборы. При желании искупаться возьмите полотенца. Цена указана за катер в целом.

Ответы на вопросы Что включено Снасти

Удочки

Жилеты

Музыка Что не входит в цену Прогулка вдоль побережья

Выход на отдаленные места Место начала и завершения? Анапа, пер. Кордонный, 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Необходимо быть на месте за 10 минут до начала рыбалки

С собой в летний период не забудьте головные уборы

При желании искупаться возьмите полотенца

Цена указана за катер в целом Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.