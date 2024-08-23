Рыбалка в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Анапе, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
На катере
60 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
«Будем ловить рыбу на специальном катере Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа»
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2800 за человека
Морская рыбалка с купанием в открытом море
3 часа
Водная прогулка
Морская рыбалка с купанием в открытом море
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Рыбалка индивидуальная, только для вашей компании»
13 янв в 06:00
14 янв в 06:00
7000 за всё до 5 чел.
Морская прогулка и рыбалка на парусной яхте
На яхте
3 часа
Водная прогулка
Морская прогулка и рыбалка на парусной яхте
Начало: Анапа, Морской порт, ул. Ленина, д. 1
«3 часа в море: катание на парусной яхте Экскурсия предлагает любителям рыбалки возможность получить снасти и наживки, насладиться музыкой и отдыхом на борту яхты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 августа 2024
    Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
    У нас была лодка Барбус, капитан Олег. Мы в восторге! Во - первых, Олег с прекрасным чувством юмора и смешил
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    нас всю дорогу 😄 ну, и плюс его компетенция на уровне 👌много интересного рассказал про рыб) Во - вторых, азарт и незабываемые эмоции от моментов ловли рыбы! Вот этот момент, когда клюёт и ты тянешь леску, а там… ИНТРИГА😄ведь ты не знаешь ЧТО ты поймал, пока крючок не вылезет из воды) вот мы например поймали окуней, бычка, дорадо и даже морского черта аж два раза! Короче, мы довольны. Спасибо организаторам и капитану!

  • S
    Stolbov.
    19 сентября 2023
    Рыбалка в Утрише в мини-группе
    Очень удобно, надёжно.
  • А
    Анна
    16 августа 2023
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Поймали рыбу, капитан отличный был
  • С
    Станислав
    15 августа 2022
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Получил то что хотел

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
  2. Морская рыбалка с купанием в открытом море
  3. Морская прогулка и рыбалка на парусной яхте
Какие места ещё посмотреть в Анапе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина Лефкадия
  6. Анапский маяк
  7. Озеро Абрау
  8. Музей-заповедник
  9. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2024
Сейчас в Анапе в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 7000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Анапе 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025