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нас всю дорогу 😄 ну, и плюс его компетенция на уровне 👌много интересного рассказал про рыб) Во - вторых, азарт и незабываемые эмоции от моментов ловли рыбы! Вот этот момент, когда клюёт и ты тянешь леску, а там… ИНТРИГА😄ведь ты не знаешь ЧТО ты поймал, пока крючок не вылезет из воды) вот мы например поймали окуней, бычка, дорадо и даже морского черта аж два раза! Короче, мы довольны. Спасибо организаторам и капитану!