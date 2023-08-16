Что вас ждетНаш маршрут пролегает в тени деревьев, по крепкой пешей тропе от Бужора до долины Сукко. Хутор Бужор спрятался в живописных предгорьях Кавказских гор, в 13 километрах к востоку от Анапы, в окружении реликтового леса, сельхозугодий и виноградников.

Во время похода мы первым делом доберемся до Мемориала погибшим при крушении вертолета МИ-6. Вы узнаете все обстоятельства трагедии непосредственно от очевидца этих событий и сможете своими глазами увидеть место крушения. После мы пройдем по виноградникам и обсудим особенности выращивания винограда. И, конечно, изюминкой похода станет великолепное Кипарисовое озеро с его уникальной рощей болотных кипарисов. История происхождения этих деревьев до сих пор волнует умы многих людей. Это уникальное явление природы занесено в Красную книгу.

Вблизи Кипарисового озера есть Африканская деревня с ее первобытной культурой и замок «Львиная голова» с завораживающими рыцарскими турнирами и музеем пыток. Мы можем дополнить наш маршрут посещением этих мест за дополнительную плату по предварительной договоренности. Также Вы сможете покататься на лошадях или осуществить экстремальный прыжок на зиплайне!

Важно знать:• Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.

По Вашему желанию мы можем включить: горячий обед — 1000 руб., рюкзак — 300 руб., термос 0,7 л — 150 руб., трансфер (по запросу).