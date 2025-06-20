Экскурсия с гидом Александром в шляпе - это уникальная возможность познакомиться с Анапой, её историей и современностью.
Прогулка по улочкам города позволит вам представить себя в роли эллинов и османов, узнать,
5 причин купить эту экскурсию
- 🎩 Уникальный гид в шляпе
- 🏛 Исторические улочки
- 🌸 Город детства и акаций
- 🗺 Переплетение эпох
- ☕ Минеральный вкус и аромат кофе
Что можно увидеть
- Одинокий маяк
- Голубиная площадь
- Зелёный храм
Описание экскурсииСимволом Анапы является Белая шляпа. И я, гид в шляпе Александр, познакомлю вас с нашим удивительным городом, его историей и современностью. Гуляя по улочкам Анапы мы будем перешагивать через народы и эпохи, представляя себя то гордыми эллинами, то жестокими османами. Мы узнаем почему Анапа это город детства и акаций, улыбок и сирени. Одинокий маяк и голубиная площадь, зелёный храм и раскопанный город, минеральный вкус Анапы и аромат кофе всё это ждёт вас на этой экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Анапа
- Маяк
- Набережная
- Русские ворота
- Музей древностей
- Бювет
- Белая шляпа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание, сувениры
Место начала и завершения?
Анапа, памятник Ленину или по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
20 июн 2025
Нам очень понравилось индивидуальная экскурсия по Анапе
Огромное спасибо экскурсоводу Александру Слабода за интересный, познавательный рассказ о достопримечательностях. К каждому обьекту мы подходили, фотографировались. Александр профессионал своего дела. Отвечал на наши вопрсы, подробно рассказывал, показывал. Всё было очень классно!!! 👍Надеемся на дальнейшее общение и экскурсии!!!
W
Wlada
3 янв 2025
Спасибо🙏💕
В
Влада
3 янв 2025
Входит в следующие категории Анапы
