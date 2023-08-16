Экскурсия из Анапы в горы: пешеходные мини-групповые походы к Кипарисовому озеру
Кипарисовое озеро — одна из популярнейших туристических локаций в Анапском районе, но мы предлагаем вам куда более разнообразную программу, чем просто поездка к кипарисам.
Давайте дойдем до них по пешей тропе, насладимся прекрасными видами, посмотрим на виноградники по дороге и получим ни с чем не сравнимые впечатления на самом озере.
Давайте дойдем до них по пешей тропе, насладимся прекрасными видами, посмотрим на виноградники по дороге и получим ни с чем не сравнимые впечатления на самом озере.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мемориал погибшим при крушении вертолета МИ-6
- Виноградники
- Кипарисовое озеро
- Африканская деревня (по желанию)
- Замок «Львиная голова» (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаш маршрут пролегает в тени деревьев, по крепкой пешей тропе от Бужора до долины Сукко. Хутор Бужор спрятался в живописных предгорьях Кавказских гор, в 13 километрах к востоку от Анапы, в окружении реликтового леса, сельхозугодий и виноградников.
Во время похода мы первым делом доберемся до Мемориала погибшим при крушении вертолета МИ-6. Вы узнаете все обстоятельства трагедии непосредственно от очевидца этих событий и сможете своими глазами увидеть место крушения. После мы пройдем по виноградникам и обсудим особенности выращивания винограда. И, конечно, изюминкой похода станет великолепное Кипарисовое озеро с его уникальной рощей болотных кипарисов. История происхождения этих деревьев до сих пор волнует умы многих людей. Это уникальное явление природы занесено в Красную книгу.
Вблизи Кипарисового озера есть Африканская деревня с ее первобытной культурой и замок «Львиная голова» с завораживающими рыцарскими турнирами и музеем пыток. Мы можем дополнить наш маршрут посещением этих мест за дополнительную плату по предварительной договоренности. Также Вы сможете покататься на лошадях или осуществить экстремальный прыжок на зиплайне!
Важно знать:• Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
По Вашему желанию мы можем включить: горячий обед — 1000 руб., рюкзак — 300 руб., термос 0,7 л — 150 руб., трансфер (по запросу).
По средам в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги проводника по маршруту
- Что не входит
- По Вашему желанию мы можем включить: горячий обед — 1000 руб., рюкзак — 300 руб., термос 0,7 л — 150 руб.
- Трансфер (по запросу)
- Посещение Африканской деревни и замка «Львиная голова» (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618Завершение: Кипарисовое озеро, Сукко
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам в 8:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
- Все интересующие Вас вопросы по т. +7 (977) 268-58-24
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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