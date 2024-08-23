3 часа
Водная прогулка
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
«Будем ловить рыбу на специальном катере Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа»
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2800₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Морская рыбалка с купанием в открытом море
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Рыбалка индивидуальная, только для вашей компании»
13 янв в 06:00
14 янв в 06:00
7000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Водная прогулка
Морская прогулка и рыбалка на парусной яхте
Начало: Анапа, Морской порт, ул. Ленина, д. 1
«3 часа в море: катание на парусной яхте Экскурсия предлагает любителям рыбалки возможность получить снасти и наживки, насладиться музыкой и отдыхом на борту яхты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 августа 2024У нас была лодка Барбус, капитан Олег. Мы в восторге! Во - первых, Олег с прекрасным чувством юмора и смешил
- SStolbov.19 сентября 2023Рыбалка в Утрише в мини-группеОчень удобно, надёжно.
- ААнна16 августа 2023Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПоймали рыбу, капитан отличный был
- ССтанислав15 августа 2022Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПолучил то что хотел
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2024
Сейчас в Анапе в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 7000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Анапе 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025