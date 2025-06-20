Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Прогулка по улочкам города позволит вам представить себя в роли эллинов и османов, узнать, читать дальше почему Анапа - это город детства и акаций. В маршруте предусмотрены посещения таких мест, как одинокий маяк, голубиная площадь и зелёный храм. Не упустите шанс ощутить минеральный вкус Анапы и насладиться ароматом кофе. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого, кто хочет узнать больше о городе Экскурсия с гидом Александром в шляпе - это уникальная возможность познакомиться с Анапой, её историей и современностью.Прогулка по улочкам города позволит вам представить себя в роли эллинов и османов, узнать, 5 3 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🎩 Уникальный гид в шляпе

Александр Ваш гид в Анапе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Что можно увидеть Одинокий маяк

Голубиная площадь

Зелёный храм

Описание экскурсии Символом Анапы является Белая шляпа. И я, гид в шляпе Александр, познакомлю вас с нашим удивительным городом, его историей и современностью. Гуляя по улочкам Анапы мы будем перешагивать через народы и эпохи, представляя себя то гордыми эллинами, то жестокими османами. Мы узнаем почему Анапа это город детства и акаций, улыбок и сирени. Одинокий маяк и голубиная площадь, зелёный храм и раскопанный город, минеральный вкус Анапы и аромат кофе всё это ждёт вас на этой экскурсии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Анапа

Маяк

Набережная

Русские ворота

Музей древностей

Бювет

Белая шляпа Что включено Услуги гида Что не входит в цену Питание, сувениры Место начала и завершения? Анапа, памятник Ленину или по согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.