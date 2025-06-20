Мои заказы

По Анапе с гидом в шляпе

Погрузитесь в атмосферу Анапы с гидом Александром в шляпе. Узнайте о прошлом и настоящем города, почувствуйте его уникальный дух и аромат
Экскурсия с гидом Александром в шляпе - это уникальная возможность познакомиться с Анапой, её историей и современностью.

Прогулка по улочкам города позволит вам представить себя в роли эллинов и османов, узнать,
почему Анапа - это город детства и акаций. В маршруте предусмотрены посещения таких мест, как одинокий маяк, голубиная площадь и зелёный храм. Не упустите шанс ощутить минеральный вкус Анапы и насладиться ароматом кофе. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого, кто хочет узнать больше о городе

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎩 Уникальный гид в шляпе
  • 🏛 Исторические улочки
  • 🌸 Город детства и акаций
  • 🗺 Переплетение эпох
  • ☕ Минеральный вкус и аромат кофе
Что можно увидеть

  • Одинокий маяк
  • Голубиная площадь
  • Зелёный храм

Описание экскурсии

Символом Анапы является Белая шляпа. И я, гид в шляпе Александр, познакомлю вас с нашим удивительным городом, его историей и современностью. Гуляя по улочкам Анапы мы будем перешагивать через народы и эпохи, представляя себя то гордыми эллинами, то жестокими османами. Мы узнаем почему Анапа это город детства и акаций, улыбок и сирени. Одинокий маяк и голубиная площадь, зелёный храм и раскопанный город, минеральный вкус Анапы и аромат кофе всё это ждёт вас на этой экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Анапа
  • Маяк
  • Набережная
  • Русские ворота
  • Музей древностей
  • Бювет
  • Белая шляпа
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание, сувениры
Место начала и завершения?
Анапа, памятник Ленину или по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Людмила
20 июн 2025
Нам очень понравилось индивидуальная экскурсия по Анапе
Огромное спасибо экскурсоводу Александру Слабода за интересный, познавательный рассказ о достопримечательностях. К каждому обьекту мы подходили, фотографировались. Александр профессионал своего дела. Отвечал на наши вопрсы, подробно рассказывал, показывал. Всё было очень классно!!! 👍Надеемся на дальнейшее общение и экскурсии!!!
W
Wlada
3 янв 2025
Спасибо🙏💕
В
Влада
3 янв 2025
Спасибо🙏💕

Входит в следующие категории Анапы

