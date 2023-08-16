Поход из Бужора на Кипарисовое озеро

Экскурсия из Анапы в горы: пешеходные мини-групповые походы к Кипарисовому озеру

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Ответы на вопросы
Кипарисовое озеро — одна из популярнейших туристических локаций в Анапском районе, но мы предлагаем вам куда более разнообразную программу, чем просто поездка к кипарисам.

Давайте дойдем до них по пешей тропе, насладимся прекрасными видами, посмотрим на виноградники по дороге и получим ни с чем не сравнимые впечатления на самом озере.
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Ближайшие даты:
16
авг
23
авг
30
авг
6
сен
13
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Что вас ожидает:

  • Мемориал погибшим при крушении вертолета МИ-6
  • Виноградники
  • Кипарисовое озеро
  • Африканская деревня (по желанию)
  • Замок «Львиная голова» (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНаш маршрут пролегает в тени деревьев, по крепкой пешей тропе от Бужора до долины Сукко. Хутор Бужор спрятался в живописных предгорьях Кавказских гор, в 13 километрах к востоку от Анапы, в окружении реликтового леса, сельхозугодий и виноградников.
Во время похода мы первым делом доберемся до Мемориала погибшим при крушении вертолета МИ-6. Вы узнаете все обстоятельства трагедии непосредственно от очевидца этих событий и сможете своими глазами увидеть место крушения. После мы пройдем по виноградникам и обсудим особенности выращивания винограда. И, конечно, изюминкой похода станет великолепное Кипарисовое озеро с его уникальной рощей болотных кипарисов. История происхождения этих деревьев до сих пор волнует умы многих людей. Это уникальное явление природы занесено в Красную книгу.
Вблизи Кипарисового озера есть Африканская деревня с ее первобытной культурой и замок «Львиная голова» с завораживающими рыцарскими турнирами и музеем пыток. Мы можем дополнить наш маршрут посещением этих мест за дополнительную плату по предварительной договоренности. Также Вы сможете покататься на лошадях или осуществить экстремальный прыжок на зиплайне!
Важно знать:• Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
По Вашему желанию мы можем включить: горячий обед — 1000 руб., рюкзак — 300 руб., термос 0,7 л — 150 руб., трансфер (по запросу).

По средам в 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги проводника по маршруту
Что не входит
  • По Вашему желанию мы можем включить: горячий обед — 1000 руб., рюкзак — 300 руб., термос 0,7 л — 150 руб.
  • Трансфер (по запросу)
  • Посещение Африканской деревни и замка «Львиная голова» (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Завершение: Кипарисовое озеро, Сукко
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
  • Все интересующие Вас вопросы по т. +7 (977) 268-58-24
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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